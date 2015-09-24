Браво должен успеть восстановиться к матчу против «Севильи»

Вратарь «Барселоны» Клаудио Браво должен успеть восстановиться к матчу 7-го тура Примеры против «Севильи». Напомним, что голкипер в начале сентября получил на тренировке повреждение икроножной мышцы.
Вратарь «Барселоны» Клаудио Браво должен успеть восстановиться к матчу 7-го тура Примеры против «Севильи». Напомним, что голкипер в начале сентября получил на тренировке повреждение икроножной мышцы.
но я хочу что б Тер Штеген стоял, хоть и пропускает много... Помню Де Хея в Мю тоже не сразу вписался
но я хочу что б Тер Штеген стоял, хоть и пропускает много... Помню Де Хея в Мю тоже не сразу вписался