Аджоев: "Чичарито не входит в число потенциальных новичков «Динамо»

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29 апреля 2015, 16:09

Спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев опроверг информацию о том, что его клуб намерен приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Чичарито, находящегося в аренде в «Реале».



- Эрнандес — сильный футболист. Но в число потенциальных новичков «Динамо» он не входит. Никаких разговоров по нему не было, — сказал Аджоев.