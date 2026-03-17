«Милан» готов продать Леау из-за конфликта игрока с Аллегри

сегодня, 11:44

«Милан» готов рассмотреть предложения по поводу продажи крайнего нападающего Рафаэла Леау после серьезного разрыва в его отношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Как сообщает TMW, между 26-летним Леау и Аллегри произошла серьезная ссора: тренер недоволен его недавними выступлениями. В сообщении добавляется, что, хотя Аллегри защищал игрока на протяжении всего сезона, Леау не оправдал ожиданий ни на поле, ни в своем общем поведении. Ситуация между ними достигла точки невозврата, если только игрок не изменит свое поведение.

В настоящее время Леао является лучшим бомбардиром «Милана» в Серии А, забив девять голов в 22 матчах, а также отдав две голевые передачи.

Alex_67
сегодня в 13:46
Тренер вправе давать оценку игрокам... Это нормальная практика. Кстати, у Аллегри столько титулов, что мог бы даже выражений не выбирать. Не хватало ему начать оправдываться. Я видел, как Леао играл в матче с Лацио, по-моему... Вполне себе логично выглядело решение тренера заменить португальца по ходу встречи. Как на это отреагировал Рафаэль? Он закатил истерику, прямо перед камерами... Этого человека ждёт скамейка, должна ждать. Его уровень не соответствует высоким требованиям Милана. Должна последовать публичная реакция клуба на поведение игрока.
pkz8zn8mw3gw
сегодня в 13:01
На лучшего бомбардира он явно не тянет, игрок настроения
vpx6bg75kahx
сегодня в 12:43, ред.
Лучший бомбардир Милана - истеричка ? Очень интересно.

А на кого там в Милане ещё смотреть то можно ? Пулишич , чтоль ?))
112910415
сегодня в 12:41
заставить парня чуть больше забивать ... и немедленно продать ! )
Маг_тм
сегодня в 12:25
На Леау практически нет спроса, трудно будет продать его за хорошую сумму. если только вдруг Арабам он не пригодится.
lazzioll
сегодня в 12:23
Аллегри и Леау. мое мнение по последнему матчу, да и вообще по ходу сезона Милана - это две истерички которые не могут доказать кто из них истеричнее, а страдает коллектив))
Гость
