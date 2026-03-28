Определена сумма ежедневных выплат «Барселоне» за лечение Рафиньи

сегодня, 15:06

«Барселона» имеет право на выплаты по программе защиты клубов ФИФА из-за повреждения вингера , полученного в матче сборных Бразилии и Франции (1:2).

Клуб официально подтвердил, что бразилец выбыл из-за травмы задней поверхности бедра примерно на пять недель.

Поскольку срок восстановления игрока превышает минимальный порог в 28 дней, ФИФА начнет начислять компенсацию с 23 апреля.

Выплата составит 20 548 евро за каждый день простоя. Если Рафинья вернется в строй через пять недель, сине-гранатовые получат минимум 143 836 евро.