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Burger King предложил «Зениту» за 500 млн рублей сменить название на «Зенит-Бургер Кинг»

02 сентября 2016, 16:58

Компания Burger King готова заплатить 500 млн рублей «Зениту» за смену названия на «Зенит-Бургер Кинг». Соответствующее предложение направлено руководству клуба.

«Просим вас рассмотреть возможность смены названия футбольного клуба с „Зенит“ на „Зенит-Бургер Кинг“. Взамен готовы осуществить единовременную спонсорскую помощь в размере 500 млн рублей и сотрудничать с клубом на долговременной основе.

„Зенит“ – единственная команда из Санкт-Петербурга. По независимым оценкам, за нее болеют 60 процентов жителей, около 80 процентов считают команду символом Северной столицы.

В 2016 году исполнилось 6 лет с момента начала работы „Бургер Кинг“ в Санкт-Петербурге. Компания хотела бы упрочить связи с петербуржцами посредством сотрудничества с символом города», — говорится в предложении.

Ранее «Газовик» сменил название на ФК «Оренбург».

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Алекс Калуга
Алекс Калуга
07 сентября 2016 в 12:48
ХАААААА ! Бомжевик Бургер-Кинг" а что звучит достойно !
EvgenyS
EvgenyS ответил Некит_Зенит
06 сентября 2016 в 15:30
Уже как 8 лет закончил и даже ума поднабрался, в отличие от тебя.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил plusnindimon
   17 / 1074
06 сентября 2016 в 09:09
Зенит-Бургер Кинг лучше звучит, чем Краснодар-Бургер Кинг;))
Сливки общества
Сливки общества
04 сентября 2016 в 19:21
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил EvgenyS
   176 / 1074
03 сентября 2016 в 19:37
А ты молодчик... расписание заучил, знаешь когда тебе в школу))
alfranza
alfranza ответил ТОС
   22 / 1074
03 сентября 2016 в 13:23
Я бы тоже хотела чтобы Газпром задумался что он делает из команды, но увы, ему как было пофиг на болельщиков, так и пофиг сейчас. Так что пора переименовать Зенит в Бабло Газпрома. Вот самое точное название для команды.
Duke_dp
Duke_dp ответил Jeck Denielse
03 сентября 2016 в 13:14
Не лень)
Вдохновило, так вдохновило )
Я бы даже сказал - меня до сих пор прёт!)
Ростов-ПАПА здесь
Ростов-ПАПА здесь
03 сентября 2016 в 12:28
А чо мне нравится
фанат джигурды
фанат джигурды
   462 / 1074
03 сентября 2016 в 10:28
Пусть предложат сотрудничество Распил-Арене.
Как раз после их бургеров огромный туалет будет сильно востребован.
ТОС
ТОС ответил A111EX
03 сентября 2016 в 10:24
а ты вообще в курсе откуда слово бомжи появилось?!?
или просто диванный глор?!?
ТОС
ТОС ответил alfranza
03 сентября 2016 в 10:22
хотя бы задуматься...
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Швайни
   462 / 1074
03 сентября 2016 в 10:22
да... что-то Никита Борисович сник(((
не может никак придумать новую "опаДжигурду"или не хочет...
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1074
03 сентября 2016 в 09:38
Кому это нужно .
osminog_vasya
osminog_vasya ответил CapitanFlint
03 сентября 2016 в 08:32
Кабанбургеркинг. Свинбургеркинг.
Деникин_А
Деникин_А
03 сентября 2016 в 06:14
Зенитбургер Кинг и Спартакбургер Куин
Shafterhopf
Shafterhopf ответил аккаунт Sully
03 сентября 2016 в 05:46
За 30 млн. ЕВРО звездного игрока? Если только пенсионного возраста.
аккаунт Sully
аккаунт Sully ответил Смитерс
03 сентября 2016 в 04:53
бомбит пукан, полыхает и подгорает, ты чьих будешь, тарасовских наверно?)) зависть тебя мучает, ну бывает, что тут поделать... забавно смотреть на завистников, их интересуют только траты Зенита :D а то что в Раше олигархи ежедневно воруют сколько Зенит тратит за 2-3 года всем пофигу, то что вся Россия Москву кормит тоже пофигу)) у них Зенит враг номер один :D траты Зенита всему виноваты, чем-то напоминайте сумасшедших хохлов.

p.s. если ты тарасовский, не смущает Лукоил который качает российскую нефть и тратит на бессмысленные игрушки, ну типа спартачка, недвижимость заграницей, миллиарды на счету в зарубежных банках?))
Доктор Шмурге
Доктор Шмурге ответил Смитерс
03 сентября 2016 в 04:28
Это же национальное достояние, причем не газ - а люди. Которые на этом газе заработали миллиарды.
EvgenyS
EvgenyS ответил Некит_Зенит
03 сентября 2016 в 04:06
Отдыхай, в понедельник в школу.
аккаунт Sully
аккаунт Sully ответил Jeck Denielse
03 сентября 2016 в 03:37
да, что-то они зажали, могли хотя бы 30 лямов евро предложить, чтобы за год можно было купить одного звездного игрока на эти деньги.
alfranza
alfranza ответил plusnindimon
   22 / 1074
03 сентября 2016 в 01:55
Отвечать обязательно?!
Taiway
Taiway ответил Призрак Убитого Енота
03 сентября 2016 в 01:07
шикарно, ять! =D
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Duke_dp
   32 / 1074
03 сентября 2016 в 00:14
вот реально..не лень...на это время тратить ????
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 1074
03 сентября 2016 в 00:13
Смешно конечно.....
Но как и во всякой хорошей шутке есть смысл,призадуматься...

В Москве 184 ресторана Бургер Кинг...
В Питере 41 ресторан Бургер Кинг...
Но никому и в голову не пришло предложить сотрудничество москвичам....видно и во Флориде знают что в России один лишь большой клуб.Зенит Санкт Петербург.(англ.Zenit-Burger King))))))

Ну а вообще - несерёзно......по нынешним расценкам,это два раза в Твиге монтекарловской висануть...
Dinamovets1927
Dinamovets1927
   430 / 1074
02 сентября 2016 в 23:51
Минздрав предупреждает:зенитовские бургеры опасны для вашего здоровья!
Duke_dp
Duke_dp
02 сентября 2016 в 23:49
Голосуем, парни!)
Давайте выберем своего победителя на приз в 500 миллионов ))


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EVM
EVM
02 сентября 2016 в 23:46
Это что, шутка такая или пиндосы в край оборзели?
Надо бы вообще, применить к ним санкции или закрыть.
урфинДжо
урфинДжо
02 сентября 2016 в 23:39
это пздц.. или сокер эбонит.. или в этом мире больше эбонитов, чем хотелось
КПР
КПР
02 сентября 2016 в 23:32
Несерьёзое предложение. У ВЕЛИКОГОЗЕНИТА очередь Мировых спонсоров !!
Shagrath82
Shagrath82 ответил Слайш
   1051 / 1074
02 сентября 2016 в 23:07
Леня не простит
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