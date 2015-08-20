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Щербаков: "Если бы Муса реализовывал все свои шансы, то получил бы «Золотой мяч»

20 августа 2015, 03:30
 Бывший полузащитник «Спортинга» Сергей Щербаков поделился впечатлениями от игры форвардов ЦСКА Ахмеда Муса и Сейду Думбия в матче против лиссабонцев.

«Честно, удивился, когда увидел, что именно Думбия подошел к “точке”. Да, не было Натхо, но почему 11-метровый бил именно Думбия? Его же полгода не было в команде! Не думаю, что перед игрой Слуцкий назначил пенальтистом ивуарийца. В Лиссабоне Сейду выглядел достойно, как в целом и вся команда. Если бы еще сзади не начудили…

Ох, если бы Муса еще и реализовывал все свои шансы, то получил бы “Золотой мяч”. Скорость и работоспособность у него сумасшедшие! Подправить бы прицел!», — приводит слова Щербакова корреспондент «СЭ» Виталий Айрапетов.
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Все комментарии
забайкальский армеец
забайкальский армеец ответ Лев Троцкий (раскрыть)
22 августа 2015 в 08:08
Разве Федун психушку для таких как ты ещё не построил или хотя бы клетку.
RIR68
RIR68
20 августа 2015 в 17:40
ещё получит. пятерик спартачку положит и нормалёк)
Cleaner
Cleaner ответ Лев Троцкий (раскрыть)
20 августа 2015 в 16:42
Буденовка мозги трет?
Cleaner
Cleaner
20 августа 2015 в 16:39
К тому времени, как прицел подправится, скорость и работоспособность упадут. Не видать Мусе Золотого мяча...
морозз
морозз ответ родом из СССР (раскрыть)
20 августа 2015 в 14:04
Боялись до этого и в дальнейшем будете испытывать страх необыкновенный!
морозз
морозз ответ Red blu (раскрыть)
20 августа 2015 в 14:03
Не испугались...роста просто не хватило, да и клыки ещё до нужных размеров не отросли!
морозз
морозз ответ Лев Троцкий (раскрыть)
20 августа 2015 в 13:53
Опять самоликвидировался...ты хоть за держись немного на соккере!
Eagle of attack
Eagle of attack ответ Red blu (раскрыть)
20 августа 2015 в 13:02
А в Португалии есть, и не одна.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
20 августа 2015 в 13:00
нашим игрокам хотя бы половину старания и работоспособности Мусы, была бы отличная сборная
родом из СССР
родом из СССР ответ морозз (раскрыть)
20 августа 2015 в 12:46
нам коням ли свиней боятся )))))
Red blu
Red blu ответ морозз (раскрыть)
20 августа 2015 в 11:58
А вы и испугались!
Red blu
Red blu ответ Лев Троцкий (раскрыть)
20 августа 2015 в 11:56
)))
Red blu
Red blu
20 августа 2015 в 11:56

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов со "Спортингом" стал юбилейным для защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. Россиянин в 50-й раз сыграл в самом престижном европейском турнире в футболке армейского клуба.

В этом же матче ивуариец Сейду Думбия установил новый рекорд ЦСКА. Забив в ворота Руя Патрисиу, он с 11-ю голами стал лучшим бомбардиром красно-синих в истории выступлений в Лиге чемпионов, опередив по этому показателю Вагнера Лав, на счету которого 10 мячей.
В России нет еще пока команды лучше ЦСКА!
Фата лист
Фата лист ответ Лев Троцкий (раскрыть)
20 августа 2015 в 11:33
Угу, Тошич нырнул, прям как Попов в недавнем матче:)
Лев Троцкий
Лев Троцкий ответ морозз (раскрыть)
20 августа 2015 в 11:30
Ты то свою двуличную суть давно обнажил.По себе не стоит судить и свою болезнь на других сваливать,правда? Перечитаешь твои посты и просто в недоумении находишься.Ну,вот объясни.Как ты,про*ститутка,можешь болеть и за ЦСКА и Спартак и за другие клубы вроде Краснодара и Рубина? Ты поехавший совсем?
морозз
морозз ответ Лев Троцкий (раскрыть)
20 августа 2015 в 11:25
Главное ты такой непосредственный и прозрачный, суть твоя для всех видна и она не представляет загадок!
Лев Троцкий
Лев Троцкий ответ морозз (раскрыть)
20 августа 2015 в 11:09
Торкает тебя каждый день.В анкете за Спартак,а на самом деле за коней переживаешь.Двуличная блевотина
морозз
морозз ответ Лев Троцкий (раскрыть)
20 августа 2015 в 10:53
О как тебя торкнуло то не по детски...!
морозз
морозз ответ Red blu (раскрыть)
20 августа 2015 в 10:52
Просто вы табуном налетели...
EAGinLE
EAGinLE ответ Эдуард_Анатольевич (раскрыть)
20 августа 2015 в 10:51
Плохо человеку , просит скорую вызвать . Только адрес не сообщил .
морозз
морозз ответ родом из СССР (раскрыть)
20 августа 2015 в 10:50
Ты входил когда нибудь в помещение где находится кабан и пробовал его напугать...если ты ещё не покалечен значит не входил!
Лев Троцкий
Лев Троцкий
20 августа 2015 в 10:49
Чудили не сзади,а судья!Два сто процентных пенальти не поставить за игру рукой Березуцкого и поставить за нырок Тошича-это просто фарс.
Зад конюшни Спортинг переиграл полностью и выдрал их как надо,а судья снова ряженный! Уже какой матч подряд в этом сезоне судьи помогают тупорылой команде ЦЗСКА? Никто не считал? а я скажу:7 матчей!только вдумайтесь -7 матчей подряд либо пенальти в ворота соперника,либо удаление.А со Спартой и то,и другое было! Сдохни ЦЗСКА,Сдохни Гинер!
родом из СССР
родом из СССР ответ морозз (раскрыть)
20 августа 2015 в 10:44
это когда кабаны дикие,а если домашние,то они не страшнее боевого петуха, напугать могут,но не более того
KoValery
KoValery
20 августа 2015 в 10:37
Чтобы стать Муссище, надо меньше кержаковить
Red blu
Red blu ответ морозз (раскрыть)
20 августа 2015 в 10:22
Мы все уже видели "кабанов" в дерби то 0:4 от ЦСКА то 1:2 на "Открывашке"
морозз
морозз ответ Red blu (раскрыть)
20 августа 2015 в 10:16
Кабаны нападают в панике и крушат врага клыками...это если про панику!
Red blu
Red blu ответ морозз (раскрыть)
20 августа 2015 в 10:13
И хрюшки бегут в панике!
морозз
морозз ответ Red blu (раскрыть)
20 августа 2015 в 10:06
Они как в мультике...каждый повторяет по лошадиному:
Я чёрный плащ, я ужас летящий на крыльях ночи!
Red blu
Red blu
20 августа 2015 в 09:59
Муса и Думбия это ужас для команд соперников!
New_Look
New_Look
20 августа 2015 в 09:53
Если бы Кержаков реализовал все свои моменты... Месси и Криро уже завершили бы карьеры
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