Начало матча чемпионата Нидерландов отложили из-за болельщиков

1775390387

вчера, 14:59

Начало матча чемпионата Нидерландов между «Гоу Эхед Иглс» и «Зволле» было отложено.

Причиной стало нахождение в гостевом секторе нескольких десятков болельщиков в балаклавах, что запрещено. По словам главного арбитра игры , болельщиков «Зволле» выводят со стадиона, и игра может начаться только после того, как сектор гостей опустеет. К настоящему моменту сектор опустел, а встреча должна начаться в ближайшее время.

Изначально предполагалось, что сектор гостей будет заполнен лишь наполовину. В итоге оба клуба согласились с определёнными условиями. Одним из таких условий было то, что болельщикам не разрешалось носить одежду, закрывающую лицо.

Несмотря на попытки руководства клуба Йоста Броерсе и Джерри Хамстры, а также капитана Райана Томаса наладить диалог с болельщиками, те продолжали закрывать лица масками.

Позже стало известно, что болельщики собирались покинуть сектор «Зволле», чтобы снять маски за пределами стадиона. Перед этим были запущены файеры с целью бросить их на поле. Пиротехнику перекинули через сетки, натянутые вокруг сектора, в итоге файеры упали на трибуну. После этого было решено очистить весь гостевой сектор.