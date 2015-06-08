Чичарито не исключил, что останется в «Манчестер Юнайтед»

Форвард МЮ Чичарито, который последний сезон провел в аренде в «Реале», не исключил, что останется в Манчестере на новую кампанию.
- Прошлым летом была иная ситуация. Когда пришел ван Гаал, он начал перестраивать команду и уменьшать число игроков. «Манчестер Юнайтед» не попал в еврокубки, поэтому команда была сосредоточена исключительно на Премьер-Лиге. Возможно, тренер не нуждался в большом количестве игроков, так как понимал, что они будут без практики.
Но теперь все иначе. «Юнайтед» будет выступать в квалификации Лиги чемпионов, это означает, что будет больше матчей, и я думаю, возможностей проявить себя будет побольше. Думаю, у меня больше шансов играть за МЮ в новой кампании.
- Прошлым летом была иная ситуация. Когда пришел ван Гаал, он начал перестраивать команду и уменьшать число игроков. «Манчестер Юнайтед» не попал в еврокубки, поэтому команда была сосредоточена исключительно на Премьер-Лиге. Возможно, тренер не нуждался в большом количестве игроков, так как понимал, что они будут без практики.
Но теперь все иначе. «Юнайтед» будет выступать в квалификации Лиги чемпионов, это означает, что будет больше матчей, и я думаю, возможностей проявить себя будет побольше. Думаю, у меня больше шансов играть за МЮ в новой кампании.