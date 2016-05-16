Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2015/2016

Хомуха: «Есть предпосылки к тому, что в матче с ЦСКА Смолов продлит свою голевую серию»

16 мая 2016, 12:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» сыграют с «Краснодаром».

«Очень напряженный матч для обеих команд, поэтому я ожидаю сложного поединка, который повлияет на распределение мест в турнирной таблице. То, что „Краснодар“ потерял шансы на чемпионство, никаким образом не повлияет на характер встречи, потому что перед командой стоит задача побороться за участие в Лиге чемпионов. Задача оказаться в сетке этого турнира сейчас стоит перед всеми командами верхней части турнирной таблицы. Мотивация будет запредельной! 

Есть все предпосылки к тому, чтобы нападающий „Краснодара“ Смолов продолжил свою голевую серию. Ему нужно доказывать свою состоятельность именно в матчах с такими командами, как ЦСКА и „Зенит“, тогда можно будет говорить, что он действительно вышел на новый уровень. Фаворитом встречи считаю „армейцев“».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Федун: «Мешков убил интригу в чемпионате»
Вчера, 18:53
Дзюба: «„Зенит“ Санкт-Петербург стал превращаться в „Зенит“ Рио-де-Жанейро»
01 марта
Стало известно, кого Джикия и Карпин выбрали лучшим тренером 2022 года
28 февраля
Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Дзюбы в сборную России
27 февраля
Семак не считает, что брошенный в Вендела банан был проявлением расизма
26 февраля
Малком — о получении гражданства: «Россия стала для меня настоящим домом»
24 февраля
Сортировать
Все комментарии
Ольга13
Ольга13
16 мая 2016 в 19:29
Смолов защиту армейцев не пройдёт! )))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Станислав Станиславович (раскрыть)
16 мая 2016 в 19:22
это ты перепись проводил у всей России? Самозванец
vitalik dobroy
vitalik dobroy
16 мая 2016 в 19:17
Надо, Фёдор! Надо!!
yeychanin23
yeychanin23
16 мая 2016 в 18:45
Всей душой за Краснодар, но слишком много поставлено на карту и подковерная возня продолжается. Рад буду ошибиться, но не устоит Краснодар. И, все-таки, вперед, быки!
Санчо Панса
Санчо Панса
16 мая 2016 в 18:23
А вот я рассчитываю, что Федор сегодня не забьет армейцам и не огорчит болельщиков этого клуба! С него уже достаточно дубля в ворота ЦСКА в первом круге...Только победа армейского клуба и тогда до заветного титула будет всего один шаг)
drug01
drug01
16 мая 2016 в 18:18
Хомуха_Дмитрий зачем сообщать план на игру,все будет в норме!
mensk
mensk
16 мая 2016 в 17:46
Хомуха_Дмитрий, а еще лучше было бы погадать.
Лепрекон
Лепрекон
16 мая 2016 в 15:41
ЦСКА победит Краснодар !-)))
Остапчук 67
Остапчук 67
16 мая 2016 в 15:31
Смолов , в последнее время, очень наглый.
В хорошем смысле этого слова.
Поймай кураж в матче с лошадками, Федор.
Забей парочку, не дай обойти себя в споре бомбардиров никому!
Помоги "Ростову", отправь "Зенит" на четвертое место".
Victor20500
Victor20500
16 мая 2016 в 15:15
Краснодар после зимнего перерыва набрал впечатляющую форму и с 53 очками, при разнице мячей 53-23 занимает 4 место в чемпионате страны, претендуя на медали. Гости не проигрывают 7 матчей чемпионата подряд, набрав в них 19 очков. На выезде Краснодар в 14 встречах набрал 25 очков, при разнице мячей 24:15. В гостях подопечные Олега Кононова не проигрывают 5 встреч в Премьер-лиге подряд, одержав в них 4 победы.
Краснодар успешно играет против ЦСКА в последние пару лет, переиграв армейцев 4 раза при одной ничьей и одном поражении. В этом сезоне команды встречались дважды в чемпионате и кубке России и обменялись домашними победами, 2:1 выиграл Краснодар и 3:1 ЦСКА. Сегодняшний матч может решить судьбу золотых медалей, думаю, игра будет закрытой и много голов в ней забито не будет. Слишком высока цена ошибки, для одних чемпионство, для других медали чемпионата. Мой прогноз, ТМ 2,5.Удачи БЫКАМ!!!
maxim81413
maxim81413
16 мая 2016 в 15:05
не везет ЦСКА, только нашли качественного нападающего и сразу травма
REDAT
REDAT
16 мая 2016 в 14:49, ред.
ﾟ+｡☆*゜+。.。:.*.ﾟ ﾟ¨ﾟﾟ･*:..｡o○☆ﾟ+｡ Дмитрий!Твои слова да Богу в уши! ﾟ+｡☆*゜+。.。:.*.ﾟ ﾟ¨ﾟﾟ･*:..｡o○☆ﾟ+｡
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 мая 2016 в 13:48
ЦСКА тяжело будет без Олонаре,но последний матч на Арена Химки, запредельная мотивированность игроков ЦСКА + сыгранность и более высокий класс должны быть решающим фактором для победы.
Удачи ЦСКА!!!
КЭТиК
КЭТиК
16 мая 2016 в 13:35
Ничья - наиболее вероятный результат, хотя на кубок ЦСКА разбил Краснодар.
t0s1k
t0s1k
16 мая 2016 в 13:31
Воообще не верю в победу быков.. ЦСКА классом выше и опытней гараздо... ну ладно скажу 2-1 за ЦСКА
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
16 мая 2016 в 13:27
Игорь Акинфеев: Хватит меня троллить!!!!!
Duce_777
Duce_777
16 мая 2016 в 13:18
Краснодар не сможет, Игорь поможет!
Петр 1
Петр 1
16 мая 2016 в 13:16
у коней в воротах дырка - все может быть!
spartach n1
spartach n1
16 мая 2016 в 13:15
С игарем в воротах это не мудрено !
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
16 мая 2016 в 13:12
Думает будет реальная заруба
Станислав Станиславович
Станислав Станиславович
16 мая 2016 в 13:09
Все Россия сегодня за быков
Станислав Станиславович
Станислав Станиславович
16 мая 2016 в 13:07
Я на Краснодар поставил
LOpp
LOpp
16 мая 2016 в 13:03
Смолов должен забить на 37-ой минуте.
LOpp
LOpp ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
16 мая 2016 в 13:03
тоже самое хотел написать))
evgenii2205
evgenii2205
16 мая 2016 в 13:01
Вперед Федор!
Даешь очередной хет трик !
симеон
симеон
16 мая 2016 в 13:00
значит и Игарь продлит))) .......Хомуха шутник однако
sir_Alex
sir_Alex
16 мая 2016 в 12:57
Хорошо бы!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 