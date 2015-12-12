Негредо отказался от аренды в «Барселону»

1449897279

12 декабря 2015, 08:14

Нападающий «Валенсии» отказался от перехода в «Барселону». Как сообщает Sport, каталонский клуб хотел в январе арендовать форварда, чтобы к весенней части сезона углубить состав и подстраховаться на случай травмы одного из основных нападающих, однако Негредо отклонил такой вариант.

Он посчитал, что не будет получать достаточно игровой практики в преддверии чемпионата Европы-2016. К тому же Негредо рассчитывает закрепиться в основном составе «Валенсии» после смены в ней главного тренера, поскольку прежний наставник в отличие от Гарри Невилла этому форварду не доверял.