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«Брайтон & Хов Альбион» уступил лондонскому «Арсеналу»

25 января 2015, 20:55
Лондонский «Арсенал» переиграл «Брайтон & Хов Альбион» в матче 4-го раунда Кубка Англии.
 
25 января, Фалмер, стадион «Фалмер»
 
«Брайтон & Хов Альбион» - «Арсенал» (Лондон) — 2:3 (0:2)
Голы: Уолкотт 3', Озил 23', О'Грэди 51', Росицки 58', Бэлдок 75'.
 
«Брайтон & Хов Альбион»: Стокдейл, Беннетт, Грир, Данк, Бруно (Мач 62'), Инс, Кальдерон, Форстер-Каски (Колунга 82'), Холла, Бэлдок, О'Грэди.

«Арсенал»: Щесны, Монреаль, Гиббс, Косиельни, Чамберс, Озил (Коклен 79'), Фламини, Рэмси, Росицки, Уолкотт (Алексис Санчес 69'), Жиру (Акпом 68').
 
Предупреждения: Бэлдок 72', Холла 78', Грир 88'.

Судья: Майкл Оливер (Нортумберланд)

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
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Источник: soccer.ru Автор: GreenMus
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