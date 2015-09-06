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«Динамо» обыграло «Мордовию»

06 сентября 2015, 17:58

Московское «Динамо» сегодня днем в контрольном матче победило «Мордовию».

«Динамо» — «Мордовия» — 2:1 (2:0)

Голы: Кузьмин 27, Бюттнер 39, Самодин 61.

«Динамо» (стартовый состав): Шунин, Козлов, Дьяков, Самба, Каляшин, Максименко, Сарамутин, Кузьмин, Лёвин, Бюттнер, Обольский.

На замену выходили: Лещук, Степанов, Евтушенко, Могулкин, Моргунов, Терехов.

«Мордовия» (стартовый состав): Шебанов, Перендия, Рыков, Гапон, Дудиев, Власов, Ле Таллек, Луценко, Иванов, Шипицин, Мухаметшин.

На замену выходили: Калюжный, Игнатович, Фибел, Сысуев, Махмудов, Янник, Самодин.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
06 сентября 2015 в 22:38
У "Динамо" два с половиной игрока основы.
А у Мордора?
gentlewolf
gentlewolf ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
06 сентября 2015 в 22:37
Да пустяки. The nit вообще в полуфинале второсортной еврочашки баварию укупил, да еще на ее поле.
Так шта это вообще пустяки, даже если и правда.
gentlewolf
gentlewolf ответ Петр 1 (раскрыть)
06 сентября 2015 в 22:34
в молодежке он
ManUtd4
ManUtd4
06 сентября 2015 в 21:36
Чемпионат стоит проводить в 3 круга: 3-ий будет "кругом товарняков" в Премьер-Лиге.
Sem25
Sem25
06 сентября 2015 в 19:36
Кузьмин играл в своё время в сборной Хомухи. Отцепили. Есть возможность доказать свою состоятельность.
Sem25
Sem25 ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
06 сентября 2015 в 19:28
А протест на результат игр Спортинг подавал? Странное заявление.
Змея
Змея
06 сентября 2015 в 19:21
нармуль тренировка вышла.
112910415
112910415
06 сентября 2015 в 19:14
успех
mat73
mat73
06 сентября 2015 в 19:06
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не не плакал!!
starche
starche
06 сентября 2015 в 18:53
Что это за контрольный матч!?
arzamas
arzamas ответ suiw (раскрыть)
06 сентября 2015 в 18:50
ему товарищ майор все только обещает и обещает)
Петр 1
Петр 1
06 сентября 2015 в 18:19
почему не было Живоглядова?
Легенда ЦСКА
Легенда ЦСКА ответ suiw (раскрыть)
06 сентября 2015 в 18:17
Рубль для него слишком много. Этот тролль за еду старается.
suiw
suiw ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
06 сентября 2015 в 18:14
А тебе что,за пост рубль пообещали,пирсман?
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