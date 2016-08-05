Диарра приступил к тренировкам впервые с прошлого сезона

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05 августа 2016, 10:49

Полузащитник «Марселя» , которым интересовались многие другие клубы, приступил к тренировкам с провансальцами. Хавбек имел травму колена, из-за которой пропустил Евро-2016. Теперь француз восстановился и провел первую полноценную тренировку. При этом он еще рассчитывает до конца лета сменить команду.