«Рубин» и «Зенит» рассудит Вилков

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура Чемпионата России:
21 августа (пятница)
«Терек» — «Динамо»: судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
22 августа (суббота)
«Амкар» — «Спартак»: судья — Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
ЦСКА — «Ростов»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Анжи» — «Урал»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Павел Кулалаев (Волгоград); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
23 августа (воскресенье)
«Уфа» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор — Станислав Сухина (Малаховка).
«Краснодар» — «Мордовия»: судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Болотенков (Москва); инспектор — Игорь Синер (Омск).
24 августа (понедельник)
«Крылья Советов» — «Кубань»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).
«Рубин» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).
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