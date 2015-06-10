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Роббен признан лучшим футболистом «Баварии» в сезоне 2014/15

10 июня 2015, 13:17
 Вингер Арьен Роббен был признан болельщиками лучшим игроком «Баварии» в сезоне 2014/15.

Голландец набрал в голосовании 32,9% и заметно опередил Томаса Мюллера (20,1%) и Мануэля Нойера (18,5%).

В кампании 2014/15 Роббен забил 19 голов в 30 матчах.

Отметим, что лучшим в «Баварии» голландец был признан и по итогам сезона 2013/14.
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Все комментарии
ORei
ORei ответ naeb999 (раскрыть)
12 июня 2015 в 17:47
Двух основных ЦЗ не было?) А как тогда Пике автогол забил?)
KLINSI
KLINSI
11 июня 2015 в 22:17
Томас пропитался пупсовой тикой такой, играл бы как раньше был бы лучший.
DieBAYERN
DieBAYERN
11 июня 2015 в 15:18
Нужно усиление состава,если конечно хотят трофеи выигрывать
darkhan1968
darkhan1968
11 июня 2015 в 15:10
вобще баварии нужны трансферы лидеры постарели сильно Рибери уже явно не тот не будет трансферов бавария уже не будет столь опасна в европе
darkhan1968
darkhan1968
11 июня 2015 в 15:08
эх жаль травмы а так охриненный футболист жаль что не играл с барсой хотелось все таки чтобы барселона победила сильнейшую баварию вкус победы был бы слаще а так понимаешь что будь бавария с сильнейшим составом неясно что-бы было
goalaktika
goalaktika
11 июня 2015 в 14:06
Все по делу, в составе Баварии второй сезон лучший. Более того, один ЗМ он точно заслужил
invite yupi
invite yupi ответ naeb999 (раскрыть)
11 июня 2015 в 13:01
Слушай "уважаемый" я не фриц. Просто уважаю Роббена. И между прочим тебе к сведению двумя годами ранее, как ты говоришь, его тоже не было на поле. Это я о чем, о том что Роббен достойный футболист. А ты не хочешь этого признавать.
naeb999
naeb999 ответ invite yupi (раскрыть)
11 июня 2015 в 12:29
когда было 7-0 у Барсы не было тренера и 2 центральных защитников))2 годами ранее вас(фрицев)возили рылом по вратарской Анри,ЭТо О и Месси,если уж ты взялся вспоминать былые времена..
Санчо Панса
Санчо Панса ответ naeb999 (раскрыть)
11 июня 2015 в 12:22
Тогда это была не Бавария!(
naeb999
naeb999 ответ Бавария 2001 (раскрыть)
11 июня 2015 в 12:20
3-0. и отскок в полуфинале..это в этом))))))
naeb999
naeb999 ответ Санчо Панса (раскрыть)
11 июня 2015 в 12:18
3-0
naeb999
naeb999 ответ zim289 (раскрыть)
11 июня 2015 в 12:17
были бы у бабушки коки,была бы бабушка дедушкой..
beslan1995
beslan1995
11 июня 2015 в 09:35
Он был лучшим и в чм,просто пожалела фифа месси
Санчо Панса
Санчо Панса ответ TheDDS (раскрыть)
11 июня 2015 в 07:37
Сказал барсаглор!)
Сливки общества
Сливки общества
10 июня 2015 в 22:38
"Это очень приятный сюрприз. Спасибо болельщикам, передаю всем привет из отпуска"

- Арьен Роббен о своей победе в голосовании "Игрок года".
Gannibal45
Gannibal45 ответ zim289 (раскрыть)
10 июня 2015 в 20:54
жаль что Бавария на тот момент была так ослаблена
Ahli Sunna
Ahli Sunna ответ Барcенога (раскрыть)
10 июня 2015 в 20:15
видно ты болееш за "свою барсу" только с этого сезона)) он даже на поле не был, а когда был, то "твоя барса влетала по 7:0!
zim289
zim289 ответ Gannibal45 (раскрыть)
10 июня 2015 в 20:02
Был бы Роббен, Бавария могла бы пройти Барсу.
Gannibal45
Gannibal45
10 июня 2015 в 19:52
пропустить полсезона, не сыграть в ключевых матчах ЛЧ и стать лучшим, болельщики видимо без ума от него
Romeo 777
Romeo 777 ответ Bundeseam (комментарий удален) (раскрыть)
10 июня 2015 в 17:46
Месси.
Arturros
Arturros
10 июня 2015 в 17:36
Он же еще половину сезона пропустил
Санчо Панса
Санчо Панса
10 июня 2015 в 17:01
И это не смотря на травмы! Вот что значит класс) Очень рад за Арьена и желаю ему поскорее вернутся в строй и набрать оптимальные кондиции! Удачи Роббену)
KyLe2712
KyLe2712 ответ Bundeseam (комментарий удален) (раскрыть)
10 июня 2015 в 16:38
В бундеслиге - да, в европе - нет
Бавария 2001
Бавария 2001 ответ Bundeseam (комментарий удален) (раскрыть)
10 июня 2015 в 16:34
В первый раз с тобой согласен!
Бавария 2001
Бавария 2001 ответ Zely (раскрыть)
10 июня 2015 в 16:31
Середняк из италии нам не по зубам? Ахахахах. Не смеши.

Ювентус 1-4 Бавария
Бавария 2-0 ювентус
Ювентус 0-2 Бавария

Это последние результаты позапрошлого года.
umidbest8590
umidbest8590
10 июня 2015 в 15:46
Поздравляю
mamrik-09
mamrik-09
10 июня 2015 в 15:07
Все по делу
nnbb199O
nnbb199O
10 июня 2015 в 14:55
Можно поспорит
Mamaev
Mamaev
10 июня 2015 в 14:42
Данте больше достоин
TheDDS
TheDDS
10 июня 2015 в 14:37
Нанырял
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