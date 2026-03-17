«Милан» готов продать Леау из-за конфликта игрока с Аллегри

1773737075

сегодня, 11:44

«Милан» готов рассмотреть предложения по поводу продажи крайнего нападающего после серьезного разрыва в его отношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Как сообщает TMW, между 26-летним Леау и Аллегри произошла серьезная ссора: тренер недоволен его недавними выступлениями. В сообщении добавляется, что, хотя Аллегри защищал игрока на протяжении всего сезона, Леау не оправдал ожиданий ни на поле, ни в своем общем поведении. Ситуация между ними достигла точки невозврата, если только игрок не изменит свое поведение.

В настоящее время Леао является лучшим бомбардиром «Милана» в Серии А, забив девять голов в 22 матчах, а также отдав две голевые передачи.