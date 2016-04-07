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Пепе: «Мы поплатились за неудачный 20-минутный отрезок матча»

07 апреля 2016, 00:43
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Пепе подвел итоги 1-го четвертьфинального матча Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сенсационно уступили «Вольфсбургу»: 

«Крайне неприятно так проигрывать, однако мы постараемся отыграться в ответном поединке.

Мы плохо провели 20-минутный отрезок на старте встречи, чем воспользовался „Вольфсбург“. У нас были моменты, однако мы ими не воспользовались. Нужно поздравить соперника.

Мы знали, что „Вольфсбург“ любит контратаковать, поэтому после 1-го пропущенного мяча нам пришлось перестраиваться, чтобы не пропустить еще. В то же время нам лишь нужно было забить гол.

Мы команда, мы отдаем себя на поле без остатка, а за поражения отвечаем все вместе. Нам будет нужна поддержка наших болельщиков на „Сантьяго Бернабеу“. Мы верим в успех и приложим максимум усилий, чтобы добиться его».

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Пепе
Перевод с football-espana.net
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Все комментарии
Mia_san_Mia
Mia_san_Mia ответ Барс vs Терек (раскрыть)
07 апреля 2016 в 08:54
Следил бы за клубом знал бы что варан травмирован
krasavello
krasavello
07 апреля 2016 в 08:24
Мы плохо провели 20-минутный отрезок на старте встречи, чем воспользовался „Вольфсбург“...... будто остальные 70 минут хорошо сыграли
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
07 апреля 2016 в 06:03
Удачи волкам в ответном матче!
Барс vs Терек
Барс vs Терек
07 апреля 2016 в 01:06
1 шанс всего лишь у вас был Лысый...а не шансы,..бревно какая то....Великий Зизун почему то вместо варана выпускает этого бревно
mrkdg
mrkdg
07 апреля 2016 в 00:52
у вас есть шанс исправиться.мю с мойесом олимпиакос так же прошли.что мешает вам повторить....
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