Burger King предложил «Зениту» за 500 млн рублей сменить название на «Зенит-Бургер Кинг»

02 сентября 2016, 16:58

Компания Burger King готова заплатить 500 млн рублей «Зениту» за смену названия на «Зенит-Бургер Кинг». Соответствующее предложение направлено руководству клуба.

«Просим вас рассмотреть возможность смены названия футбольного клуба с „Зенит“ на „Зенит-Бургер Кинг“. Взамен готовы осуществить единовременную спонсорскую помощь в размере 500 млн рублей и сотрудничать с клубом на долговременной основе.

„Зенит“ – единственная команда из Санкт-Петербурга. По независимым оценкам, за нее болеют 60 процентов жителей, около 80 процентов считают команду символом Северной столицы.

В 2016 году исполнилось 6 лет с момента начала работы „Бургер Кинг“ в Санкт-Петербурге. Компания хотела бы упрочить связи с петербуржцами посредством сотрудничества с символом города», — говорится в предложении.

Ранее «Газовик» сменил название на ФК «Оренбург».