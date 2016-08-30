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Дмитрий Комбаров и Глушаков вместе с семьями посетили Диснейленд в Париже

30 августа 2016, 22:32

Игроки «Спартака» Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков вместе с семьями посетили Париж, где побывали в Диснейленде. Футболисты воспользовались предоставленными выходными после матча пятого тура РФПЛ с «Анжи» (2:0).

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Все комментарии
fanKS
fanKS ответ Kons777 (раскрыть)
01 сентября 2016 в 14:08
без Шатова, Дзюбы, Новосельцева, Смольникова?!
RMUKMU
RMUKMU
31 августа 2016 в 14:50
Я так и не понял как эта новость относится к футболу.
АГЕНТ ВАЛУЕВА
АГЕНТ ВАЛУЕВА
31 августа 2016 в 14:44
Благодаря правильной политике министра спорта Мутко, ночные клубы в Монако отдыхают. Теперь только Диснейленд и только с детьми, но почему в Париже а не в Крыму?
aviciii
aviciii
31 августа 2016 в 13:24
им че лайков не хватает, столько хэштегов налепили
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
31 августа 2016 в 12:53
Нееееет!!!! Я к коням уже привык!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Бригант 669 (раскрыть)
31 августа 2016 в 12:26
Пили ! А твоё какое собачье дело?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
31 августа 2016 в 12:24
Это не нога ,сказал Лёха ! И густо покраснел!!! :-))
ОЛЛС
ОЛЛС
31 августа 2016 в 12:17
Это очень футбольная новость.
protest70
protest70
31 августа 2016 в 12:13
Красавчики!
Чикомас
Чикомас
31 августа 2016 в 10:32
Посетили бы базу спартака-тот же Диснейленд. только клоуны смешнее..
Танк Т34
Танк Т34
31 августа 2016 в 09:37
Променял брата Кирюху на Глушака...
nikoladolgov
nikoladolgov
31 августа 2016 в 08:18
Шампанское пили? На столе танцевали? Теперь и эти семья?
Kons777
Kons777 ответ Санчо Панса (раскрыть)
31 августа 2016 в 07:42
Вы правы!
А главное, без зенитовцев. Может выиграют.
Санчо Панса
Санчо Панса
31 августа 2016 в 07:29
Нормально так проводят время! Хорошо, что против сборной Турции мы их не увидим) Я вообще за сборную России без спартачей.
Лев Ливанов
Лев Ливанов
31 августа 2016 в 07:12
Надеюсь,детишки мигрантов не посчитали наших лучших игроков экземплярами шоу?
Регион 68
Регион 68 ответ SanitarForest (раскрыть)
31 августа 2016 в 07:06
Кастрированная хрячка)
DVOK68
DVOK68
31 августа 2016 в 06:27
Отдыхают с семьями.Приятно посмотреть.
SanitarForest
SanitarForest ответ Leha-ha50 (раскрыть)
31 августа 2016 в 06:07
а чувиха?
Alex21FCSM
Alex21FCSM ответ Jake Sully (комментарий удален) (раскрыть)
31 августа 2016 в 05:31
Забудьте про народную нефть и газ - это во-первых. Во-вторых, почитайте из надежных источников, какие нефтегазовые компании в РФ частные, а какие государственные. Не оспариваю, что кто - то у нас богатеет, а пенсионерам пенсии не повышают. Я призываю к мало-мальской объективности в суждениях. Если, конечно, вы не троль.
112910415
112910415
31 августа 2016 в 05:17
меня терзают смутные сомненья...это точно футбольная новость?
Радар
Радар
31 августа 2016 в 03:23, ред.
а я то думал медосмотр в ПСЖ проходят.... хотя видимо красно-белый Диснейленд их больше устраивает, а в Париж только за этим и летают... хаха!
ну и Глушак затроллил всех тегами..... хорошая компания.... родина...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
31 августа 2016 в 01:22, ред.
Не метелки, а вполне красивые девушки - это во первых.
Чувак - это кастрированный хряк!!! Но тут тебе виднее!!! Это во вторых!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
31 августа 2016 в 01:15
Ну не в Монако же с детьми ехать............
drug01
drug01
31 августа 2016 в 00:55
После успеха можно и отдохнуть...
Tostao
Tostao
31 августа 2016 в 00:38
А где Кирилл, брательник? так бы ОПГ "Ромашка"(название кафе) была в сборе.
КПР
КПР
31 августа 2016 в 00:36
Тоже шиканули..
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответ holms918 (раскрыть)
31 августа 2016 в 00:22
в зависимости от клуба..и от достижений
так уж повелось что это не нормально
Бригант 669
Бригант 669
31 августа 2016 в 00:09
ах какие 16и!! шампаское случаем не пили??)))
jla
jla
31 августа 2016 в 00:00
Да ладно ,норм фото.
С детьми,женами и без партаков по всем частям тела.

п.с Федун пиарщиков нанял поди?
evgeny86
evgeny86 ответ liverpoоl2014 (комментарий удален) (раскрыть)
30 августа 2016 в 23:58
Битлы болели за Эвертон
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