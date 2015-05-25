Аджоев: «Смолов? Мы заинтересованы в хороших футболистах»

Спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев оценил вероятность возвращения в клуб форварда Федора Смолова, который в этом сезоне играл в аренде за «Урал».
– Мы заинтересованы в хороших футболистах. Тем более в «Урал» он ушел по нашей инициативе. Посчитали, что ему нужна постоянная игровая практика. Федор послушался и не ошибся. Хорошо себя проявил в Екатеринбурге.
– Мы заинтересованы в хороших футболистах. Тем более в «Урал» он ушел по нашей инициативе. Посчитали, что ему нужна постоянная игровая практика. Федор послушался и не ошибся. Хорошо себя проявил в Екатеринбурге.