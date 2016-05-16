Хомуха: «Есть предпосылки к тому, что в матче с ЦСКА Смолов продлит свою голевую серию»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» сыграют с «Краснодаром».
«Очень напряженный матч для обеих команд, поэтому я ожидаю сложного поединка, который повлияет на распределение мест в турнирной таблице. То, что „Краснодар“ потерял шансы на чемпионство, никаким образом не повлияет на характер встречи, потому что перед командой стоит задача побороться за участие в Лиге чемпионов. Задача оказаться в сетке этого турнира сейчас стоит перед всеми командами верхней части турнирной таблицы. Мотивация будет запредельной!
Есть все предпосылки к тому, чтобы нападающий „Краснодара“ Смолов продолжил свою голевую серию. Ему нужно доказывать свою состоятельность именно в матчах с такими командами, как ЦСКА и „Зенит“, тогда можно будет говорить, что он действительно вышел на новый уровень. Фаворитом встречи считаю „армейцев“».
В хорошем смысле этого слова.
Поймай кураж в матче с лошадками, Федор.
Забей парочку, не дай обойти себя в споре бомбардиров никому!
Помоги "Ростову", отправь "Зенит" на четвертое место".
В хорошем смысле этого слова.
Поймай кураж в матче с лошадками, Федор.
Забей парочку, не дай обойти себя в споре бомбардиров никому!
Помоги "Ростову", отправь "Зенит" на четвертое место".
Краснодар успешно играет против ЦСКА в последние пару лет, переиграв армейцев 4 раза при одной ничьей и одном поражении. В этом сезоне команды встречались дважды в чемпионате и кубке России и обменялись домашними победами, 2:1 выиграл Краснодар и 3:1 ЦСКА. Сегодняшний матч может решить судьбу золотых медалей, думаю, игра будет закрытой и много голов в ней забито не будет. Слишком высока цена ошибки, для одних чемпионство, для других медали чемпионата. Мой прогноз, ТМ 2,5.Удачи БЫКАМ!!!
Краснодар успешно играет против ЦСКА в последние пару лет, переиграв армейцев 4 раза при одной ничьей и одном поражении. В этом сезоне команды встречались дважды в чемпионате и кубке России и обменялись домашними победами, 2:1 выиграл Краснодар и 3:1 ЦСКА. Сегодняшний матч может решить судьбу золотых медалей, думаю, игра будет закрытой и много голов в ней забито не будет. Слишком высока цена ошибки, для одних чемпионство, для других медали чемпионата. Мой прогноз, ТМ 2,5.Удачи БЫКАМ!!!
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!
Даешь очередной хет трик !
Даешь очередной хет трик !