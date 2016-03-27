Хески: «Алли и Кейн смогли бы заиграть в большинстве ведущих клубов Европы»

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27 марта 2016, 10:04

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии считает, что футболисты «Трех львов» Харри Кейн и Бамиделе Алли смогли бы заиграть в топ-клубах Европы:

«Я очень впечатлен игроками сборной Англии.

Кто бы отказался иметь Харри Кейна, Деле Алли и Джейми Варди в своем составе? Алли смог бы играть в большинстве ведущих клубов Европы. То же касается и Харри Кейна.

Может ли Кейн перейти в „Реал“? Я бы точно ставил его в связке с Бензема.

У нового поколения английских футболистов не особенно много опыта, но они наберутся его на предстоящем Евро».