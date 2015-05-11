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Адвокаат: «После работы в „Сандерленде“ завершу карьеру тренера»

11 мая 2015, 19:47
 Рулевой «Сандерленда» Дик Адвокаат признался, что английский клуб станет последним в его тренерской карьере.

- Рисковал ли я, приходя сюда? Нет. Это моя последняя работа. За свою карьеру я выиграл много трофеев и сейчас получаю настоящее удовольствие от того, что делаю. Как долго буду работать здесь? Не хочу это обсуждать, ведь сейчас нам нужно остаться в АПЛ.
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