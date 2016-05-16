Хомуха: «Есть предпосылки к тому, что в матче с ЦСКА Смолов продлит свою голевую серию»

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16 мая 2016, 12:45

Бывший полузащитник ЦСКА поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ , в котором «армейцы» сыграют с «Краснодаром».

«Очень напряженный матч для обеих команд, поэтому я ожидаю сложного поединка, который повлияет на распределение мест в турнирной таблице. То, что „Краснодар“ потерял шансы на чемпионство, никаким образом не повлияет на характер встречи, потому что перед командой стоит задача побороться за участие в Лиге чемпионов. Задача оказаться в сетке этого турнира сейчас стоит перед всеми командами верхней части турнирной таблицы. Мотивация будет запредельной!