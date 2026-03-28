«Реал» планирует активировать опцию обратного выкупа Нико Паса этим летом

сегодня, 12:09

«Реал» намерен активировать опцию обратного выкупа полузащитника у итальянского «Комо».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний воспитанник «сливочных» станет первым приобретением клуба в летнее трансферное окно.

Руководство мадридцев рассматривает игрока как часть долгосрочного спортивного проекта. У «Реала» есть опция выкупа собственного воспитанника: летом текущего года отступные составят 9 млн евро, а летом следующего — 10 млн евро.

В контракте Паса зафиксировано право «Реала» на получение 50% от суммы последующей перепродажи игрока третьей стороне.