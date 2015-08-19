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«Рубин» и «Зенит» рассудит Вилков

19 августа 2015, 10:08
 Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура Чемпионата России:

21 августа (пятница)

«Терек» — «Динамо»: судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

22 августа (суббота)

«Амкар» — «Спартак»: судья — Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

ЦСКА — «Ростов»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

«Анжи» — «Урал»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Павел Кулалаев (Волгоград); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

23 августа (воскресенье)

«Уфа» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор — Станислав Сухина (Малаховка).

«Краснодар» — «Мордовия»: судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Болотенков (Москва); инспектор — Игорь Синер (Омск).

24 августа (понедельник)

«Крылья Советов» — «Кубань»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

«Рубин» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).
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Источник: rfs.ru Автор: Станислав Шевченко
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
19 августа 2015 в 19:44
Центральный матч тура это, наверное, Рубин - Зенит. А вот битва тура это Терек - Динамо) Желаю объективного судейства Михаилу Вилкову!
KAZANOID
KAZANOID
19 августа 2015 в 14:32
Ну вилку особо даже и помогать питерцам не надо будет.Это билевское произведение они и так разнесут.А вот у Кирюшки Левникова работка будет.Придётся себя выставлять совершенно не умным человеком.Без должной поддержки от Кирюшки лыжники команду Бердыева не осилят.Даже ничью не вытянут.
nahan
nahan
19 августа 2015 в 14:03
А Пипуткина нет что ли?..
juliasema
juliasema
19 августа 2015 в 12:52
надо болелам проскандировать"судья продажная козел ты", если мешкам подсудят
vvv246
vvv246 ответ REDWHITE_ (раскрыть)
19 августа 2015 в 12:11
Зенит, в отличие от спама, не почти..., а чемпион! И будет им в этом году, несмотря на подозрительные судейские "ошибки". Неплохо оплаченные, видимо кое-кем.
REDWHITE_
REDWHITE_ ответ vvv246 (раскрыть)
19 августа 2015 в 12:04
по известному зенитовскому закону, клуб после трех побед должен три игры позорненько слить. Три победы внушают им, что они почти чемпионы. Но первое поражение приводит их в чувство безысходности, самоуничижения.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
19 августа 2015 в 12:04
А где Безбородов?Непорядок.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
19 августа 2015 в 12:02
Вилкова если отстранили от обслуживания матчей с участием Терека,то и Рубин не должен обслуживать.
vvv246
vvv246
19 августа 2015 в 11:56
По известному спартаковскому закону, клуб после трех побед должен три игры позорненько слить. Три победы внушают им, что они почти чемпионы. Но первое поражение приводит их в чувство безысходности, самоуничижения.
juventus186
juventus186
19 августа 2015 в 11:14
Надо брать очки, хотя Рубин может быть на подъёме после победы в предыдущем раунде!
Нельзя коней отпускать далёко - УСКОЧАТ ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ!:-))
REDWHITE_
REDWHITE_
19 августа 2015 в 11:05
пойдет
Эксперт Зенита
Эксперт Зенита
19 августа 2015 в 11:03
Думаю Гинеру с Ростовом надо переносить матч.Как никак всю ночь обмывали великолепный рекорд Акинфеева,да и старичку Думбие нужен недельный релакс.
kkomov
kkomov ответ чубака (раскрыть)
19 августа 2015 в 10:21
и на какой минуте, по твоей информации, в ворота Зенита поставит вилков пенальти?
Bаrsenоga
Bаrsenоga
19 августа 2015 в 10:14
Прошли те времена когда моя барса разбирала рубин третьим составом в лч и не изменилось лишь то что мой клуб самый сильный в мире.
чубака
чубака
19 августа 2015 в 10:12
Зенит,Вилков,пенальти.
starche
starche
19 августа 2015 в 10:12
Честно судите! Не берите в пример вчерашнее судейство!
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