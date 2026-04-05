Кисляк — самый молодой игрок ЦСКА с 5+5 за сезон в РПЛ со времён Дзагоева

вчера, 10:40
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

20-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк забил пять голов и сделал столько же результативных передач в сезоне 2025/26 в Российской Премьер-Лиге.

Он стал самым молодым игроком московского клуба, набравшим 5+5 по системе «гол+пас» за сезон РПЛ со времён Алана Дзагоева. Экс-хавбек «армейцев» смог сделать это в сезоне-2009, когда ему было 19 лет (7+8).

Все новости
Официально«Барселона» забила 300 голов при Флике
Вчера, 08:59
Роналду может обойти Месси. Топ-бомбардиры XXI века без учета пенальти
01 апреляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии17
Россия не нанесла ни одного удара в створ в первом тайме матча с Мали
31 марта
ОфициальноУмяров вошёл в топ-10 игроков «Спартака» по матчам в чемпионате России
31 марта
Легионер «Зенита», главный неудачник Ла Лиги и великий Лео. Самые результативные левши мирового футбола 21-го века
30 мартаЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
«Барселона» стала первой европейской командой, вышедшей в ЛЧ 2026/27
23 марта
particular
particular
вчера в 11:40
Статистика таперича знает фсёёё...
Осталось выдать статистические данные по количеству выхода на поле с левой ноги в осенних матчах или по количеству ударов в первых таймах в гостевых встречах и т.д. и т.п.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:28, ред.
По видео это фол, а по игре нет. На последних минутах надо бороться за мяч, а не стимулировать.
Чистая стимуляция Акинфеева. Судья спас
Так фолов десятки за матч в штрафной.
a32qw2z47qqx
a32qw2z47qqx
вчера в 11:21
Главное не поймать звездочку.... а то может плохо закончить
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:21
Хорошую молодежь готовят в академии ЦСКА.....браво.
cska1948
cska1948 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:19
«Когда смотришь видео, во-первых, Игорь Акинфеев выпрыгивает и хочет сыграть в мяч, а Дзюба сначала просто кладет на вратаря руку, а потом отталкивает его.

Во-вторых, это произошло в площади ворот, где голкипер практически неприкосновенен. Поэтому по видео – очевидный фол», – сказал Лапочкин.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:08
Пока судьи отбирают чистейший голы у соперника он очень даже ничего
7xm3h5qvmcbh
7xm3h5qvmcbh
вчера в 10:49, ред.
Непонятно... у нас теперь рекорды ЦСКА в РПЛ - это показатель класса игрока, чтоль ? Будем знать. )

P. S. Во пиарят пацана... Смотрим из последних игр, кому забил: Махачкале, Сочи, Новгороду. Круто. Впечатляет. На очереди КС и Оренбург.
Играет шаляй-валяй, а пузырей на водной глади, как от кирпича карбида. Такими темпами он скоро улицу на красный свет переходить начнёт..., и за буйки заплывать. ))
rst4dydq2cdg
rst4dydq2cdg
вчера в 10:49
Перспективы у него неплохие, лишь бы заграницу не подался.
Гость
