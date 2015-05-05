«Ювентус» — «Реал»: Стартовые составы

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выбрались в полуфинал Лиги чемпионов. «Соккер.ру»

В 42-ом туре Чемпионшипа «Халл» на своём поле будет принимать «Кардифф».

Детективная история о билете на матч 29 мая 1966 г. в Лужниках. Продолжения...