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Кркич: «Месси смог бы заиграть в Англии»

19 января 2016, 19:05

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич полагает, что жесткие погодные условия на Туманном Альбионе не помешали бы лидеру «Барселоны» Лионелю Месси, с которым они одно время были напарниками по команде, показывать футбол высшего качества: 

«Месси смог бы заиграть в „Сток Сити“! Я понимаю, что командам не нравится гостить на „Британниа Стэдиум“, особенно зимой, когда холодно и идет снег.

Я спрашивал Лионеля об этом. Он сказал вот что: „Те люди, которые говорят, что я не смог бы показывать свой уровень в Англии, должны понимать, что в Розарио, когда мне было 11, я играл в ужасных условиях: на поле было и битое стекло, и ямы, и прочие препятствия“.

Несмотря на все это, он и там играл хорошо».

Напомним, что Лионеля с удовольствием бы принял в свои ряды английский «Манчестер Сити».

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Все комментарии
James Rodriguez
James Rodriguez ответ киэнджин сепаратист (комментарий удален) (раскрыть)
20 января 2016 в 15:06
учи русский язык и тогда быть может люди начнут воспринимать тебя серьёзно
James Rodriguez
James Rodriguez ответ киэнджин сепаратист (комментарий удален) (раскрыть)
20 января 2016 в 14:28, ред.
Зидан говорил о растраченной игровой форме,зачем придумывать не понимаю?
Это утка из серии "Суарес укусил Неймара за яички в раздевалке"
James Rodriguez
James Rodriguez ответ Gogi Gogin (раскрыть)
20 января 2016 в 13:50, ред.
но,я уверен что тот же Ньюкасл разберёт Эйбар,тот же Эверетон или Гемптон накидают Вильярреалу или Бильбао

в Англии сильнейшая конкуренция в Европе и с этим глупо спорить
James Rodriguez
James Rodriguez ответ киэнджин сепаратист (комментарий удален) (раскрыть)
20 января 2016 в 13:48
сам придумал? или в прессе работаешь?
амурец
амурец ответ Ronaldo the Caesar of Football (комментарий удален) (раскрыть)
20 января 2016 в 13:20
согласен, тогда в домино.
Gogi Gogin
Gogi Gogin ответ James Rodriguez (раскрыть)
20 января 2016 в 10:23
Середняки испанские сейчас вряд ли слабее английских лидеров,я не уверен,что Лестер обыграет например Севилью и т.д.
Gogi Gogin
Gogi Gogin ответ Leh (раскрыть)
20 января 2016 в 10:17
Кркич ещё меньше Месси,и ростом и комплекцией.
амурец
амурец
20 января 2016 в 09:53
если только в шахматы
666roza777
666roza777
20 января 2016 в 09:48
Да что Месси? Даже Майкл Оуэн играл в Англии, за Ливерпуль!
Все это очень преувеличено.
666roza777
666roza777 ответ valeron88 (раскрыть)
20 января 2016 в 09:45, ред.
У Агуэро не хватает физики?
Да он как дикий кабан - плотный, мощный и небольшого роста.
Это настоящий таран!
Mamaev
Mamaev ответ Belars (раскрыть)
20 января 2016 в 09:20
поэтому агуэро уже лучший бомбардир мс в апл
sir_Alex
sir_Alex
20 января 2016 в 07:01
Вряд ли.
nahan
nahan
20 января 2016 в 06:49
Там футбол другой, жесткий, там ломают хрупких...
valeron88
valeron88
20 января 2016 в 06:20
По поводу Агуэро,Сильвы... они играют нестабильно, плюс частенько в лазарете пропадают. Физики им не хватает. Я помню, как рвал всех Ливерпуль во главке с Суаресом. но тогда у них не было еврокубков. Если оставить чисто АПЛ и кубок Англии, убрать боксинг-дэй то английские клубы стали бы претендовать на ЛЧ. Когда МЮ,Челси и Ливерпуль были на пике формы, у них было почти на 2 состава игроков.
valeron88
valeron88
20 января 2016 в 06:16
В Испании комфортные условия. Я помню , когда они *РЕАл* ныли, Что играли Классико, а затем 1/2 ЛЧ и им не дали 1 лишний день отдыха. А В Англии - такое в порядке вещей. Даже Клопп был удивлен, Что в кубке переигровка. Число матчей, минимум проходных влияет на состояние игроков.
Leh
Leh
20 января 2016 в 03:45, ред.
Кркич: "гнома бы не заметили в Англии и растоптали его, а после матча расковыряли бы со газона с слезами: прости, мы не заметили такого кроху"
El Fenomenо
El Fenomenо
20 января 2016 в 03:19
Этого не узнаем.
DIDI 23
DIDI 23
20 января 2016 в 01:46
Туманные перспективы.
James Rodriguez
James Rodriguez
20 января 2016 в 01:45
не согласен я с высказываниями о том,что Ла Лига сильнее АПЛ

