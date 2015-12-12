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Негредо отказался от аренды в «Барселону»

12 декабря 2015, 08:14

Нападающий «Валенсии» Альваро Негредо отказался от перехода в «Барселону». Как сообщает Sport, каталонский клуб хотел в январе арендовать форварда, чтобы к весенней части сезона углубить состав и подстраховаться на случай травмы одного из основных нападающих, однако Негредо отклонил такой вариант.

Он посчитал, что не будет получать достаточно игровой практики в преддверии чемпионата Европы-2016. К тому же Негредо рассчитывает закрепиться в основном составе «Валенсии» после смены в ней главного тренера, поскольку прежний наставник в отличие от Гарри Невилла этому форварду не доверял.

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Все комментарии
nahan
nahan
14 декабря 2015 в 06:53
Правильно, Негредо хочет играть и после смены тренера Валенсии у него появился шанс.
Soccer it life
Soccer it life
12 декабря 2015 в 14:13
Ну и верно,в барсе он в СС никак не попадет, погубить свою карьеру
амурец
амурец
12 декабря 2015 в 13:39
и опять
Судья
Судья ответ амурец (раскрыть)
12 декабря 2015 в 13:33
Кем поощряются ?
Увидели оскорбление, отправили жалобу и все проблемы.
амурец
амурец ответ Судья (раскрыть)
12 декабря 2015 в 13:30
почему нелециприятные высказывания в адрес других игроков даже поощряются, а в адрес Месси не допустимы
Судья
Судья ответ амурец (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2015 в 13:28
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acm 1899
acm 1899
12 декабря 2015 в 10:39
В барсе бы сидел на скамейке, и ждал бы, когда кого нибудь из троицы травмируется или будет спад у кого нибудь
Cympak-05
Cympak-05 ответ амурец (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2015 в 09:10
так объективно, что Негредо даже в концовки матча перестали выпускать
Cympak-05
Cympak-05
12 декабря 2015 в 08:30
а какая разница где сидеть на лавке в барсе или =Валенсии.... вдруг Невилл поверит в него....
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