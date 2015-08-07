Виллаш-Боаш: «Матчи Премьер-Лиги не должны проводиться на искусственных полях»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии матча 4-го РФПЛ с «Уфой» отметил, что игры чемпионата России не должны проводиться на искусственных полях.
«Основная проблема в том, что, насколько я знаю, там искусственный газон. Считаю, что матчи на уровне Премьер-Лиги не должны проводиться на таких полях. что касается команды, то она работает в обычном режиме, в этом плане все в порядке. „Уфа“ – сильный соперник. Достаточно сильно завершила прошлый сезон».
у ваших пилоток даже движа нет,на стадионе объявляют ,что идет продажа билетов на фан сектор-не смешно ли?!?
и почему профи должны играть на убогой синтетике,где и игра травмоопасная и естественно не впечатляет зрелищностью?
у ваших пилоток даже движа нет,на стадионе объявляют ,что идет продажа билетов на фан сектор-не смешно ли?!?
и почему профи должны играть на убогой синтетике,где и игра травмоопасная и естественно не впечатляет зрелищностью?
за тебя и поныть то некому...бедненький
за тебя и поныть то некому...бедненький
почему бы и нет...
почему бы и нет...
Так что не надо Меднобородому бубнеть, выходите и играйте.
Так что не надо Меднобородому бубнеть, выходите и играйте.
Рондон не уходит, он на лавке из-за лимита.
Данни не играет из-за травмы.
Вальбуена уходит(кстати, не факт ещё) из-за санкций УЕФА.
Так при чём тут поля?
Рондон не уходит, он на лавке из-за лимита.
Данни не играет из-за травмы.
Вальбуена уходит(кстати, не факт ещё) из-за санкций УЕФА.
Так при чём тут поля?
Домой, что ли собрался?
Домой, что ли собрался?
А вы сразу накинулись,нытик,нытик...По мировым меркам для нашего чемпионата недопустимо это.Во вторых лигах Англии,Германии,Испании и то везде настоящие поля!
А вы сразу накинулись,нытик,нытик...По мировым меркам для нашего чемпионата недопустимо это.Во вторых лигах Англии,Германии,Испании и то везде настоящие поля!