Кркич: «Месси смог бы заиграть в Англии»

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19 января 2016, 19:05

Нападающий «Сток Сити» полагает, что жесткие погодные условия на Туманном Альбионе не помешали бы лидеру «Барселоны» , с которым они одно время были напарниками по команде, показывать футбол высшего качества:

«Месси смог бы заиграть в „Сток Сити“! Я понимаю, что командам не нравится гостить на „Британниа Стэдиум“, особенно зимой, когда холодно и идет снег.

Я спрашивал Лионеля об этом. Он сказал вот что: „Те люди, которые говорят, что я не смог бы показывать свой уровень в Англии, должны понимать, что в Розарио, когда мне было 11, я играл в ужасных условиях: на поле было и битое стекло, и ямы, и прочие препятствия“.

Несмотря на все это, он и там играл хорошо».

Напомним, что Лионеля с удовольствием бы принял в свои ряды английский «Манчестер Сити».