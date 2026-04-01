«Реал» заинтересован в трансфере 18-летнего защитника «Аталанты»

01 апреля 2026, 19:37

«Реал» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Аталанты» Хостера Аханора.

Испанский клуб может направить официальное предложение о трансфере 18-летнего футболиста в период летнего межсезонья.

В нынешнем сезоне игрок молодежной сборной Италии принял участие в 28 матчах во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч.

A.S.A
01 апреля в 20:11, ред.
Вчерашний матч против Боснии ( да и весь отборочный цикл) показал весь кризис итальянского футбола..... нет талантливой молодежи, нет сильных тренеров, которые могли бы поднять сборную....клубы предпочитают "звездных пенсионеров" нежели своих игроков академии....вообщем, кризис в итальянском футболе и когда они из него выберутся неизвестно....
Что касается Аханора, его считают талантом, но как по мне сыроват еще даже для основы Аталанты, не говоря уже о Реале! Как по мне, Аталанте нужно удержать его, пусть набирается опыта в Италии, играя в паре со Скальвини,возможно это пойдет на пользу и сборной, будет сыгранная пара ЦЗ!
Groboyd
01 апреля в 20:07
Талантливый, хорошие данные, но сырой.
Гость
