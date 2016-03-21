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Бородюк: «Уверен, что Аршавин ещё проявит своё мастерство»

21 марта 2016, 15:15

Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк надеется, что полузащитник Андрей Аршавин сможет дебютировать за свой новый клуб 3 апреля, в матче чемпионата Казахстана против «Акжайыка»:

«Когда Аршавин сможет дебютировать? Надеюсь, Андрей выйдет на поле 3 апреля. Матч покажет, в какой форме он находится.

В сборной России мы прошли с Аршавиным большой путь, так что в плане отношений у нас все нормально. Уверен, что все будет хорошо, и Андрей проявит свое мастерство, докажет, что рано говорить о нем в прошедшем времени».

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Все комментарии
body
body ответ Sem25 (раскрыть)
22 марта 2016 в 15:32
Все нормально, у нас болела адекватны и не разбалованы.
Kerri
Kerri
22 марта 2016 в 04:28
АршавинАндрей в Китае и СШП не нужен, вот и нашел где лучше.
pachkevi4
pachkevi4
21 марта 2016 в 23:54
всем подавай бегунков.Тихоходный футбольный талант никому теперь не нужен.Подумал про сборную и понял,какая там пустота.
Чаудда
Чаудда
21 марта 2016 в 23:20
БородюкАлександр, блажен кто верует.
SU_R_
SU_R_ ответ Ballack_Germany (раскрыть)
21 марта 2016 в 21:26, ред.
Ты ошибся,там не футбол России,там футбол Казахстана.А Кокорин это вообще что то иное.
Ballack_Germany
Ballack_Germany
21 марта 2016 в 20:06
чудеса в футболе России проиходят только в кабинетах) Аршавин себя проявит также ,как и "всея нападения" Кокорин.
dargo
dargo
21 марта 2016 в 20:02
Аршавин был и остается лучшим российским футболистом, а с Бородюком согласен, и я уверен, что Андреи ещё заставит многих менять свою тональность и говорить о нем уважительно, а смотреть 20 минут игры Андрея для меня намного большее удовольствие, чем несколько игр современных "российских звёзд" типа Широкова и прочих. Если он регулярно сыграет за Каират и наберет форму, то он сможет значительно усилить нашу сборную - 34 года ещё не закат и футбольная старость, если это поймет Слуцкий, то я действительно зауважаю его, удачи и здоровья Андрею, а здешним язвительным и пошлым "писакам" совет - умерьте свои пыл и выбираите выражения, блеснуть за клавиатурой особого ума не надо
Санчо Панса
Санчо Панса
21 марта 2016 в 19:49
Ну дай то Бог! Надеюсь, что Андрей Сергеевич отлично будет смотреться за новую для себя команду) Просто если у него не получится в Казахстане, то пора, наверное, уже задуматься об уходе на пенсию.
Kazahy_za_Arsenal
Kazahy_za_Arsenal
21 марта 2016 в 19:12
Не горят глаза у него и без энтузиазма играет розовощекий! Мотиваций нет у него и темболее не может найти его в Казахстанской Премьер-Лиге как это горько не звучит! Отработанный материал одним словом!
Просто отбывает свой номер с нереально космической зарплатой! И после этого возникает вопрос: стоило ли подписывать его Кайрату футболиста в прошедшем времени с такой космической зарплатой????!!!!
Harel
Harel
21 марта 2016 в 19:11
разве что рекламируя кумыс местный
Forever77
Forever77 ответ body (раскрыть)
21 марта 2016 в 19:06
А ты тогда гондурас.
mensk
mensk
21 марта 2016 в 18:18
АршавинАндрей, давай Кайрат в Лигу Чемпионов.
magnum3000
magnum3000
21 марта 2016 в 17:53
На 15 минут игрового времени Андрею Сергеевичу хватит потрепать нервы соперникам, тем более играя в таком чемпионате!
pickapick
pickapick
21 марта 2016 в 17:44
БородюкАлександр Откуда у них опять эти надежды на пенса? Впрочем, "это ваши проблемы"!
Sem25
Sem25 ответ body (раскрыть)
21 марта 2016 в 17:18
Вы из Казахстана? Что об этом говорят?
id301977823
id301977823 ответ нoГГано (раскрыть)
21 марта 2016 в 17:02
Андрюхе еще повезло по сравнению с Ширковым
Ромка в конский зоопарк попал вообще
Ironyfan
Ironyfan ответ mordvin60 (раскрыть)
21 марта 2016 в 17:02
Не тренируются они - только играют )
Майкл59ru
Майкл59ru
21 марта 2016 в 16:54
Выйдет,погуляет по травке,свежим воздухом подышит и обратно в раздевалку,вещи охранять )
Krutoy
Krutoy
21 марта 2016 в 16:50
Хотелось бы посмотреть. Может, найдём в инете*
1stRegion
1stRegion ответ КЭТиК (раскрыть)
21 марта 2016 в 16:50
Может, Сан-Мурино?
Kerri
Kerri
21 марта 2016 в 16:49
АршавинАндрей 3 выйдет на поле, а с 4 сядет на лавку.
1stRegion
1stRegion ответ НИКИТА ТАРАСОВ (комментарий удален) (раскрыть)
21 марта 2016 в 16:45
Ты депутат? Ты в ВИП-ложе пьянствуя потом лезешь к футболистам с провокациями и тайком снимаешь разговор на мобильник?
1stRegion
1stRegion
21 марта 2016 в 16:42
Так и есть.
Caniggia
Caniggia
21 марта 2016 в 16:24
Будет очень обидно, если АршавинАндрей подведёт очень уважаемого и недооценённого в России специалиста БородюкАлександра, который дал ему шанс вернуться в большой футбол.
body
body ответ Forever77 (раскрыть)
21 марта 2016 в 16:04
Сам ты дно!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
21 марта 2016 в 16:03, ред.
Представляю через пару лет интервью Андрея на казахском.Мен бір жерге өзім және менің аудитория үшін ойнайды
КЭТиК
КЭТиК
21 марта 2016 в 15:58
Следующий пункт в карьере АршавинаАндрея - чемпионат Сан-Морино.
faustino
faustino
21 марта 2016 в 15:49
БородюкАлександр зря ты так)
orech
orech
21 марта 2016 в 15:49
не говори гоп, до 3 апреля еще далеко.
sir_Alex
sir_Alex ответ Казанский (раскрыть)
21 марта 2016 в 15:31
Ну, ходить по полю трудно разучиться!
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