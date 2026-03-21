Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Балтика» сыграет против «Сочи» в эксклюзивной форме

сегодня, 16:50
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи20:30 Не начался

«Балтика» сыграет матч 22-го тура РПЛ против «Сочи» в эксклюзивной форме.

Клуб прокомментировал событие в своем телеграм-канале:

Балтийцы, на завтрашний матч Кубка морского боя футболисты выйдут на газон РОСТЕХ АРЕНЫ в эксклюзивных комплектах формы, посвященных тематике популярнейшей игры.

Балтийские комплекты разработаны вместе с нашим партнером. Они выполнены в белом цвете и украшены классическим гюйсом в темно-синем исполнении, как и манжеты. Фоновый паттерн составили элементы выполненные в виде узнаваемых элементов игры «Морской бой».

Не устанем рассматривать нашу новую форму, в которой команда уже совсем скоро выйдет на поле.

Эксклюзивная форма будет в продаже в ограниченном количестве сегодня только в точках продажи атрибутики на РОСТЕХ АРЕНЕ. В фан-шоп поступит в продажу в начале апреля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
25процентный клоун
сегодня в 17:36
За Балтику сейчас вся страна.
Не припомню, чтобы Симеоне дисквалифицировали в Испании на столько, а выходки у него ещё похлеще чем у Андрея
Удачи Балтике без лучшего тренера рпл
баск
сегодня в 17:12
А бескозырка где?)

Может ещё и "Яблочко" спляшут?..))
Futurista
сегодня в 17:03, ред.
Какой загорелый юнга)...и борода как у капитана...
Варвар7
сегодня в 16:53, ред.
Тельняшки под низ, не забудте поддеть...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 