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Акинфеев: «Сумели сломить англичан характером»

12 июня 2016, 01:07
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями после матча с Англией (1:1).

«Сыграли не очень хорошо. Пропустили гол с ненужного штрафного, постоянно сами себе привозим какие-то такие голы. В трудных ситуациях играем более надёжно, а тут… Слава богу, что в конце забили. Достойный результат, хороший, положительный. Проигрывали, но не проиграли. Довольны. Ничья на последних секундах лучше, чем поражение. Главное, что все бились, команда была единой. На поле были две достаточно хорошие команды. Может, по составу и по игре англичане круче, но нашим характером мы сумели их сломить», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

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Все комментарии
Absinthe
Absinthe
12 июня 2016 в 15:14
Игра завершилась в ничью. "Сломить англичан" совсем неместное словосочетание. "Смогли унести ноги" - это больше похоже на правду
3fire
3fire ответ Павел Амурский (раскрыть)
12 июня 2016 в 14:53
А такие как ты просто вечно всем недовольные завистники!
3fire
3fire ответ Павел Амурский (раскрыть)
12 июня 2016 в 14:52
Везёт тем кто заслужил этого!
Baisangur95reg
Baisangur95reg ответ Торвин (раскрыть)
12 июня 2016 в 13:57
1 момент и все ,Лалана,Потом еще один момент с Руни ,удар головой ,Все летело в Игоря ,но Увы Штрафной они не в него пробили,Вот он и не потащил
Палыч82
Палыч82 ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
12 июня 2016 в 13:53
Акинфеев прекрасно отыграл, как в былые славные времена. И желчникам за это тоже благодарность, Игорь сам знает, что критики (пусть и не такой жесткой) в последние годы заслуживал.
P.S. У вас желчи не меньше, судя по комментариям,)
ст_прапорщик
ст_прапорщик
12 июня 2016 в 12:49
Акинфеев выдал хороший матч, ничейка - это и его заслуга! Тащил здорово
красноярец
красноярец ответ Живанильда (раскрыть)
12 июня 2016 в 11:23
ну а ты кого хочешь в раме увидеть?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
12 июня 2016 в 10:46
Бились до конца, рук не опустили и забили на последних минутах, молодцы проявили характер.
Павел Амурский
Павел Амурский
12 июня 2016 в 10:31
Акинфеев_Игорь, да каким характером, просто повезло.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
12 июня 2016 в 10:20
Поздравляю всех кто верил в нашу сборную, наши не подкачали молодцы- один за всех все за одного.
Gogi Gogin
Gogi Gogin
12 июня 2016 в 09:38
Почти такая же ошибка,как у вратаря словаков.Только позицию верно выбрал,но почему-то дёрнулся в противоположный угол,закрытый стенкой.
alexamit
alexamit
12 июня 2016 в 09:28
Спасибо Игорь за игру!Браво!Молодец!А за пропущенный гол не вини себя-пробили отменно,да и штрафной необязательный себе привезли.
кони-рулят
кони-рулят ответ suiw (раскрыть)
12 июня 2016 в 08:55
это прибалтийский фашик, по-меньше обращайте внимания)))
Funny_Smailik
Funny_Smailik
12 июня 2016 в 08:45
Молодец! Играй так до конца! :)
Павел Амурский
Павел Амурский ответ Ольга13 (раскрыть)
12 июня 2016 в 08:32
Сборная цска выглядит блекло и не уверенно, а такие, как головин только игру портят окончательно.
m grazie
m grazie
12 июня 2016 в 08:28
Вася спас , молодец! Но играл с Игнашевичем как играл ! Смотрите, как не надо давать пас! Повезло! Пора на отдых после чемпионата Европы!Молодые , защитники, ау где вы ?Cборная ждёт вас !
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
12 июня 2016 в 08:27
Акинфеев_Игорь, англичане весь матч вас ломали, как хотели.
VIPded
VIPded
12 июня 2016 в 08:22
Акинфеев_Игорь, держи ворота сухими с валлийцами и словаками, и будет всё хорошо!
Ольга13
Ольга13
12 июня 2016 в 08:21
Россия дала нормальный результат. Теперь две победы и мы в дамках!
suiw
suiw ответ Живанильда (раскрыть)
12 июня 2016 в 08:16
Это не ЧР, где Зениту трехметровые офсайды не свистят
suiw
suiw ответ красноярец (раскрыть)
12 июня 2016 в 08:14
Лодыгин бы три-четыре пропустил.А,если,серьезно,я думал,что kastites только при обсуждении ЧР неадекват. Но бомжа не исправить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 июня 2016 в 08:09
Всякий мусор, вроде Казанского, Редвайта, Газпромовских и прочей шушеры немного поубавилось. Игорь сыграл блестяще. Очко с Англией - это его заслуга процентов на 80. Конечно слабоват центр, но Вася и Игнашевич на высоте. Понравился Шатов и Дзюба. Одним словом вперед Россия.
Санчо Панса
Санчо Панса
12 июня 2016 в 08:09
Да, Игорь! Приложили все усилия к тому, чтобы забить и в итоге удалось сравнять счет в концовке матча) Характер у этой сборной присутствует, что отрадно. Передай Васе слова благодарности за этот гол!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
12 июня 2016 в 08:07
и даже сейчас умудряются гавкать на Игоря. Какие же жалкие и "черные" писуны...
spartak kursk
spartak kursk
12 июня 2016 в 07:51
Англичане любят ломаться.)))
Спасибо за уверенную игру.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июня 2016 в 07:34
Игорек молодец неподвел Акинфеев_Игорь
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
12 июня 2016 в 07:33
Вернее будет:"Сумели усыпить англичан своей игрой".
Торвин
Торвин ответ Baisangur95reg (раскрыть)
12 июня 2016 в 07:23
Особенно удар Руни летел в него, когда Игорь сложился и потащил мяч). Не смеши людей)
Майкл59ru
Майкл59ru
12 июня 2016 в 07:21
Игорёк пропускать это твоя работа и за последний матч ставим тебе неуд,мало пропустил )
Ron09
Ron09
12 июня 2016 в 07:15
хорошая игра Акинфеева не позволила Англичанам победить
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