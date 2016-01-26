Спаллетти ведёт переговоры с «Зенитом» по Нету

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26 января 2016, 14:35

Главный тренер «Ромы» хочет видеть в своей команде защитника «Зенита» Луиша Нету. Итальянский специалист, ранее работавший с российским клубом, уже связался с «Зенитом», чтобы обсудить возможный трансфер. Нету, который также интересует «Фиорентину», оценивается в 4 млн евро. В нынешнем сезоне за «Зенит» он провел 20 матчей.