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Виллаш-Боаш: «Зенит» должен пробиться в следующий раунд Лиги Европы"

25 февраля 2015, 19:33
 Наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими ожиданиями от предстоящего ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с ПСВ
 
«Наша основная задача — добиться завтра результата и, безусловно, мы хотим делать это в своем атакующем стиле, но не всегда это возможно, потому что мы должны обращать внимание и на соперника. ПСВ — это не простой соперник. Это соперник, который лидирует в чемпионате, находится в хорошей форме. С другой стороны, мы только набираем форму, практически два месяца мы работали на сборах. Так что основная задача — пробиться в следующий раунд и сделать это в максимально приятном для болельщиков стиле, но нужно учитывать факторы, которые я назвал.
 
Завтра нас ждет еще одна большая игра, поскольку ПСВ приедет сюда с верой в успех. В первом матче, как вы помните, шансы забить возникали у обеих команд. Ничего не решено, любой из соперников может выйти дальше. Чемпионат — это наш главный приоритет, и победа в нем — самое большое и сложное достижение, которого мы можем добиться. Но нужно со всей внимательностью относиться и к играм в плей-офф Лиги Европы, поскольку нам противостоят очень сильные соперники, и ПСВ — один из них», — подчеркнул тренер. 
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