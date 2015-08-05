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«Барселону» и «Атлетик» рассудят Гонсалес Гонсалес с Веласко Карбальо

05 августа 2015, 15:23
 В Испании назначены арбитры на матчи за Суперкубок страны между «Барселоной» и «Атлетиком» (14 и 17 августа).

Первую встречу, которая пройдет в Бильбао обслужит Хосе Луис Гонсалес Гонсалес, второй поединок в Каталонии доверен рефери во главе с Карлосом Веласко Карбальо.

В прошлом году Суперкубок Испании достался «Атлетико».
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Все комментарии
talgatnurzhanov2006
talgatnurzhanov2006 ответ Vane4ek (раскрыть)
06 августа 2015 в 07:06
для профи чемпа испании Атлетик Б., Атлетико М. ты хоть то знаешь откуда твои барсуки роддом то???))))
тренер сборной
тренер сборной
05 августа 2015 в 18:19
Сегодня в бане, подписываем договор с новым титульным спонсором "АвтоВАЗом".
Всю "Барсу" пересажу на 2109.
Silva11
Silva11
05 августа 2015 в 17:47
Гонсалес Гонсалес..........как же ужасно быть испанцем в одинаковым именем и фамилией
Тyson
Тyson
05 августа 2015 в 17:08
барби продуют Атлетику)
Hatewind
Hatewind
05 августа 2015 в 16:36
Очередной легкий трофей для Барсы!

Ждем повторения рекорда Гвардиолы - 6 трофеев за сезон!
Vane4ek
Vane4ek
05 августа 2015 в 15:54
Ждем отличных матчей без судейских ошибок!)
Vane4ek
Vane4ek ответ talgatnurzhanov2006 (раскрыть)
05 августа 2015 в 15:53
Разве Атлетико играет в матчах за Cуперкубок ?) Или для тебя клуб из Мадрида и Бильбао одно и тоже ?)
дурман
дурман ответ talgatnurzhanov2006 (раскрыть)
05 августа 2015 в 15:42
Пересмотри матч с Арсеналом. Должно отпустить
talgatnurzhanov2006
talgatnurzhanov2006
05 августа 2015 в 15:38
атлетико натянет по жёсткому, уверен!!!
Hезнакомец
Hезнакомец
05 августа 2015 в 15:32
Удачи судьям, хочу чистый матч без ошибок судей.
Strikers18
Strikers18
05 августа 2015 в 15:29
Хорошего судейства Хосе Луису Гонсалес Гонсалесу и Карлосу Веласко Карбальо.
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