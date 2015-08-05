«Барселону» и «Атлетик» рассудят Гонсалес Гонсалес с Веласко Карбальо

В Испании назначены арбитры на матчи за Суперкубок страны между «Барселоной» и «Атлетиком» (14 и 17 августа).
Первую встречу, которая пройдет в Бильбао обслужит Хосе Луис Гонсалес Гонсалес, второй поединок в Каталонии доверен рефери во главе с Карлосом Веласко Карбальо.
В прошлом году Суперкубок Испании достался «Атлетико».
Первую встречу, которая пройдет в Бильбао обслужит Хосе Луис Гонсалес Гонсалес, второй поединок в Каталонии доверен рефери во главе с Карлосом Веласко Карбальо.
В прошлом году Суперкубок Испании достался «Атлетико».
Всю "Барсу" пересажу на 2109.
Всю "Барсу" пересажу на 2109.
Ждем повторения рекорда Гвардиолы - 6 трофеев за сезон!
Ждем повторения рекорда Гвардиолы - 6 трофеев за сезон!