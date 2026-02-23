Top.Mail.Ru
РПЛ следит за готовностью полей вместе с клубами

сегодня, 09:30

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с футбольными клубами внимательно следит за состоянием газонов на стадионах перед возобновлением сезона, запланированного на 27 февраля. Несмотря на некоторые опасения, вызванные аномальными погодными условиями, президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду на успешное проведение матчей.

«Всех поздравляю, что буквально через несколько дней РПЛ возвращается. Все соскучились, — отметил Алаев. — Если оценивать межсезонье, то я рад, что у всех клубов программа выполнена, практически все запланированные матчи сыграны. Трансферное окно закрыто, оно было довольно-таки ярким. Лига готовится, клубы тоже. Понятно, что всех нас зима испытывает, поскольку таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет, как говорят».

«Понятно, что столько снега, опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо. Осталась еще неделя. Не буду говорить стадионы, есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае я надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», — добавил президент РПЛ.

Кроме того, Алаев положительно оценил проведение Кубка легенд, организованного совместно с РПЛ в межсезонье. «Моя личная оценка Кубка легенд — потрясающе. Прежде всего спасибо футболистам, зрителям, потому что вы видите, сколько болельщиков, как играют ребята, — прокомментировал Алаев. — Но у меня, честно, такая ностальгия, ни одного матча не пропустил, все посмотрел. Отличное мероприятие, рад, что мы совместно с организатором, с правительством Москвы это сделали».

Все комментарии
ugatttx46mzf
ugatttx46mzf ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 13:28, ред.
Принципы ? Редчайший термин. Отрадно слышать. Скоро выйдет из обихода, наряду с такими понятиями как совесть, чувство долга, порядочность...
Спасибо за ответ.
stanichnik
stanichnik ответ r67svzy5tg5t (раскрыть)
сегодня в 13:25
Доброго здоровья, "маска".
Я из принципа не комментирую и оставляю сообщения в свой адрес без ответа от пользователей скрывающих своё "лицо", но в данном случае я полностью с вами согласен, на лицо некомпетентность наших футбольных чиновников и к сожалению она проявляется не только в этом.
r67svzy5tg5t
r67svzy5tg5t ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 13:14, ред.
То, что вы называете как " чудить " - не что иное, как некомпетентность. Так, - в одну калитку, на те же грабли из года в год..., так не чудят.
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:07
Доброго Здоровья, Володя!
Ладно, мы уже привыкли к такому раннему старту, но составители календаря, как чудили, так и продолжают чудить. Ненадо обладать большим умом, чтобы распланировать игы в зимние матчи на южных стадионах. Но и тут не справились, поставив две команды из тёплого региона Краснодара и Ростова в стартовом туре, в то время, как Оренбург и Акрон вынуждены открывать вторую половину чемпионата в заснеженном самом восточом регионе. Ничему их не учит опыт прошлых лет.
Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:26, ред.
Страны с климатом как у нас многие играют как играли. Ну а нам же надо было... Хммм... Нет печатных слов
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:24
Похоже нам этим пассажиром мозг вынесут сегодня... Вернее его выс-ми
Capral
Capral ответ wb5xghabe6ea (раскрыть)
сегодня в 11:50
Да, Макс- ты абсолютно прав, именно, так и есть...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:50
поля в таком состоянии, по газону не ходить.
уверен, как только пройдут первые матчи, и претензии к ним со стороны футболистов и тренеров позвучат громче.
так всегда было.
и каждый год к середине апреля они заканчиваются, все забывают о проблеме.
645nhzmnk6je
645nhzmnk6je
сегодня в 11:49
Следить есть кому, как коснись у нас не готово
wb5xghabe6ea
wb5xghabe6ea ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:38, ред.
По тексту выходит примерно так: в РПЛ полно морд, которые следят за готовностью полей, но ни слова о тех, кто их готовит, и главное, как.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:36, ред.
Странно, а почему Алаев ни слова не сказал о пиве на стадионах, хотя, если учесть российские зимы, можно и тему водки поднять (шутка). Неужели затихнет тема алкоголя? И депутаты молчат. Скучно...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:24
Кому нужен этот зимний футбол, зачем делать из любимой всеми игры экстремальный вид спорта? Не хватает времени на то, чтобы сыграть всё, что планировали? Тогда какого чёрта розыгрыш Кубка России имеет такой формат и большое количество матчей? Один умный человек говорил: — "Лучше меньше, да лучше!" Очевидно, регламент соревнований нуждается в пересмотре и корректировке. Посмотрим ещё, как сложится ситуация с погодными травмами...
particular
particular
сегодня в 11:01
Радуется и восхищается, но газетку, тем не менее, подстилает..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 10:55
Возможно не обойдётся совсем без проблем, но в целом должно пройти как надо.
shur
shur
сегодня в 10:27
..." Театр начинается в вешалки...!" - сказал Алаев,тьфу ты, Станиславский К.С. Бедные таджики дворники капитулируют перед
российским снегопадом! В итоге воды будет - немерено! " Торопиться не надо, как сказал бы товарищ Саахов!!! Крым - Наш, всех в начале пути туда, а кто не поместится в Питер под крышу...!!!
Сокерцы, Мужики, с Праздником !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:23
Верно подмечено, и очень точно- по существу!!!)))
Даже нечего добавить...
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 10:22
Если даже в РПЛ есть поля на шестерочку,то что тогда говорит о готовности поляей в Лучшей Лиги Мира ???
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:22
В европу целились деб-ы.... А теперь игроки мучаются... А признать что не правы духу не хватает
Capral
Capral
сегодня в 10:05
Не понимаю, зачем так рано давать рестарт, если всё ещё под снегом. В советское время были игры сборной на разных уровнях, клубные европейские кубки, но при этом, чемпионат начинался в апреле. Сейчас, ничего этого и близко нет и не предвидится, но играют в феврале, на плохих полях, неготовых к сезону, в тяжёлую погоду...
А плохие поля- это возможные травмы, это невозможность показать качественный и яркий футбол. Вобщем, всё как всегда- через одно место...
