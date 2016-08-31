Ротенберг стал игроком «Локомотива»

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31 августа 2016, 21:55

«Локомотив» продолжает подписывать новичков. Вслед за Игорем Денисовым и Игорем Портнягиным железнодорожники подписали . Детали контракта 30-летнего игрока «Динамо» не разглашаются. В прошлом сезоне его арендовал «Ростов».