Бородюк: «Уверен, что Аршавин ещё проявит своё мастерство»

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21 марта 2016, 15:15

Главный тренер «Кайрата» надеется, что полузащитник сможет дебютировать за свой новый клуб 3 апреля, в матче чемпионата Казахстана против «Акжайыка»:

«Когда Аршавин сможет дебютировать? Надеюсь, Андрей выйдет на поле 3 апреля. Матч покажет, в какой форме он находится.

В сборной России мы прошли с Аршавиным большой путь, так что в плане отношений у нас все нормально. Уверен, что все будет хорошо, и Андрей проявит свое мастерство, докажет, что рано говорить о нем в прошедшем времени».