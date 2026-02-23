РПЛ следит за готовностью полей вместе с клубами

1771828255

сегодня, 09:30

Российская премьер-лига ( РПЛ ) совместно с футбольными клубами внимательно следит за состоянием газонов на стадионах перед возобновлением сезона, запланированного на 27 февраля. Несмотря на некоторые опасения, вызванные аномальными погодными условиями, президент РПЛ выразил надежду на успешное проведение матчей.

«Всех поздравляю, что буквально через несколько дней РПЛ возвращается. Все соскучились, — отметил Алаев. — Если оценивать межсезонье, то я рад, что у всех клубов программа выполнена, практически все запланированные матчи сыграны. Трансферное окно закрыто, оно было довольно-таки ярким. Лига готовится, клубы тоже. Понятно, что всех нас зима испытывает, поскольку таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет, как говорят».

«Понятно, что столько снега, опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо. Осталась еще неделя. Не буду говорить стадионы, есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае я надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», — добавил президент РПЛ .