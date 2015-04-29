Аджоев: "Чичарито не входит в число потенциальных новичков «Динамо»

Спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев опроверг информацию о том, что его клуб намерен приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Чичарито, находящегося в аренде в «Реале».
- Эрнандес — сильный футболист. Но в число потенциальных новичков «Динамо» он не входит. Никаких разговоров по нему не было, — сказал Аджоев.
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