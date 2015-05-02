Ван Гаал доволен тем, как ван Перси отыграл за дубль «Манчестер Юнайтед»

Наставник МЮ Луи ван Гаал похвалил форварда Робина ван Перси, который в понедельник забил два гола в матче за резерв «Юнайтед».
- Он отыграл 80 минут, и я думаю, это хорошо. Когда ты забиваешь два гола, это наделяет тебя уверенностью. Он уже может играть, но пока я не знаю, выпущу ли его в матче с «Вест Бромвичем».
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