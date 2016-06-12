Акинфеев: «Сумели сломить англичан характером»

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12 июня 2016, 01:07

Голкипер сборной России поделился впечатлениями после матча с Англией (1:1).

«Сыграли не очень хорошо. Пропустили гол с ненужного штрафного, постоянно сами себе привозим какие-то такие голы. В трудных ситуациях играем более надёжно, а тут… Слава богу, что в конце забили. Достойный результат, хороший, положительный. Проигрывали, но не проиграли. Довольны. Ничья на последних секундах лучше, чем поражение. Главное, что все бились, команда была единой. На поле были две достаточно хорошие команды. Может, по составу и по игре англичане круче, но нашим характером мы сумели их сломить», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».