чем сильнее то? тремя клубами? Барса,Реал,Атлетико? а в целом то чемпионат проходной в отличие от АПЛ,игр играется меньше во всех турнирах,общий уровень и разность в классе между середняками и лидерами катастрофическая

так что нужно объективно судить друзья,а не предвзято
James Rodriguez
James Rodriguez ответ EST1892 (раскрыть)
20 января 2016 в 01:39, ред.
опять же есть одно "но": в Барсе играли великие на всех позициях и до сих пор играют,играл бы Месси в нынешнем МЮ как сейчас в Барселоне? вот это действительно большой вопрос

показательный момент так же и игра Испании на международной арене,а чего добилась Аргентина? всё зависит от партнёров мой друг,футбол - это командный вид спорта и если в команде игроки среднего уровня,то им даже Месси с Роналду не помогут.....хотяяяя в Аргентине то состав по именам убойный на самом то деле.
Belars
Belars ответ Mamaev (раскрыть)
20 января 2016 в 01:15
Агуэро с Силвой из лазарета на пару матчей отпрашиваются, Озила в прошлом году ломали не раз. Санчез на что уж стальной, но и того ухандохали, пихнули в операторскую яму.
Belars
Belars ответ illusionist8 (раскрыть)
20 января 2016 в 01:11
Главный бред из всего прочитанного
Бригант 669
Бригант 669 ответ Real Madrid-C (раскрыть)
20 января 2016 в 01:00
смотри ла лигу!!! где три клуба рвут всех остальных, гранады всякие с хихонскими спортингами даже в чемпионшипе не удержались бы!!
Шляпстер
Шляпстер ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
20 января 2016 в 00:33
Даже не дефект ,а дефекты.Он он страдал косоглазием, деформацией позвоночника и смещением костей таза, а его левая нога была короче правой на 6 см.Крутой чувак был,царство ему небесное.
Шляпстер
Шляпстер ответ старина (комментарий удален) (раскрыть)
20 января 2016 в 00:23
Кокорин отдыхает.А футбол для него типа хобби.
James Rodriguez
James Rodriguez
20 января 2016 в 00:17, ред.
говорить можно о чём угодно,но то,как заиграет Месси в Англии,мы вряд ли увидим
Шляпстер
Шляпстер ответ Барсеножечница (комментарий удален) (раскрыть)
19 января 2016 в 23:49
Кокорин пусть в ФНЛ играет. Слишком жирно ему в Англию.
зигзаг
зигзаг ответ Real Madrid-C (раскрыть)
19 января 2016 в 23:37
Вопрос поднят уже давно чтобы отменить пару кубков. Но прибыль от этих кубков колоссальная и посещаемость максимальная. Поэтому и дальше так будут играть на износ.
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ зигзаг (раскрыть)
19 января 2016 в 23:28
График могли бы и поменять,страдают не понятно чем?
Смотрел я матч Ливерпуль-Манчестер Юнайтед,не о чем реально,просто не о чем.
АПЛ помирает и все.
зигзаг
зигзаг ответ Real Madrid-C (раскрыть)
19 января 2016 в 23:17
А вот по этому поводу многие специалисты приходят к одному мнению. У них очень напряженный график, играют через каждые 3 дня, и подходят к главному отрезку игр уже уставшими, поэтому на мировой арене не могут показать должного футбола на протяжении уже многих лет. Челси только блеснул, да и то фантастическое везение и с Барсой и с Баварией было. А так Испания сильнее, а Англия интересней из-за интриги которая держится в чемпе ло конца.
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