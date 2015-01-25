«Брайтон & Хов Альбион» уступил лондонскому «Арсеналу»

Лондонский «Арсенал» переиграл «Брайтон & Хов Альбион» в матче 4-го раунда Кубка Англии.
25 января, Фалмер, стадион «Фалмер»
«Брайтон & Хов Альбион» - «Арсенал» (Лондон) — 2:3 (0:2)
Голы: Уолкотт 3', Озил 23', О'Грэди 51', Росицки 58', Бэлдок 75'.
«Брайтон & Хов Альбион»: Стокдейл, Беннетт, Грир, Данк, Бруно (Мач 62'), Инс, Кальдерон, Форстер-Каски (Колунга 82'), Холла, Бэлдок, О'Грэди.
«Арсенал»: Щесны, Монреаль, Гиббс, Косиельни, Чамберс, Озил (Коклен 79'), Фламини, Рэмси, Росицки, Уолкотт (Алексис Санчес 69'), Жиру (Акпом 68').
«Арсенал»: Щесны, Монреаль, Гиббс, Косиельни, Чамберс, Озил (Коклен 79'), Фламини, Рэмси, Росицки, Уолкотт (Алексис Санчес 69'), Жиру (Акпом 68').
Предупреждения: Бэлдок 72', Холла 78', Грир 88'.
Судья: Майкл Оливер (Нортумберланд)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Судья: Майкл Оливер (Нортумберланд)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.