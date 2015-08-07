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Виллаш-Боаш: «Матчи Премьер-Лиги не должны проводиться на искусственных полях»

07 августа 2015, 11:26
 Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии матча 4-го РФПЛ с «Уфой» отметил, что игры чемпионата России не должны проводиться на искусственных полях.

«Основная проблема в том, что, насколько я знаю, там искусственный газон. Считаю, что матчи на уровне Премьер-Лиги не должны проводиться на таких полях. что касается команды, то она работает в обычном режиме, в этом плане все в порядке. „Уфа“ – сильный соперник. Достаточно сильно завершила прошлый сезон».

 
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Все комментарии
KLINSI
KLINSI
09 августа 2015 в 19:07
К двум российским бедам добавилась третья, поля).
ДАонизПОЛЕНА
ДАонизПОЛЕНА ответ sir-5 (раскрыть)
08 августа 2015 в 09:57
ноль тебе сука!
berda2003
berda2003 ответ ТОС (раскрыть)
08 августа 2015 в 09:32
ещё одно ч.м.о. появилось.
Hardwell
Hardwell ответ sir-5 (раскрыть)
08 августа 2015 в 02:04
ЗАПОМНИ на будущее юный друг,нет пользы от таких,как вы.Которым тыкают пальцем,что делать и вы делаете,скажут всё хорошо,так надо,а вы киваете.ВОТ ОТ КОГО ПОЛЬЗЫ НЕТУ.Страна большая-за всем не уследить.Критика нужна и внимание на проблемы обращать нужно.Как в Германии,лампочка одна не горит во дворе,там кипиш такой идёт,ха,ты бы знал,что говорят.Все свою страну любят,не переживай.Но даже там наверху кусочек где нибудь в другой стране,но купить стремятся.
ТОС
ТОС ответ Санчо Панса (раскрыть)
08 августа 2015 в 00:58
самая лучшая трава из голландии и чуйской долины
ТОС
ТОС ответ фанат джигурды (комментарий удален) (раскрыть)
08 августа 2015 в 00:56
что тебе знать о профессионалах?
у ваших пилоток даже движа нет,на стадионе объявляют ,что идет продажа билетов на фан сектор-не смешно ли?!?
и почему профи должны играть на убогой синтетике,где и игра травмоопасная и естественно не впечатляет зрелищностью?
ТОС
ТОС ответ berda2003 (раскрыть)
08 августа 2015 в 00:50
у тебя не имени,не фамилии,не клуба,не города,
за тебя и поныть то некому...бедненький
ТОС
ТОС ответ VS Ростов (раскрыть)
08 августа 2015 в 00:48
у нас и поле отличное и трибуны всегда полные...
почему бы и нет...
berda2003
berda2003
07 августа 2015 в 20:21
задолбало это вечно ноющее бородатое ч.м.о!!!
sir-5
sir-5 ответ veretennikoff-gud (раскрыть)
07 августа 2015 в 18:50
Ему за державу,Португалию,обидно! Не даёт ему кров и кусок салата с пресной лепёшкой. А тут клуб и страна,способные по два тренерских состава одновременно содержать на контракте. Шакалы европейские. Кушают и гадят на страну,которая их кормит.
sir-5
sir-5 ответ cska1948 (раскрыть)
07 августа 2015 в 18:47
Нифига он не думал!!! Как увидел ноли в контракте,так сознание потерял и подумал : "Ну русские,ну Ду%:раки!" И подмахнул...
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud
07 августа 2015 в 18:46
В Американский футбол играют на синтетике и что, там дядьки по 100 кг весят. Синтетику не зря наверно делают, если для этого предпосылки. Да в Питере натуральная трава, да хорошая поляна, только она появилась совсем не давно. а до этого с Бенфикой на огороде играли.
Так что не надо Меднобородому бубнеть, выходите и играйте.
sir-5
sir-5 ответ Борисыч1 (раскрыть)
07 августа 2015 в 17:40
А он не видит,что приготовил "салат оливье".Иначе придётся близко подойти к теме Мутко и его деяний.
sir-5
sir-5 ответ Hardwell (раскрыть)
07 августа 2015 в 17:38
Почему ты ещё не свалил из страны,которую так пренебрежительно называешь??? Вот уж от тебя точно ей пользы никакой.
sir-5
sir-5
07 августа 2015 в 17:36
Боаш не должен тренировать в России.поскольку не знал ничего о стране,но подмахнул суперконтракт.А сейчас грызёт руку,кормящую всю его свору безработных односельчан.
19kipa10arsenal17
19kipa10arsenal17
07 августа 2015 в 17:35
ну тебе то виднее, где должны проводить матча ЧР!!!
Летов
Летов ответ ФорвардЪ (комментарий удален) (раскрыть)
07 августа 2015 в 17:35
правильно сказал,а то путаетесь под ногами
Leha-ha50
Leha-ha50
07 августа 2015 в 15:38
Ну конечно!!! Давай в Питер перенесем!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Hardwell (раскрыть)
07 августа 2015 в 15:26
В Англии зимой играют без перерыва, а у нас в каждом регионе свой климат. Надо понимать, что не все клубы готовы иметь по два стадиона. У многих и одного то нет.
sir_Alex
sir_Alex ответ maxmeister (раскрыть)
07 августа 2015 в 15:11
Полностью согласен!
Борисыч1
Борисыч1 ответ maxmeister (раскрыть)
07 августа 2015 в 15:05
Куча у тебя получается)
Рондон не уходит, он на лавке из-за лимита.
Данни не играет из-за травмы.
Вальбуена уходит(кстати, не факт ещё) из-за санкций УЕФА.

