Адвокаат: «После работы в „Сандерленде“ завершу карьеру тренера»

Рулевой «Сандерленда» Дик Адвокаат признался, что английский клуб станет последним в его тренерской карьере.
- Рисковал ли я, приходя сюда? Нет. Это моя последняя работа. За свою карьеру я выиграл много трофеев и сейчас получаю настоящее удовольствие от того, что делаю. Как долго буду работать здесь? Не хочу это обсуждать, ведь сейчас нам нужно остаться в АПЛ.
- Рисковал ли я, приходя сюда? Нет. Это моя последняя работа. За свою карьеру я выиграл много трофеев и сейчас получаю настоящее удовольствие от того, что делаю. Как долго буду работать здесь? Не хочу это обсуждать, ведь сейчас нам нужно остаться в АПЛ.