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Браво должен успеть восстановиться к матчу против «Севильи»

24 сентября 2015, 19:46
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

 Вратарь «Барселоны» Клаудио Браво должен успеть восстановиться к матчу 7-го тура Примеры против «Севильи». Напомним, что голкипер в начале сентября получил на тренировке повреждение икроножной мышцы.

 

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Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
25 сентября 2015 в 04:31
Поскорее бы.
Пластун
Пластун
24 сентября 2015 в 20:54
Отлично! Штеген видно перегорел, надо ему задуматься на лавке о своей игре. Уже который раз за воротник закидывают и на выходах проваливается. Ещё бы Вермален выздоровел.
Cektor
Cektor
24 сентября 2015 в 19:58
это хорошо!
но я хочу что б Тер Штеген стоял, хоть и пропускает много... Помню Де Хея в Мю тоже не сразу вписался
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