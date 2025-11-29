Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
Стадион «Портовик» на 1 500 человек открыли в Мариуполе

сегодня, 11:33

Восстановленный стадион «Портовик» на 1 500 человек начал работать в Мариуполе, объект открыли глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Якушев.

«Добротная инфраструктура. Сделано все достаточно качественно. Как я всегда говорю, самое главное, чтобы те спортивные объекты, которые мы сдаем, мы их правильно эксплуатировали. Здесь, как говорят, 24 на 7 люди должны активно заниматься спортом. Интерес огромный. Мы уже видим, что инфраструктура задействована. Я уверен, что и баскетбольная площадка, площадка для футбола, для мини-футбола, борцовский зал, все будет занято. Спрос огромный, это видно, это чувствуется. Второе дыхание получил стадион „Портовик“ 70-го года рождения», — рассказал Якушев.

Стадион «Портовик» начали восстанавливать в марте 2024 года. Он получил сильные повреждения во время боев за Мариуполь. Было разрушено все, от покрытия беговых дорожек и футбольного поля, до трибун на 1 500 человек. Сейчас здесь новое футбольное поле, беговые дорожки, залы борьбы, бокса, тенниса, современные душевые и раздевалки.

Источник: itar-tass.com
Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 12:58
Прям вот очень слишком нуждались.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:28
Новый объект это всегда хорошо.
