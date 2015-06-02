Каррагер: "Милнер стал бы хорошим трансфером для «Ливерпуля»

Бывший бек «Ливерпуля» Джейми Каррагер одобряет возможный переход в ряды «красных» полузащитника «Ман Сити» Джеймса Милнера.
- Я думаю, что это был бы очень хороший трансфер. Милнер может достаться команде бесплатно, он способен сыграть на нескольких позициях и обладает огромным опытом.
Переход из играющего в Лиге чемпионов «Ман Сити» в «Ливерпуль» будет означать, что возможность регулярно появляться на поле имеет для него большее значение, чем просто нахождение в составе команды, претендующей на трофеи.
- Я думаю, что это был бы очень хороший трансфер. Милнер может достаться команде бесплатно, он способен сыграть на нескольких позициях и обладает огромным опытом.
Переход из играющего в Лиге чемпионов «Ман Сити» в «Ливерпуль» будет означать, что возможность регулярно появляться на поле имеет для него большее значение, чем просто нахождение в составе команды, претендующей на трофеи.