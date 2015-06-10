Роббен признан лучшим футболистом «Баварии» в сезоне 2014/15

Вингер Арьен Роббен был признан болельщиками лучшим игроком «Баварии» в сезоне 2014/15.
Голландец набрал в голосовании 32,9% и заметно опередил Томаса Мюллера (20,1%) и Мануэля Нойера (18,5%).
В кампании 2014/15 Роббен забил 19 голов в 30 матчах.
Отметим, что лучшим в «Баварии» голландец был признан и по итогам сезона 2013/14.
Голландец набрал в голосовании 32,9% и заметно опередил Томаса Мюллера (20,1%) и Мануэля Нойера (18,5%).
В кампании 2014/15 Роббен забил 19 голов в 30 матчах.
Отметим, что лучшим в «Баварии» голландец был признан и по итогам сезона 2013/14.
- Арьен Роббен о своей победе в голосовании "Игрок года".
- Арьен Роббен о своей победе в голосовании "Игрок года".
Ювентус 1-4 Бавария
Бавария 2-0 ювентус
Ювентус 0-2 Бавария
Это последние результаты позапрошлого года.
Ювентус 1-4 Бавария
Бавария 2-0 ювентус
Ювентус 0-2 Бавария
Это последние результаты позапрошлого года.