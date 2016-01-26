Спаллетти ведёт переговоры с «Зенитом» по Нету

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти хочет видеть в своей команде защитника «Зенита» Луиша Нету. Итальянский специалист, ранее работавший с российским клубом, уже связался с «Зенитом», чтобы обсудить возможный трансфер. Нету, который также интересует «Фиорентину», оценивается в 4 млн евро. В нынешнем сезоне за «Зенит» он провел 20 матчей.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Год назад ,не сомневаясь , был бы за его продажу , сейчас же посоветовал бы сохранить его в составе. Другое дело ,что прогресс идёт под руководством земляка , а вот останется ли этот земляк )
В общем , нашему руководству виднее)
Год назад ,не сомневаясь , был бы за его продажу , сейчас же посоветовал бы сохранить его в составе. Другое дело ,что прогресс идёт под руководством земляка , а вот останется ли этот земляк )
В общем , нашему руководству виднее)