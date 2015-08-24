«Вест Хэм» претендует на Дзадзу

Английский «Ветс Хэм» серьезно заинтересован в услугах нападающего «Ювентуса» Симоне Дзадзы.
«Молотобойцы» готовы отдать за годичную аренду игрока 3 млн евро. Также «Вест Хэм» хочет закрепить за собой право на полный выкуп 24-летнего форварда за 15 млн евро.
Самому Дзадзе англичане намерены платить 1,5 млн евро за сезон.
«Молотобойцы» готовы отдать за годичную аренду игрока 3 млн евро. Также «Вест Хэм» хочет закрепить за собой право на полный выкуп 24-летнего форварда за 15 млн евро.
Самому Дзадзе англичане намерены платить 1,5 млн евро за сезон.