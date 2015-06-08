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Чичарито не исключил, что останется в «Манчестер Юнайтед»

08 июня 2015, 12:31
 Форвард МЮ Чичарито, который последний сезон провел в аренде в «Реале», не исключил, что останется в Манчестере на новую кампанию.

- Прошлым летом была иная ситуация. Когда пришел ван Гаал, он начал перестраивать команду и уменьшать число игроков. «Манчестер Юнайтед» не попал в еврокубки, поэтому команда была сосредоточена исключительно на Премьер-Лиге. Возможно, тренер не нуждался в большом количестве игроков, так как понимал, что они будут без практики.

Но теперь все иначе. «Юнайтед» будет выступать в квалификации Лиги чемпионов, это означает, что будет больше матчей, и я думаю, возможностей проявить себя будет побольше. Думаю, у меня больше шансов играть за МЮ в новой кампании.
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Все комментарии
Sevastopol-www
Sevastopol-www
21 июня 2015 в 10:05
Не нужен он Ван Гаалу...
mr ReDeviL
mr ReDeviL ответ piper65 (раскрыть)
10 июня 2015 в 16:36
и я симпатизирую горошку. добротный нап)
piper65
piper65
09 июня 2015 в 11:03
лично я бы очень хотел видеть его в Юнайтед опять - хороший нап, и пользу приносил, и еще принесет, уверен!
Inside91
Inside91
09 июня 2015 в 09:04
Оптимизм этого человека, просто удивляет.Надеюсь, ему дадут шанс.
3EBC_MU1
3EBC_MU1 ответ Han_MU95 (раскрыть)
08 июня 2015 в 21:37
Я тоже надеюсь,что заиграет.Думаю Ван Гаал даст ему поиграть.
nahan
nahan
08 июня 2015 в 18:14
Неужели собирается долго сидеть на лавке.
Han_MU95
Han_MU95
08 июня 2015 в 16:14
Оставайся чичарито .как минимум 15 голов забьешь
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
08 июня 2015 в 14:30
Зачем если места в основе всё равно нет?
morgoshia
morgoshia
08 июня 2015 в 14:18
Руни основным форвардом, а Чичу на лавку было бы идеально. Вудворд сконцентрировался бы на покупках защитников и опорника, не отвлекаясь на поиски замены Руни!
alik4
alik4
08 июня 2015 в 14:17
вроде норм нап что не нравиться ван галу?
marvel777
marvel777 ответ audioman (раскрыть)
08 июня 2015 в 14:03
странно что он вообще его в аренду отдал,был уверен что ни Фалькао ни Ван Перси блистать уж точно первые пол сезона не будут,вышло что по сути весь сезон оба провели слабо у РВП правда сплошные травмы были.
audioman
audioman
08 июня 2015 в 13:35
Не дали толком проявить себя Гороху в Галактической помойке. Зато, там место в старте уверенно держит Человек-бревно, Господи упаси от его трансфера в МЮ, Карим Бензема. Эх, вспомнились золотые времена, когда связка паралимпийцев Игуаин-Бензема безуспешно штурмовала ворота соперников. Боюсь, что эти двое затерялись бы даже на ЧМ для физически неполноценных.
kidd-75
kidd-75
08 июня 2015 в 13:11
Радамель не подошел, нужно Горошка возвращать.
audioman
audioman ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
08 июня 2015 в 13:04
Да ладно тебе. Горох отличный парень. Трудолюбивый старательный. Тем более, желание есть. Интересно было бы посмотреть, как Ван Гаал будет его использовать.
Фиорито
Фиорито
08 июня 2015 в 12:49
Интересно, МЮ видимо ждет не дождется, когда он станет свободным агентом?
Richard Zwen Kruspe
Richard Zwen Kruspe
08 июня 2015 в 12:45
А как-же Динамо?
nnbb199O
nnbb199O
08 июня 2015 в 12:43
хороши нап. для мю)
Romeo 777
Romeo 777
08 июня 2015 в 12:38
Классный игрок Чича.
Die Roten
Die Roten
08 июня 2015 в 12:36
и от ван гала зависит.и от бенитеса.
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