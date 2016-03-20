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Чалый: «Спросим у Ткачука, почему он провалил первый тайм»

20 марта 2016, 19:39
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)МордовияМатч завершен

Рулевой «Рубина» Валерий Чалый поделился впечатлениями от поединка РФПЛ против «Мордовии» (1:1).

«С чего вы взяли, что мы не угадываем со стартовым составом? „Мордовия» тогда вообще не угадала с составом, если делала в первом тайме две замены? Все замены планируемые.

Почему Ткачук провалил первый тайм? Мы этот вопрос зададим Ткачуку, разберем, посмотрим все эпизоды.

Первый тайм был похуже, второй намного лучше. Надо забивать свое и не пропускать мячи, которые мы пропускаем.

Достаточно неплохо выглядел Канунников, не хотелось ломать, менять. Потому что игра была нашей в концовке. Момент за моментом".

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Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
21 марта 2016 в 21:24
Разрыв между 9 и 8 местом в 7 очков, а между 10, 11 и 9 - никакой, еще одна игра и Амкар с Динамо лихо обойдет Рубин. А вопрос к Ткачуку - странный чел этот чалый.
от себя добавлю
от себя добавлю ответ 89170@bk.ru (раскрыть)
21 марта 2016 в 21:17
Ещё по осени хотели тренера найти, а оставили физрука, вот и футбол у Рубина такой же.
89170@bk.ru
89170@bk.ru
21 марта 2016 в 09:17
Смотрел матч Локо-Краснодар и Рубин -Мордовия,небо и Земля.В первом показывали футбол,во втором черт его знает что,бой быков на арене цирка.
89170@bk.ru
89170@bk.ru
21 марта 2016 в 09:11
Почему Урал играет,Амкар играет,Мордовия бореться,а Рубин-не рыба не мясо.Ильгиз Фахриев,Ильсур Метшин,ничерта вы не смыслите в футболе,зачем взялись,если не можете,Дайте тем кто мыслит,например Саморенкин.
от себя добавлю
от себя добавлю ответ Jurij_Mar (раскрыть)
20 марта 2016 в 22:59
Карадениз не в первой игру вытягивает.
от себя добавлю
от себя добавлю ответ patra (раскрыть)
20 марта 2016 в 22:56
Старая поговорка - рыба с головы гниет.
Jurij_Mar
Jurij_Mar
20 марта 2016 в 21:24
Кошмарное количество брака при передачах.Кузьмин разочаровал.
Кто не сдает позиций,так это наш старожил,Черномор.Вышел напихал всем,забил гол.
Пример для подражания.
patra
patra
20 марта 2016 в 20:08
Здесь не только в Ткачуке дело, надо искать по-глубже.
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