Так при чём тут поля?
Борисыч1
Борисыч1
07 августа 2015 в 15:03
Гуру продолжает вещать)
Домой, что ли собрался?
memphis
memphis
07 августа 2015 в 14:26
Суровая Рашка! Суровые газоны! А не АнглиЦкие мягкие)
Hardwell
Hardwell
07 августа 2015 в 13:51
Что вы ещё хотите от Раши,которая принимать будет Чемпионат мира по футболу!!!
А вы сразу накинулись,нытик,нытик...По мировым меркам для нашего чемпионата недопустимо это.Во вторых лигах Англии,Германии,Испании и то везде настоящие поля!
maxmeister
maxmeister
07 августа 2015 в 13:46
Насчет газонов. Не надо тут рассказывать о том что это дорого и тд. Сейчас в той же Франции популярна "гибридное" футбольное поле. К примеру на Петровском такое и вы сами видите результат. Дождливый и холодный город, а поле великолепное и самое смешное что стадион далеко не современный! Искусственный газон это вообще позорище! Тем более на новом стадионе.
maxmeister
maxmeister
07 августа 2015 в 13:42
То, что рыба гниёт с головы – это оправдание хвоста. Судя по комментариям так и есть. Вы действительно получаете кайф наблюдаем за тем как дробит мяч и летает крошка? Вам точно не футбол нужен. Все верно говорит Боаш. Лимит, искусственные поляны. Из чемпионата России уходят такие футболисты как Рондон, Вальбуэна, Самба и тд. На скамейке вынужден сидеть тот же Данни. Вам нравится такой футбол? Тогда не надо ныть о сборной и о том что бы футбол рос. А то получается что сами кричите и обзываете РФС из-за того что принимают лимит, разрешают играть не убитых газонах, а как только высказывается тренер не из вашей команды то он автоматом становится нытиком. Зенит проиграл только 3-и матча в прошлом сезоне. Чего ему ныть? По мне так он больше печется о нашем футболе чем те же чинуши и как видим по комментариям - болельщикам.
историк22
историк22
07 августа 2015 в 13:41
видно что в еуропе бабы одни растут глиномесы
историк22
историк22
07 августа 2015 в 13:40
баба блин. ну посади газон или вали с нашего чемпионата. нытик. бесит
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Гавроша (раскрыть)
07 августа 2015 в 13:11
Нет, я не специалист. Но самая лучшая газонная трава - трава из Канады)
VS Ростов
VS Ростов
07 августа 2015 в 13:09
Андре Виллаш-Боаш: "Считаю, что абсолютно все матчи "Зенита" на уровне Премьер-Лиги должны проводиться на поле стадиона "Петровский" в Санкт-Петербурге." Тем более, что Уфа не Лондон...
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