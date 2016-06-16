ВТБ передаст акции «Динамо» Центральному совету

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что акции «Динамо» до конца года будут переданы Центральному совету за символическую плату.
«„Динамо“ — неудачный проект с точки зрения пиара, рекламы. До конца года мы за символическую плату передадим весь наш пакет акций Центральному совету „Динамо“. Спонсорский контракт в будущем будет небольшим.
В том объеме, в котором мы раньше финансировали „Динамо“, мы не будем финансировать. Это не совсем наше дело. А управлять клубом мы не можем».
угробили "Динамо" и теперь отказываются
надо было правильно руководить клубом . Люди не смыслят в футболе , пусть бы деньгами и дальше занимались , а дали толковым людям
Я виню Кобелева в вылете команды
Как можно приглашать тренера , которого несколько раз выгоняли за неуд. результаты
угробили "Динамо" и теперь отказываются
надо было правильно руководить клубом . Люди не смыслят в футболе , пусть бы деньгами и дальше занимались , а дали толковым людям
Я виню Кобелева в вылете команды
Как можно приглашать тренера , которого несколько раз выгоняли за неуд. результаты
Отжали Петровский Парк, отжали все, что только можно, теперь у них Динамо- неудачный проект.
Ну, супер..
Впрочем, для гопников это нормально, так должно и быть.
А вот для Динамо наступает момент истины..
Отжали Петровский Парк, отжали все, что только можно, теперь у них Динамо- неудачный проект.
Ну, супер..
Впрочем, для гопников это нормально, так должно и быть.
А вот для Динамо наступает момент истины..
Ротенберги тоже сбежали?
Тогда Динамо повезло и есть шанс все поправить.
Ротенберги тоже сбежали?
Тогда Динамо повезло и есть шанс все поправить.
и наверное этого было бы достаточно))
и наверное этого было бы достаточно))