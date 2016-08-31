Ротенберг стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» продолжает подписывать новичков. Вслед за Игорем Денисовым и Игорем Портнягиным железнодорожники подписали Бориса Ротенберга. Детали контракта 30-летнего игрока «Динамо» не разглашаются. В прошлом сезоне его арендовал «Ростов».
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в сборную много кто вызывался, а кто там ЗАИГРАЛ? логашов твой заслуженно получает мизерное количество времени, потому что своими шансами не пользуется. плюс, я по матчам глянул, ротенберг и в центре обороны пару раз выходил, опыт имеется.
а про молодежь так вообще бред. у нас не умеют с ней работать и переводить на взрослый уровень.
в сборную много кто вызывался, а кто там ЗАИГРАЛ? логашов твой заслуженно получает мизерное количество времени, потому что своими шансами не пользуется. плюс, я по матчам глянул, ротенберг и в центре обороны пару раз выходил, опыт имеется.
а про молодежь так вообще бред. у нас не умеют с ней работать и переводить на взрослый уровень.
Этот гадский папа, опустил "Динамо" и "ВТБ" в глубокую финансовую яму, покупая игроков под процентный кредит. Единственно - старшой сам башляет за контракт.
Этот гадский папа, опустил "Динамо" и "ВТБ" в глубокую финансовую яму, покупая игроков под процентный кредит. Единственно - старшой сам башляет за контракт.
А то, что локо всем даст, так это и без тебя понятно
А то, что локо всем даст, так это и без тебя понятно
Я тут прикинул,он в таком режиме может до 50-ти играть.
А если он в Барсу запросится?
Я тут прикинул,он в таком режиме может до 50-ти играть.
А если он в Барсу запросится?