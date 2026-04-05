Нидерланды. Эредивизи 2025/2026

Начало матча чемпионата Нидерландов отложили из-за болельщиков

вчера, 14:59
Гоу Эхед ИглсЛоготип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)5 : 0Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволлеМатч завершен

Начало матча чемпионата Нидерландов между «Гоу Эхед Иглс» и «Зволле» было отложено.

Причиной стало нахождение в гостевом секторе нескольких десятков болельщиков в балаклавах, что запрещено. По словам главного арбитра игры Данни Маккели, болельщиков «Зволле» выводят со стадиона, и игра может начаться только после того, как сектор гостей опустеет. К настоящему моменту сектор опустел, а встреча должна начаться в ближайшее время.

Изначально предполагалось, что сектор гостей будет заполнен лишь наполовину. В итоге оба клуба согласились с определёнными условиями. Одним из таких условий было то, что болельщикам не разрешалось носить одежду, закрывающую лицо.

Несмотря на попытки руководства клуба Йоста Броерсе и Джерри Хамстры, а также капитана Райана Томаса наладить диалог с болельщиками, те продолжали закрывать лица масками.

Позже стало известно, что болельщики собирались покинуть сектор «Зволле», чтобы снять маски за пределами стадиона. Перед этим были запущены файеры с целью бросить их на поле. Пиротехнику перекинули через сетки, натянутые вокруг сектора, в итоге файеры упали на трибуну. После этого было решено очистить весь гостевой сектор.

112910415
вчера в 17:29
чего добиться-то хотели ?
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:53
Бакланы!)
Везде мешают.... То в Питере..
LOpp ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:14
Опасные хулиганы
Alex_67
вчера в 16:04
А зачем им балаклавы?
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Когда несколько человек подводят целый сектор...
Futurista
вчера в 15:24
Бакалавры)...
Гость
