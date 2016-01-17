ГлавнаяНовости

Онопко: «Видно, что игроки ЦСКА поддерживали форму в отпуске»

17 января 2016, 09:39

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился впечатлениями от функциональной подготовки «армейцев».

«Практически все ребята уже находятся в хороших для данного отрезка сборов физических кондициях. Видно, что наши подопечные поддерживали форму во время каникул. И уровень борьбы в мини-матчах, и то, как они выполняют другие упражнения — всё говорит о том, что футболисты справляются с нагрузкой. Примерно в эти дни наступает период интенсивных мышечных болей, но здесь, в Кампоаморе, у нас есть всё для того, чтобы в полном объеме проводить необходимые восстановительные мероприятия».

Ранее стали известны соперники москвичей на сборе в Испании.

Все новости
Черчесов: «Дзюба сыграл очень прилично»
Сегодня, 18:30 Комментарии10
Аленичев: «Дзюба – основной форвард сборной России, он вне конкуренции»
Сегодня, 17:11 Комментарии16
Созин: «Нужно тон и градус критики сбавить, в сборной разве наши враги?»
Сегодня, 16:40 Комментарии14
Р. Билялетдинов — о поражении сборной России: «Безобразие полнейшее!»
Сегодня, 14:49 Комментарии9
Мостовой: «Всё ещё считаю, что мы выше классом, чем Словакия»
Сегодня, 14:46 Комментарии14
Овчинников: «Россия будет бороться за первое место»
Сегодня, 14:41 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Петр 1
Петр 1 ответ RussianHorse (раскрыть)
18 января 2016 в 14:17
в Питере больше туристов потому что Питер красивый город в отличии от москвы.
Redbluemaunt
Redbluemaunt
18 января 2016 в 03:29
Вперед,к чемпионству!!!
RussianHorse
RussianHorse ответ Петр 1 (раскрыть)
17 января 2016 в 19:59
«В прошлом году туристическая отрасль Москвы показала неплохие результаты. В Москве были рекордные 16,5 миллиона туристов. Несмотря на небольшое падение международного туризма — около одного процента, — мы нарастили объём внутрироссийского. Подводя итоги, за последние годы количество иностранных и российских туристов выросло почти на треть»
димон 37
димон 37 ответ Red blu (раскрыть)
17 января 2016 в 19:57
вселенной?
Петр 1
Петр 1 ответ RussianHorse (раскрыть)
17 января 2016 в 19:55
то-то ты не знаешь!
а туристов в России больше приезжает в Питер!
кстати, на новогодние праздники только москвичей приехало 64 тыс.
в москву питерцы не поехали)
ОЛЛС
ОЛЛС ответ KosSid-FCZP (раскрыть)
17 января 2016 в 19:48
Смотрю,ты за Курбана Бердыевича больше переживаешь,чем за свой Зенит.)
ОЛЛС
ОЛЛС ответ cpartak60 (комментарий удален) (раскрыть)
17 января 2016 в 19:45
Вначале,научись правильно писать название своей любимой команды,а потом со своими комментариями лезь.) кпартак60.)
RussianHorse
RussianHorse ответ Петр 1 (раскрыть)
17 января 2016 в 19:26
Да-да,то-то я не знаю,что перед НГ все перлись из областей в нее за подарками,просто погулять, посмотреть,как украсили у нас ее к Новому Году/Рождеству.
Петр 1
Петр 1 ответ RussianHorse (раскрыть)
17 января 2016 в 18:50
я о русском народе - а прется в нее всякий сброд нерусский
RussianHorse
RussianHorse ответ Петр 1 (раскрыть)
17 января 2016 в 18:26
Ненавидит,но тем не менее прется в нее)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
17 января 2016 в 18:02
Удачи ребятам,хорошо пройти сборы и чтобы без травм.
RIR68
RIR68
17 января 2016 в 17:59
у нас с собой было))) только не перебарщивайте там)))
Red blu
Red blu ответ Koнь (раскрыть)
17 января 2016 в 17:34
Петр 1
Петр 1 ответ RussianHorse (раскрыть)
17 января 2016 в 17:34
странный у нас народ в стране - жемчужину справедливо ненавидит!)
Судья
Судья ответ denmig (комментарий удален) (раскрыть)
17 января 2016 в 17:26
Вам вынесено предупреждение за провокацию
кра-син
кра-син
17 января 2016 в 17:16
Надо начинать настраиваться на чемп.
Koнь
Koнь
17 января 2016 в 17:03
А что Акинфеев ставит рекорды??
mensk
mensk
17 января 2016 в 16:48
И Дзагоев что - ли тоже?
redbluegorsk
redbluegorsk
17 января 2016 в 16:45
Удачи Армейцам!!!
VIPded
VIPded
17 января 2016 в 16:03
Удачи ЦСКА! Ждём золото в чемпе и два кубка!!!
DAD81
DAD81 ответ Таганский (раскрыть)
17 января 2016 в 15:35
Это возрастное. )))
RussianHorse
RussianHorse
17 января 2016 в 15:23
Удачи,ребята! Главное без травм!
RussianHorse
RussianHorse ответ Петр 1 (раскрыть)
17 января 2016 в 15:22
Ты прав. Москва-всегда стоит особняком,не похожая на остальные города России. Здесь свои правила,порядки,законы.Москва-жемчужина России! А ну и да,все остальные города батрачат на Москву)
Таганский
Таганский
17 января 2016 в 15:01
Ну что ж, молодцы..
А вот Сережа Рыжиков признался, что растолстел..))
лошадка35
лошадка35
17 января 2016 в 14:33
удачной подготовки!
мышечные боли - это не страшно, лишь бы травм не было.
Vector
Vector
17 января 2016 в 14:01
Аж окна в автобусе потеют
KosSid-FCZP
KosSid-FCZP ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
17 января 2016 в 13:41
Так у нас по 30-ть очков Спартак Краснодар и Мы,мы так же и на 6-ом и на 5-ом и на 4-ом!)))Ещё пол турнира впереди,а с вашей ужасной формой первое место никак не удержать,Курбан Бердыев вас обгонит)))А в европе так вы вообще ноль,даже минус!Усвоил?)))
KosSid-FCZP
KosSid-FCZP ответ ОЛЛС (раскрыть)
17 января 2016 в 13:39
Какую ветку?Ты в метро что ли?где ты хамство увидел?)))
spartach n1
spartach n1
17 января 2016 в 13:05
Ну все теперь,запрягай поехали !
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ KosSid-FCZP (раскрыть)
17 января 2016 в 13:01
Посмотри ка , дружок , на таблицу. 6 место - это практически середина турнирной таблицы. А команда, находящаяся на 6 месте называется середняк. Усвоил?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100