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«Ювентус» — «Реал»: Стартовые составы

05 мая 2015, 20:47

Стали известны составы «Ювентуса» и «Реала» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Эвра, Маркизио, Пирло, Стураро, Видаль, Тевес, Мората.

«Реал»: Касильяс, Карвахаль, Варан, Пепе, Марсело, Хамес Родригес, Рамос, Кроос, Иско, Бэйл, Роналду.

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Перевод с uefa.com Автор: Дмитрий Герасимов
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