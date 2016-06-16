ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. ФНЛ 2016/2017

ВТБ передаст акции «Динамо» Центральному совету

16 июня 2016, 14:21

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что акции «Динамо» до конца года будут переданы Центральному совету за символическую плату.

«„Динамо“ — неудачный проект с точки зрения пиара, рекламы. До конца года мы за символическую плату передадим весь наш пакет акций Центральному совету „Динамо“. Спонсорский контракт в будущем будет небольшим.

В том объеме, в котором мы раньше финансировали „Динамо“, мы не будем финансировать. Это не совсем наше дело. А управлять клубом мы не можем».

Все новости
Динамо М
Источник: tass.ru
Мусаев поехал на стажировку к Слуцкому
Вчера, 11:23 Комментарии11
Официально«Крылья Советов» прошли первый этап вакцинации от коронавируса
19 июля Комментарии4
«Крылья Советов» показали новый клубный автобус
18 июля ВидеоКомментарии17
«Локомотив» прогулялся по Калининграду накануне матча за Суперкубок
17 июля ФотоКомментарии7
Официально«Химки» прошли вакцинацию от коронавируса
17 июля ФотоКомментарии6
ОфициальноРФС выступил с официальным заявлением о реформах лиг
13 июля ФотоКомментарии45
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kamelot
kamelot
17 июня 2016 в 11:33
Зачем содержать команду за свой счет, когда можно содержать её за счет народа, теперь с зарплаты каждого мента будут вычитать на содержание команды. Всё грамотно.
112910415
112910415
17 июня 2016 в 05:06
грустно жить в эпоху перемен
stanichnik
stanichnik
16 июня 2016 в 22:03
Уважаемые коллеги с берегов Невы и поклонники красно-белых, рано заказывать похоронный марш фк Динамо. Ключевая фраза,прозвучавшая из уст главы банка: "....мы за символическую плату передадим весь наш пакет акций Центральному Совету Динамо." А тот в свою очередь за такую же символическую плату передаст одному из уважаемых в стране представителей бизнес-элиты. И очистившись ФНЛом, о чём Вы так горячо мечтали, Динамо вернётся в РФПЛ. А пока терпения всем нам и здоровья! Болейте за свои клубы,а не против клубов-соперников.
Хамес10Джеймс
Хамес10Джеймс
16 июня 2016 в 20:41
отлично Динамо
papic337
papic337 ответ hambosh (раскрыть)
16 июня 2016 в 20:06
С такой трансферной политикой точно. Отдали Зотова, взяли Зобнина. Теперь еще Ещенко подписали. Круто! Не правда ли?
starche
starche
16 июня 2016 в 19:56, ред.
Я знаю где стоит вместительная урна, можно отгрузить акции туда.
Baksa66666
Baksa66666
16 июня 2016 в 19:33
ВТБ просто бабки отмывала через Динамо, а теперь избавляется.. Продажная у нас страна вместе со всем руководством..
Александр Северный
Александр Северный
16 июня 2016 в 19:22
Выкиньте акции Динамо, они ничего не стоят.
Фикус07
Фикус07
16 июня 2016 в 18:58
Финита ля комедия Динамо
Sueverny
Sueverny
16 июня 2016 в 18:48
Этот "пакет" меньше стоит, чем бумага, на которой все документы напечатаны.
Небесный
Небесный
16 июня 2016 в 18:48, ред.
Передайте мне) я тоже могу за такие бабки развалить клуб)
DVOK68
DVOK68
16 июня 2016 в 18:43
Финита ля комедия
Gangnam_Style
Gangnam_Style ответ баск (раскрыть)
16 июня 2016 в 18:42
они не гопники, они наоборот позорные [представители органов охраны правопорядка]
belka1987
belka1987
16 июня 2016 в 18:41
спасибо , ВТБ
угробили "Динамо" и теперь отказываются
надо было правильно руководить клубом . Люди не смыслят в футболе , пусть бы деньгами и дальше занимались , а дали толковым людям
Я виню Кобелева в вылете команды
Как можно приглашать тренера , которого несколько раз выгоняли за неуд. результаты
баск
баск
16 июня 2016 в 18:31
Забавная заява, хотя и банальная, как снег зимой..)))
Отжали Петровский Парк, отжали все, что только можно, теперь у них Динамо- неудачный проект.
Ну, супер..
Впрочем, для гопников это нормально, так должно и быть.

А вот для Динамо наступает момент истины..
Санчо Панса
Санчо Панса
16 июня 2016 в 18:04
Что впрочем вполне логично. В ФНЛ не нужны слишком большие траты на трансферы и на содержание команды! Там можно играть и этим составом и в итоге пробиться в РПЛ) В Динамо изменения продолжаются... К чему это все приведет покажет новый сезон.
sir_Alex
sir_Alex
16 июня 2016 в 17:38
Ясно-понятно.
Аквила
Аквила
16 июня 2016 в 17:26
Там погонных покровителей хватит-Динамо не пропадет-главное руководству ума в управлении клубом(а не по распилу),тогда и Динамо вернется на свои позиции в элите нашего футбола.
ermak6848
ermak6848
16 июня 2016 в 16:58
Пусть будет так
EAGinLE
EAGinLE
16 июня 2016 в 16:25
Динамо удачи .
Блоссия
Блоссия
16 июня 2016 в 16:18
ВТБ Арена Парк видимо за собой оставят со всеми объектами, приносящими прибыль и землей в центре Москвы, а от команды решили избавиться при первой неудаче?
Ротенберги тоже сбежали?
Тогда Динамо повезло и есть шанс все поправить.
Geralt of Rivia
Geralt of Rivia
16 июня 2016 в 16:15
Неудачный проект-это про всю страну сказать можно
kolpino08
kolpino08
16 июня 2016 в 16:08
„Динамо“ - неудачный проект

и наверное этого было бы достаточно))
месут10
месут10
16 июня 2016 в 16:01
Удачт Динамо
firemarshal
firemarshal
16 июня 2016 в 15:59
Напомните сколько там надо ещё от[ Соблюдайте правила]з*луп Динамо, чтобы они снова стали чемпионами?
hturmer
hturmer
16 июня 2016 в 15:58
Динамо )))
brooks
brooks
16 июня 2016 в 15:53
ВТБ-передаст. Этим всё сказано)))
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
16 июня 2016 в 15:51
ну хоть так!
hambosh
hambosh ответ papic337 (раскрыть)
16 июня 2016 в 15:50
Особо не радуйтесь сударь, 15 лет тоже не ахти как мало...со временем могут стать и 40 годами без побед ))) это я без злого умысла, а Динамо, это точно колхоз "40 лет Без Урожая"
178Rus
178Rus
16 июня 2016 в 15:46
«„Динамо“ - неудачный проект с точки зрения пиара, рекламы. - когда тоже самое скажет Федун? когда и до него дойдет эта мысль????
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100