Онопко: «Видно, что игроки ЦСКА поддерживали форму в отпуске»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился впечатлениями от функциональной подготовки «армейцев».
«Практически все ребята уже находятся в хороших для данного отрезка сборов физических кондициях. Видно, что наши подопечные поддерживали форму во время каникул. И уровень борьбы в мини-матчах, и то, как они выполняют другие упражнения — всё говорит о том, что футболисты справляются с нагрузкой. Примерно в эти дни наступает период интенсивных мышечных болей, но здесь, в Кампоаморе, у нас есть всё для того, чтобы в полном объеме проводить необходимые восстановительные мероприятия».
Ранее стали известны соперники москвичей на сборе в Испании.
а туристов в России больше приезжает в Питер!
кстати, на новогодние праздники только москвичей приехало 64 тыс.
в москву питерцы не поехали)
а туристов в России больше приезжает в Питер!
кстати, на новогодние праздники только москвичей приехало 64 тыс.
в москву питерцы не поехали)
А вот Сережа Рыжиков признался, что растолстел..))
А вот Сережа Рыжиков признался, что растолстел..))
мышечные боли - это не страшно, лишь бы травм не было.
мышечные боли - это не страшно, лишь бы травм не было.