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Ротенберг стал игроком «Локомотива»

31 августа 2016, 21:55

«Локомотив» продолжает подписывать новичков. Вслед за Игорем Денисовым и Игорем Портнягиным железнодорожники подписали Бориса Ротенберга. Детали контракта 30-летнего игрока «Динамо» не разглашаются. В прошлом сезоне его арендовал «Ростов».

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Все комментарии
xucyc
xucyc ответ Фата лист (раскрыть)
04 сентября 2016 в 10:53
про травмы мы не слышали?
в сборную много кто вызывался, а кто там ЗАИГРАЛ? логашов твой заслуженно получает мизерное количество времени, потому что своими шансами не пользуется. плюс, я по матчам глянул, ротенберг и в центре обороны пару раз выходил, опыт имеется.
а про молодежь так вообще бред. у нас не умеют с ней работать и переводить на взрослый уровень.
Фата лист
Фата лист ответ xucyc (раскрыть)
01 сентября 2016 в 11:54, ред.
Похоже ты не умеешь счетать... Два игрока в основе, два игрока в ротации, на фига еще третий? Янбаев и Логашов редко играют, хотя они футболисты солидного уровня, оба в сборную вызывались, так зачем у них еще и мизерное время отбирать? К тому же, если вдруг что-то случится непредвиденное, можно спокойно с молодежки кого-нибудь привлечь.
вованыч 80
вованыч 80 ответ Académica de Coimbra (раскрыть)
01 сентября 2016 в 11:36
Это тебе советую почаще на таблицу смотреть,дядя,а лучше сфотогафируй-через месяц или два твой клубишко вернется на свое привычное место))))
Александр Светличный
Александр Светличный ответ STALKER LOKO (раскрыть)
01 сентября 2016 в 10:55
ИДИОТ!
Александр Светличный
Александр Светличный
01 сентября 2016 в 10:53
ВПЕРЕД ЛОКО!
Чикомас
Чикомас
01 сентября 2016 в 10:25
Дочку Потанина еще возьмите, хоть в запас. Лишнее бабло не помешает...
ОЛЛС
ОЛЛС
01 сентября 2016 в 09:49
"Локомотив" стал богаче.
112910415
112910415
01 сентября 2016 в 09:30
привлечение инвестиций, однако
nahan
nahan
01 сентября 2016 в 09:29
Папа пристроил...
Гром 222
Гром 222
01 сентября 2016 в 08:06
Это не сын Кадаффи?
Tostao
Tostao ответ Сергей Саныч (раскрыть)
01 сентября 2016 в 08:02
Там не поймут и могут за это скинуть президента. Но мы то понимаем.))
Tostao
Tostao ответ RussianHorse (раскрыть)
01 сентября 2016 в 08:01
Из него такой же спонсор, как из мл.Ротенберга футболист.
Этот гадский папа, опустил "Динамо" и "ВТБ" в глубокую финансовую яму, покупая игроков под процентный кредит. Единственно - старшой сам башляет за контракт.
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra ответ вованыч 80 (раскрыть)
01 сентября 2016 в 07:45
Мальчик, ты за свое насиженное 4е место в группе переживай, ну и на таблицу поглядывай хоть иногда.
А то, что локо всем даст, так это и без тебя понятно
Rruma
Rruma
01 сентября 2016 в 07:28
Для Локо эта подписка пахнет ЛЧ-местом )
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
01 сентября 2016 в 06:40
вся суть нашего футбола в лице Ротенберга. Хорошо, что сбагрили его из Динамо, наконец-то...
Санчо Панса
Санчо Панса
01 сентября 2016 в 06:29
Да, мощный трансфер, ничего не скажешь! А зачем он Локомотиву? У железнодорожников даже в запасе сидят более сильные футболисты, чем Борис)
Аpбитр
Аpбитр ответ STALKER LOKO (раскрыть)
01 сентября 2016 в 06:14
На самом деле и правда странный трансфер.
Аpбитр
Аpбитр
01 сентября 2016 в 06:12
Бубнов "любит" его игру комментировать :))
вованыч 80
вованыч 80
01 сентября 2016 в 01:37
Спартачи я бы посоветовать начать переживать за свое насиженного 5е место,прежде чем городить....Локо еще даст жару
вованыч 80
вованыч 80
01 сентября 2016 в 01:34
Как сказал Уткин на спорт фм-если Локо взял ротенберга,значит ОНИ уже там!!!!
Hatewind
Hatewind
01 сентября 2016 в 00:10
«Локомотив» продолжает подписывать наивных новичков...
Шляпстер
Шляпстер
31 августа 2016 в 23:50
Шлак бесперспективный,не какое это не усиление,даже для ротации не годится. Уверен что Семин никогда такое дно не позвал бы в свою команду,значит какие то проблемы в Локомотиве есть.
STALKER LOKO
STALKER LOKO
31 августа 2016 в 23:45
Не понятки какие-то нахрена было звать Семина если можно было бы пригласить Бердыева. Он же с Ротенбергами как бы в деловых отношениях. Странно как то всеи мутно. Завтра скажут Сёмин покинул Локо с тренерским штабом. И пришёл он Бердыев
Mond
Mond ответ kostik 84 (раскрыть)
31 августа 2016 в 23:29
Спроси у Бердыева)
Mond
Mond
31 августа 2016 в 23:28
НУ ВСЕ, ЛОКОМОТИВ ПРИОБРЕЛ КРЫШУ!
Радар
Радар
31 августа 2016 в 23:27
не понимаю зачем он нам, учитывая что мы даже в еврокубках не играем в этом году
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Tostao (раскрыть)
31 августа 2016 в 23:15
Привет.
Я тут прикинул,он в таком режиме может до 50-ти играть.
А если он в Барсу запросится?
VAN BASTEN-046
VAN BASTEN-046
31 августа 2016 в 23:11
ПРИСТРОИЛИ 8 )))
Tostao
Tostao
31 августа 2016 в 23:05
Теперь и Сёмин, после Черчесова, Бердыева, лучший друг физкультурника.)
аккаунт Sully
аккаунт Sully
31 августа 2016 в 22:58, ред.
ладно Денисов, но это чудо зачем, папаня деньжат насыпал чтобы сыночек играл?
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