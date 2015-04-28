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Данте: «Гвардиола знает, что может мне доверять»

28 апреля 2015, 14:39

Защитник «Баварии» Данте заявил, что сильно переживал из-за своей ошибки, допущенной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту», но разговор с наставником команды Хосепом Гвардиолой помог ему собраться.

«Мне пришлось тяжело после ошибки, совершенной в матче с „Порту“. Я подвел команду, и для меня это был настоящий удар. Однако поддержка Гвардиолы придала мне сил. Он заметил, что я сильно переживаю по этому поводу. Я провел три хороших матча, а затем случилась эта трагедия. Очень расстроился из-за этой ошибки, но поговорил с тренером, который помог мне собраться. Хосеп знает, что может мне доверять. Ошибки — это часть футбола. Несмотря ни на что, нужно продолжать бороться и оказывать команде максимальную помощь».

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