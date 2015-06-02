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Каррагер: "Милнер стал бы хорошим трансфером для «Ливерпуля»

02 июня 2015, 19:41
 Бывший бек «Ливерпуля» Джейми Каррагер одобряет возможный переход в ряды «красных» полузащитника «Ман Сити» Джеймса Милнера.

- Я думаю, что это был бы очень хороший трансфер. Милнер может достаться команде бесплатно, он способен сыграть на нескольких позициях и обладает огромным опытом.

Переход из играющего в Лиге чемпионов «Ман Сити» в «Ливерпуль» будет означать, что возможность регулярно появляться на поле имеет для него большее значение, чем просто нахождение в составе команды, претендующей на трофеи.
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
05 июня 2015 в 10:36
Не помешает, мягко говоря
KLINSI
KLINSI
03 июня 2015 в 21:11
Если на халяву, можно брать).
Sevastopol-www
Sevastopol-www
03 июня 2015 в 12:10
Не о чем пока и говорить-то...
nahan
nahan
02 июня 2015 в 20:44
Не факт, что там за играет.
OneUtd
OneUtd
02 июня 2015 в 19:52
А как же 25 миллионный Маркович?
dokom
dokom
02 июня 2015 в 19:52
Блаттер объявил об уходе с поста президента ФИФА.
MarkN1007
MarkN1007
02 июня 2015 в 19:50
прав на 100% чтоби бороться за топ 4 и чемпионство нужно иметь длинную скамейку имено етого в предидущем году и не хватило
Chebеr
Chebеr
02 июня 2015 в 19:48
Состав Ливерпуля снится в кошмарах любому тренеру, Ламберт, Фланаган Лалана еще и Милнер, невероятный сброд.
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