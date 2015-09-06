«Динамо» обыграло «Мордовию»

Московское «Динамо» сегодня днем в контрольном матче победило «Мордовию».
«Динамо» — «Мордовия» — 2:1 (2:0)
Голы: Кузьмин 27, Бюттнер 39, Самодин 61.
«Динамо» (стартовый состав): Шунин, Козлов, Дьяков, Самба, Каляшин, Максименко, Сарамутин, Кузьмин, Лёвин, Бюттнер, Обольский.
На замену выходили: Лещук, Степанов, Евтушенко, Могулкин, Моргунов, Терехов.
«Мордовия» (стартовый состав): Шебанов, Перендия, Рыков, Гапон, Дудиев, Власов, Ле Таллек, Луценко, Иванов, Шипицин, Мухаметшин.
На замену выходили: Калюжный, Игнатович, Фибел, Сысуев, Махмудов, Янник, Самодин.
А у Мордора?
А у Мордора?
Так шта это вообще пустяки, даже если и правда.
Так шта это вообще пустяки, даже если и правда.