РПЛ следит за готовностью полей вместе с клубами

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с футбольными клубами внимательно следит за состоянием газонов на стадионах перед возобновлением сезона, запланированного на 27 февраля. Несмотря на некоторые опасения, вызванные аномальными погодными условиями, президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду на успешное проведение матчей.
«Всех поздравляю, что буквально через несколько дней РПЛ возвращается. Все соскучились, — отметил Алаев. — Если оценивать межсезонье, то я рад, что у всех клубов программа выполнена, практически все запланированные матчи сыграны. Трансферное окно закрыто, оно было довольно-таки ярким. Лига готовится, клубы тоже. Понятно, что всех нас зима испытывает, поскольку таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет, как говорят».
«Понятно, что столько снега, опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо. Осталась еще неделя. Не буду говорить стадионы, есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае я надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», — добавил президент РПЛ.
Кроме того, Алаев положительно оценил проведение Кубка легенд, организованного совместно с РПЛ в межсезонье. «Моя личная оценка Кубка легенд — потрясающе. Прежде всего спасибо футболистам, зрителям, потому что вы видите, сколько болельщиков, как играют ребята, — прокомментировал Алаев. — Но у меня, честно, такая ностальгия, ни одного матча не пропустил, все посмотрел. Отличное мероприятие, рад, что мы совместно с организатором, с правительством Москвы это сделали».
А плохие поля- это возможные травмы, это невозможность показать качественный и яркий футбол. Вобщем, всё как всегда- через одно место...
Ладно, мы уже привыкли к такому раннему старту, но составители календаря, как чудили, так и продолжают чудить. Ненадо обладать большим умом, чтобы распланировать игы в зимние матчи на южных стадионах. Но и тут не справились, поставив две команды из тёплого региона Краснодара и Ростова в стартовом туре, в то время, как Оренбург и Акрон вынуждены открывать вторую половину чемпионата в заснеженном самом восточом регионе. Ничему их не учит опыт прошлых лет.
Болейте за своих, а не против чужих!
