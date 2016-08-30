Дмитрий Комбаров и Глушаков вместе с семьями посетили Диснейленд в Париже

Игроки «Спартака» Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков вместе с семьями посетили Париж, где побывали в Диснейленде. Футболисты воспользовались предоставленными выходными после матча пятого тура РФПЛ с «Анжи» (2:0).
Игроки «Спартака» Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков вместе с семьями посетили Париж, где побывали в Диснейленде. Футболисты воспользовались предоставленными выходными после матча пятого тура РФПЛ с «Анжи» (2:0).
А главное, без зенитовцев. Может выиграют.
А главное, без зенитовцев. Может выиграют.
ну и Глушак затроллил всех тегами..... хорошая компания.... родина...
ну и Глушак затроллил всех тегами..... хорошая компания.... родина...
Чувак - это кастрированный хряк!!! Но тут тебе виднее!!! Это во вторых!!!
Чувак - это кастрированный хряк!!! Но тут тебе виднее!!! Это во вторых!!!
так уж повелось что это не нормально
так уж повелось что это не нормально
С детьми,женами и без партаков по всем частям тела.
п.с Федун пиарщиков нанял поди?
С детьми,женами и без партаков по всем частям тела.
п.с Федун пиарщиков нанял поди?