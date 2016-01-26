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Спаллетти ведёт переговоры с «Зенитом» по Нету

26 января 2016, 14:35

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти хочет видеть в своей команде защитника «Зенита» Луиша Нету. Итальянский специалист, ранее работавший с российским клубом, уже связался с «Зенитом», чтобы обсудить возможный трансфер. Нету, который также интересует «Фиорентину», оценивается в 4 млн евро. В нынешнем сезоне за «Зенит» он провел 20 матчей.

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Все комментарии
Борис Макаров
Борис Макаров
26 января 2016 в 21:28
10 минимум ,сезон складывается для него очень хорошо
Летов
Летов ответ beloff (комментарий удален) (раскрыть)
26 января 2016 в 17:54
я те кучу моментов с выкрутасами Нету скинуть могу,а с Уфой не договорняк,а дружеский товарняк)
Санчо Панса
Санчо Панса
26 января 2016 в 17:44
Нету даже в такой Роме не был бы лишним! Вот такие вот нынче времена. Кастан так и не вернулся на свой уровень, а Рюдигер мягко говоря не надежен) Считаю, что Нету не помешает римским волками.
Caniggia
Caniggia
26 января 2016 в 16:55
Пусть ещё Лодыркина прихватит бонусом.
boi1231
boi1231
26 января 2016 в 16:30
Лысый не дурак,очень тонко чувствует ситуацию,что против Нету некоторые корреспонденты ведут нечестную пропаганду ,и хочет воспользоваться ситуацией и за дешево выкупить у Зенита !
Arhive
Arhive
26 января 2016 в 16:14
Лысый решил, что Рома не достойна выступать в ЛЧ?
Рубин или Зенит
Рубин или Зенит
26 января 2016 в 15:59, ред.
Если Спалетти заберет Нету надо доплатить , Лучану уже систему знает ! )
nahan
nahan
26 января 2016 в 15:35
На Нету и суда нету...
Ironyfan
Ironyfan
26 января 2016 в 15:07
Нету подтянулся заметно , ему 27 лет- есть перспектива прогресса.
Год назад ,не сомневаясь , был бы за его продажу , сейчас же посоветовал бы сохранить его в составе. Другое дело ,что прогресс идёт под руководством земляка , а вот останется ли этот земляк )
В общем , нашему руководству виднее)
smolnikov
smolnikov
26 января 2016 в 15:02, ред.
"А нету Нету!" - скажет Миллер Спалетти и не продаст защитника итальянцам.
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