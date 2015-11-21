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Хаджи: «Месси, Роналду и Ибрагимович — игроки с другой планеты»

21 ноября 2015, 15:36

Легендарный румынский игрок Георге Хаджи рассказал о том, кого он считает лучшими футболистами мира на данный момент.

«Сейчас в мире есть всего три игрока с другой планеты: Месси, Криштиану и Ибрагимович. Хамес Родригес? Он способен стать еще лучше, но пока только Неймар располагается в непосредственной близости от трех лучших. Бэйл? У него есть скорость и хорошая левая нога, именно он сумел вывести Уэльс на чемпионат Европы».

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Санчо Панса
Санчо Панса
22 ноября 2015 в 09:49
Можно поспорить, но кто то может и согласится) И все же на сегодняшний день Неймар получше будет Криштиану и это факт! Эль-Классико это еще раз наглядно доказал.
nahan
nahan
22 ноября 2015 в 08:07
Роналду действительно на классико был как с другой планеты, не знал что делать с мячом...
рус фан
рус фан
21 ноября 2015 в 19:51
Хаджи хорошо играл когда то, был десяткой очень высокого класса, дальние удары пасы в разрез очень неплохие делал, этот непонятный и даже считаю мутный термин "игрок с другой планеты" видимо с Сатурна или Нептуна уже надоели использовать, а выбор Ибрагимовича который не разу не завоевал со своей сборной хоть бронзу где и с клубом ни с одним не выиграл ЛЧ и поставить его рядом с парнями у которых по три ЗМ это очень субъективно.
Gvozd99
Gvozd99
21 ноября 2015 в 18:33
Артем Дзюба - лучший футболист планеты Земля!!! Инопланетяне у нас на планете не играют!!!
aztec1970
aztec1970
21 ноября 2015 в 18:20
Ибрагимович? С другой планеты? А понты, как у провинциального боснийца.
george666
george666
21 ноября 2015 в 18:09
Время Ибры уже прошло ! А что он про Роббена н чего не сказал ?
ZeuSS
ZeuSS ответ АнДрЮхА 21 (раскрыть)
21 ноября 2015 в 18:01
Тебя розположение Спартака в таблице РФПЛ рассмешило?
112910415
112910415
21 ноября 2015 в 17:49
хорошо
spartak11
spartak11
21 ноября 2015 в 17:29
Дзюбу насмешил,да и только!
zhurnalist
zhurnalist
21 ноября 2015 в 17:27
Дело говорит.
denmig
denmig
21 ноября 2015 в 17:21
только не с марса - оттуда неудачник кококо петушок
oosuperman
oosuperman
21 ноября 2015 в 17:03
Посланцы из космоса.
Animatronic
Animatronic
21 ноября 2015 в 16:31
Достали уже говорить про другую планету.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 ноября 2015 в 16:09
Когда говорят с другой планеты,это уже ложь,даже если в шутку и дальше можно и не читать лжеца
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 ноября 2015 в 16:08
Легенда мадридского «Реала» Мануэль Санчис отметил:"Из всех игроков «Мадрида» и «Барсы» Неймар в данный момент лучше всех».

Хаджи скорее всего сам живет в другой планете и не знает,что происходит на Земле
Ironyfan
Ironyfan
21 ноября 2015 в 15:59
Да сколько можно уже повторяться.
starche
starche
21 ноября 2015 в 15:56
А с какой, огласите пожалуйста!
АнДрЮхА 21
АнДрЮхА 21 ответ Заратустра (раскрыть)
21 ноября 2015 в 15:45
вахахаххаха
Заратустра
Заратустра
21 ноября 2015 в 15:40
Лучший среди них - Ибрагимович.
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