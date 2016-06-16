ВТБ передаст акции «Динамо» Центральному совету

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16 июня 2016, 14:21

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что акции «Динамо» до конца года будут переданы Центральному совету за символическую плату.

«„Динамо“ — неудачный проект с точки зрения пиара, рекламы. До конца года мы за символическую плату передадим весь наш пакет акций Центральному совету „Динамо“. Спонсорский контракт в будущем будет небольшим.

В том объеме, в котором мы раньше финансировали „Динамо“, мы не будем финансировать. Это не совсем наше дело. А управлять клубом мы не можем».