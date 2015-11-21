Хаджи: «Месси, Роналду и Ибрагимович — игроки с другой планеты»

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21 ноября 2015, 15:36

Легендарный румынский игрок Георге Хаджи рассказал о том, кого он считает лучшими футболистами мира на данный момент.

«Сейчас в мире есть всего три игрока с другой планеты: Месси, Криштиану и Ибрагимович. Хамес Родригес? Он способен стать еще лучше, но пока только Неймар располагается в непосредственной близости от трех лучших. Бэйл? У него есть скорость и хорошая левая нога, именно он сумел вывести Уэльс на чемпионат Европы».