Хески: «Алли и Кейн смогли бы заиграть в большинстве ведущих клубов Европы»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмил Хески считает, что футболисты «Трех львов» Харри Кейн и Бамиделе Алли смогли бы заиграть в топ-клубах Европы:
«Я очень впечатлен игроками сборной Англии.
Кто бы отказался иметь Харри Кейна, Деле Алли и Джейми Варди в своем составе? Алли смог бы играть в большинстве ведущих клубов Европы. То же касается и Харри Кейна.
Может ли Кейн перейти в „Реал“? Я бы точно ставил его в связке с Бензема.
У нового поколения английских футболистов не особенно много опыта, но они наберутся его на предстоящем Евро».