Щербаков: "Если бы Муса реализовывал все свои шансы, то получил бы «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Спортинга» Сергей Щербаков поделился впечатлениями от игры форвардов ЦСКА Ахмеда Муса и Сейду Думбия в матче против лиссабонцев.
«Честно, удивился, когда увидел, что именно Думбия подошел к “точке”. Да, не было Натхо, но почему 11-метровый бил именно Думбия? Его же полгода не было в команде! Не думаю, что перед игрой Слуцкий назначил пенальтистом ивуарийца. В Лиссабоне Сейду выглядел достойно, как в целом и вся команда. Если бы еще сзади не начудили…
Ох, если бы Муса еще и реализовывал все свои шансы, то получил бы “Золотой мяч”. Скорость и работоспособность у него сумасшедшие! Подправить бы прицел!», — приводит слова Щербакова корреспондент «СЭ» Виталий Айрапетов.
«Честно, удивился, когда увидел, что именно Думбия подошел к “точке”. Да, не было Натхо, но почему 11-метровый бил именно Думбия? Его же полгода не было в команде! Не думаю, что перед игрой Слуцкий назначил пенальтистом ивуарийца. В Лиссабоне Сейду выглядел достойно, как в целом и вся команда. Если бы еще сзади не начудили…
Ох, если бы Муса еще и реализовывал все свои шансы, то получил бы “Золотой мяч”. Скорость и работоспособность у него сумасшедшие! Подправить бы прицел!», — приводит слова Щербакова корреспондент «СЭ» Виталий Айрапетов.
Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов со "Спортингом" стал юбилейным для защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. Россиянин в 50-й раз сыграл в самом престижном европейском турнире в футболке армейского клуба.
В этом же матче ивуариец Сейду Думбия установил новый рекорд ЦСКА. Забив в ворота Руя Патрисиу, он с 11-ю голами стал лучшим бомбардиром красно-синих в истории выступлений в Лиге чемпионов, опередив по этому показателю Вагнера Лав, на счету которого 10 мячей.
В России нет еще пока команды лучше ЦСКА!
Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов со "Спортингом" стал юбилейным для защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. Россиянин в 50-й раз сыграл в самом престижном европейском турнире в футболке армейского клуба.
В этом же матче ивуариец Сейду Думбия установил новый рекорд ЦСКА. Забив в ворота Руя Патрисиу, он с 11-ю голами стал лучшим бомбардиром красно-синих в истории выступлений в Лиге чемпионов, опередив по этому показателю Вагнера Лав, на счету которого 10 мячей.
В России нет еще пока команды лучше ЦСКА!
Зад конюшни Спортинг переиграл полностью и выдрал их как надо,а судья снова ряженный! Уже какой матч подряд в этом сезоне судьи помогают тупорылой команде ЦЗСКА? Никто не считал? а я скажу:7 матчей!только вдумайтесь -7 матчей подряд либо пенальти в ворота соперника,либо удаление.А со Спартой и то,и другое было! Сдохни ЦЗСКА,Сдохни Гинер!
Зад конюшни Спортинг переиграл полностью и выдрал их как надо,а судья снова ряженный! Уже какой матч подряд в этом сезоне судьи помогают тупорылой команде ЦЗСКА? Никто не считал? а я скажу:7 матчей!только вдумайтесь -7 матчей подряд либо пенальти в ворота соперника,либо удаление.А со Спартой и то,и другое было! Сдохни ЦЗСКА,Сдохни Гинер!
Я чёрный плащ, я ужас летящий на крыльях ночи!
Я чёрный плащ, я ужас летящий на крыльях ночи!