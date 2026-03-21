«Балтика» сыграет против «Сочи» в эксклюзивной форме

«Балтика» сыграет матч 22-го тура РПЛ против «Сочи» в эксклюзивной форме.

Клуб прокомментировал событие в своем телеграм-канале:

Балтийские комплекты разработаны вместе с нашим партнером. Они выполнены в белом цвете и украшены классическим гюйсом в темно-синем исполнении, как и манжеты. Фоновый паттерн составили элементы выполненные в виде узнаваемых элементов игры «Морской бой».

Балтийцы, на завтрашний матч Кубка морского боя футболисты выйдут на газон РОСТЕХ АРЕНЫ в эксклюзивных комплектах формы, посвященных тематике популярнейшей игры.

Не устанем рассматривать нашу новую форму, в которой команда уже совсем скоро выйдет на поле.

Эксклюзивная форма будет в продаже в ограниченном количестве сегодня только в точках продажи атрибутики на РОСТЕХ АРЕНЕ. В фан-шоп поступит в продажу в начале апреля.