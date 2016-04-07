Пепе: «Мы поплатились за неудачный 20-минутный отрезок матча»

Защитник «Реала» Пепе подвел итоги 1-го четвертьфинального матча Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сенсационно уступили «Вольфсбургу»:
«Крайне неприятно так проигрывать, однако мы постараемся отыграться в ответном поединке.
Мы плохо провели 20-минутный отрезок на старте встречи, чем воспользовался „Вольфсбург“. У нас были моменты, однако мы ими не воспользовались. Нужно поздравить соперника.
Мы знали, что „Вольфсбург“ любит контратаковать, поэтому после 1-го пропущенного мяча нам пришлось перестраиваться, чтобы не пропустить еще. В то же время нам лишь нужно было забить гол.
Мы команда, мы отдаем себя на поле без остатка, а за поражения отвечаем все вместе. Нам будет нужна поддержка наших болельщиков на „Сантьяго Бернабеу“. Мы верим в успех и приложим максимум усилий, чтобы добиться его».