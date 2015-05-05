«Ювентус» — «Реал»: Стартовые составы

Стали известны составы «Ювентуса» и «Реала» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Эвра, Маркизио, Пирло, Стураро, Видаль, Тевес, Мората.
«Реал»: Касильяс, Карвахаль, Варан, Пепе, Марсело, Хамес Родригес, Рамос, Кроос, Иско, Бэйл, Роналду.
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