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«Вест Хэм» претендует на Дзадзу

24 августа 2015, 13:39
Английский «Ветс Хэм» серьезно заинтересован в услугах нападающего «Ювентуса» Симоне Дзадзы.

«Молотобойцы» готовы отдать за годичную аренду игрока 3 млн евро. Также «Вест Хэм» хочет закрепить за собой право на полный выкуп 24-летнего форварда за 15 млн евро.

Самому Дзадзе англичане намерены платить 1,5 млн евро за сезон.
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
25 августа 2015 в 11:47
Не продадут
nahan
nahan
25 августа 2015 в 06:50
Дзадзу Ювентус может отпустить за приемлемую сумму.
Red_team
Red_team ответ dеigandre (раскрыть)
24 августа 2015 в 17:19
Рафаэль - человек стекло, он шикарный игрок и очень мне нравился, но травмы поставили крест на его карьере в МЮ, к большому сожалению
Arhive
Arhive
24 августа 2015 в 15:45
не для того его покупали и не дешево покупали.
Den Bull
Den Bull
24 августа 2015 в 15:43
Замечательно
Juventus21
Juventus21
24 августа 2015 в 15:41
С напами перебор. Если б Льоренте перешёл в другой клуб, то можно было бы сохранить Симоне. Хотя вряд ли руководство будет продавать игрока, который только перешёл
dеigandre
dеigandre ответ Red_team (раскрыть)
24 августа 2015 в 15:11
Каюсь, ни одного матча МЮ не смотрел еще. Дай Бог,чтобы Дармиан попер...не знаю,чем Рафаэл не понравился голландцу
Red_team
Red_team ответ dеigandre (раскрыть)
24 августа 2015 в 14:59
Дармиан очень бодро начал
invite yupi
invite yupi
24 августа 2015 в 13:49
Дзадза бодрый футболист. Скрытый талант.
dеigandre
dеigandre
24 августа 2015 в 13:44
Итальяшки в Англии в последнее время только номер отбывают
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