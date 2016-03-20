Чалый: «Спросим у Ткачука, почему он провалил первый тайм»

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20 марта 2016, 19:39

Рулевой «Рубина» поделился впечатлениями от поединка РФПЛ против «Мордовии» (1:1).

«С чего вы взяли, что мы не угадываем со стартовым составом? „Мордовия» тогда вообще не угадала с составом, если делала в первом тайме две замены? Все замены планируемые.

Почему Ткачук провалил первый тайм? Мы этот вопрос зададим Ткачуку, разберем, посмотрим все эпизоды.

Первый тайм был похуже, второй намного лучше. Надо забивать свое и не пропускать мячи, которые мы пропускаем.

Достаточно неплохо выглядел Канунников, не хотелось ломать, менять. Потому что игра была нашей в концовке. Момент за моментом".