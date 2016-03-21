Бородюк: «Уверен, что Аршавин ещё проявит своё мастерство»

Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк надеется, что полузащитник Андрей Аршавин сможет дебютировать за свой новый клуб 3 апреля, в матче чемпионата Казахстана против «Акжайыка»:
«Когда Аршавин сможет дебютировать? Надеюсь, Андрей выйдет на поле 3 апреля. Матч покажет, в какой форме он находится.
В сборной России мы прошли с Аршавиным большой путь, так что в плане отношений у нас все нормально. Уверен, что все будет хорошо, и Андрей проявит свое мастерство, докажет, что рано говорить о нем в прошедшем времени».
Просто отбывает свой номер с нереально космической зарплатой! И после этого возникает вопрос: стоило ли подписывать его Кайрату футболиста в прошедшем времени с такой космической зарплатой????!!!!
Просто отбывает свой номер с нереально космической зарплатой! И после этого возникает вопрос: стоило ли подписывать его Кайрату футболиста в прошедшем времени с такой космической зарплатой????!!!!
Ромка в конский зоопарк попал вообще
Ромка в конский зоопарк попал вообще