Кркич: «Месси смог бы заиграть в Англии»

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич полагает, что жесткие погодные условия на Туманном Альбионе не помешали бы лидеру «Барселоны» Лионелю Месси, с которым они одно время были напарниками по команде, показывать футбол высшего качества:
«Месси смог бы заиграть в „Сток Сити“! Я понимаю, что командам не нравится гостить на „Британниа Стэдиум“, особенно зимой, когда холодно и идет снег.
Я спрашивал Лионеля об этом. Он сказал вот что: „Те люди, которые говорят, что я не смог бы показывать свой уровень в Англии, должны понимать, что в Розарио, когда мне было 11, я играл в ужасных условиях: на поле было и битое стекло, и ямы, и прочие препятствия“.
Несмотря на все это, он и там играл хорошо».
Напомним, что Лионеля с удовольствием бы принял в свои ряды английский «Манчестер Сити».
Это утка из серии "Суарес укусил Неймара за яички в раздевалке"
Это утка из серии "Суарес укусил Неймара за яички в раздевалке"
в Англии сильнейшая конкуренция в Европе и с этим глупо спорить
в Англии сильнейшая конкуренция в Европе и с этим глупо спорить
Все это очень преувеличено.
Все это очень преувеличено.
Да он как дикий кабан - плотный, мощный и небольшого роста.
Это настоящий таран!
Да он как дикий кабан - плотный, мощный и небольшого роста.
Это настоящий таран!
чем сильнее то? тремя клубами? Барса,Реал,Атлетико? а в целом то чемпионат проходной в отличие от АПЛ,игр играется меньше во всех турнирах,общий уровень и разность в классе между середняками и лидерами катастрофическая
так что нужно объективно судить друзья,а не предвзято
чем сильнее то? тремя клубами? Барса,Реал,Атлетико? а в целом то чемпионат проходной в отличие от АПЛ,игр играется меньше во всех турнирах,общий уровень и разность в классе между середняками и лидерами катастрофическая
так что нужно объективно судить друзья,а не предвзято
показательный момент так же и игра Испании на международной арене,а чего добилась Аргентина? всё зависит от партнёров мой друг,футбол - это командный вид спорта и если в команде игроки среднего уровня,то им даже Месси с Роналду не помогут.....хотяяяя в Аргентине то состав по именам убойный на самом то деле.
показательный момент так же и игра Испании на международной арене,а чего добилась Аргентина? всё зависит от партнёров мой друг,футбол - это командный вид спорта и если в команде игроки среднего уровня,то им даже Месси с Роналду не помогут.....хотяяяя в Аргентине то состав по именам убойный на самом то деле.
Смотрел я матч Ливерпуль-Манчестер Юнайтед,не о чем реально,просто не о чем.
АПЛ помирает и все.
Смотрел я матч Ливерпуль-Манчестер Юнайтед,не о чем реально,просто не о чем.
АПЛ помирает и все.