ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2015/2016

Хески: «Алли и Кейн смогли бы заиграть в большинстве ведущих клубов Европы»

27 марта 2016, 10:04

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмил Хески считает, что футболисты «Трех львов» Харри Кейн и Бамиделе Алли смогли бы заиграть в топ-клубах Европы:

«Я очень впечатлен игроками сборной Англии.

Кто бы отказался иметь Харри Кейна, Деле Алли и Джейми Варди в своем составе? Алли смог бы играть в большинстве ведущих клубов Европы. То же касается и Харри Кейна.

Может ли Кейн перейти в „Реал“? Я бы точно ставил его в связке с Бензема.

У нового поколения английских футболистов не особенно много опыта, но они наберутся его на предстоящем Евро».

Все новости
Заха: «Чувствую, что готов снова попробовать себя в топ-клубе»
Сегодня, 09:44 Комментарии4
Клопп — о Кабаке: «Примем решение после последнего матча»
Сегодня, 09:25 Комментарии4
Клопп: «„Сити“ бы не выиграл чемпионат с такими потерями, как у нас»
Сегодня, 04:24 Комментарии11
Бензема: «Не сомневаюсь, что смогу сыграться с Мбаппе»
Вчера, 23:53 Комментарии6
«Через 12 лет пора домой». Дуглас Коста высказался о возвращении в «Гремио»
Вчера, 23:22 ВидеоКомментарии1
Роберто Карлос: «Я спал с Роналдо больше раз, чем с собственной женой»
Вчера, 22:59 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sparxx
sparxx ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
27 марта 2016 в 18:52
Ты пропустил самое главное..... он уже стал и он уже стоит 100, и Пирес в курсе.
винни - пух
винни - пух
27 марта 2016 в 18:18
не знаю ХескиЭмил
augur
augur
27 марта 2016 в 14:43
у Шпор отличная команда
alexov222
alexov222
27 марта 2016 в 14:39
ха...дерево заговорило)
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
27 марта 2016 в 14:10
Они и так играют за лучший клуб))
Rheinfall
Rheinfall
27 марта 2016 в 13:15
пусть лучше и далее продолжают свою карьеру в стане ТТХ
enot7000
enot7000
27 марта 2016 в 12:29
верно говорит ХескиЭмил
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100