Онопко: «Видно, что игроки ЦСКА поддерживали форму в отпуске»

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17 января 2016, 09:39

Тренер ЦСКА поделился впечатлениями от функциональной подготовки «армейцев».

«Практически все ребята уже находятся в хороших для данного отрезка сборов физических кондициях. Видно, что наши подопечные поддерживали форму во время каникул. И уровень борьбы в мини-матчах, и то, как они выполняют другие упражнения — всё говорит о том, что футболисты справляются с нагрузкой. Примерно в эти дни наступает период интенсивных мышечных болей, но здесь, в Кампоаморе, у нас есть всё для того, чтобы в полном объеме проводить необходимые восстановительные мероприятия».

Ранее стали известны соперники москвичей на сборе в Испании.