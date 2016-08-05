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Диарра приступил к тренировкам впервые с прошлого сезона

05 августа 2016, 10:49

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра, которым интересовались многие другие клубы, приступил к тренировкам с провансальцами. Хавбек имел травму колена, из-за которой пропустил Евро-2016. Теперь француз восстановился и провел первую полноценную тренировку. При этом он еще рассчитывает до конца лета сменить команду.

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RussianHorse
RussianHorse
05 августа 2016 в 11:33
Сразу понятно,что готовится к переходу в спартак
Аpбитр
Аpбитр
05 августа 2016 в 10:54
Удачи и без травм
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