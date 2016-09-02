Burger King предложил «Зениту» за 500 млн рублей сменить название на «Зенит-Бургер Кинг»

Компания Burger King готова заплатить 500 млн рублей «Зениту» за смену названия на «Зенит-Бургер Кинг». Соответствующее предложение направлено руководству клуба.
«Просим вас рассмотреть возможность смены названия футбольного клуба с „Зенит“ на „Зенит-Бургер Кинг“. Взамен готовы осуществить единовременную спонсорскую помощь в размере 500 млн рублей и сотрудничать с клубом на долговременной основе.
„Зенит“ – единственная команда из Санкт-Петербурга. По независимым оценкам, за нее болеют 60 процентов жителей, около 80 процентов считают команду символом Северной столицы.
В 2016 году исполнилось 6 лет с момента начала работы „Бургер Кинг“ в Санкт-Петербурге. Компания хотела бы упрочить связи с петербуржцами посредством сотрудничества с символом города», — говорится в предложении.
Ранее «Газовик» сменил название на ФК «Оренбург».
Вдохновило, так вдохновило )
Я бы даже сказал - меня до сих пор прёт!)
Вдохновило, так вдохновило )
Я бы даже сказал - меня до сих пор прёт!)
Как раз после их бургеров огромный туалет будет сильно востребован.
Как раз после их бургеров огромный туалет будет сильно востребован.
или просто диванный глор?!?
или просто диванный глор?!?
не может никак придумать новую "опаДжигурду"или не хочет...
не может никак придумать новую "опаДжигурду"или не хочет...
p.s. если ты тарасовский, не смущает Лукоил который качает российскую нефть и тратит на бессмысленные игрушки, ну типа спартачка, недвижимость заграницей, миллиарды на счету в зарубежных банках?))
p.s. если ты тарасовский, не смущает Лукоил который качает российскую нефть и тратит на бессмысленные игрушки, ну типа спартачка, недвижимость заграницей, миллиарды на счету в зарубежных банках?))
Но как и во всякой хорошей шутке есть смысл,призадуматься...
В Москве 184 ресторана Бургер Кинг...
В Питере 41 ресторан Бургер Кинг...
Но никому и в голову не пришло предложить сотрудничество москвичам....видно и во Флориде знают что в России один лишь большой клуб.Зенит Санкт Петербург.(англ.Zenit-Burger King))))))
Ну а вообще - несерёзно......по нынешним расценкам,это два раза в Твиге монтекарловской висануть...
Но как и во всякой хорошей шутке есть смысл,призадуматься...
В Москве 184 ресторана Бургер Кинг...
В Питере 41 ресторан Бургер Кинг...
Но никому и в голову не пришло предложить сотрудничество москвичам....видно и во Флориде знают что в России один лишь большой клуб.Зенит Санкт Петербург.(англ.Zenit-Burger King))))))
Ну а вообще - несерёзно......по нынешним расценкам,это два раза в Твиге монтекарловской висануть...
Давайте выберем своего победителя на приз в 500 миллионов ))
Астраханский Бургер-кинг Судостроитель
Роторбургер-кинг
Кинг-Текстильщикбургер
Лучбургер Владивосток
Локомотивбургер-кинг
Черноморбургер-кинг
Камазбургер-кинг
Динамобургер-кинг
Рубинбургер-кинг
Уфабургер-кинг
Спартакбургер-кинг
Бургеркони-ЦСКинг
Барсебургерлона-кинг
Реал Бургер-кинг
Атлетико Бургер-кинг Мадрид
Осасуна Бургер-кинг
Бургерома-кинг
Арсеналбургер-кинг
Манчестербургер-кинг юнайтед
Астон-Бургер-кинг-Вила
Бургерусия-Дортмунд-кинг
Шалькебургер-Гельзенкингхен
Бургер-кинг 1860
Пари-Сэн-Жербургер-кинг-Мэн
Олимпик Бургер-кинг
АЗ-Алкмаарбургер-кинг
Гимараеш Бургер-кинг
Црвена Звезда Бургер-кинг
Партизан Бургер-кинг
Работнички Бургер-кинг
Давайте выберем своего победителя на приз в 500 миллионов ))
Астраханский Бургер-кинг Судостроитель
Роторбургер-кинг
Кинг-Текстильщикбургер
Лучбургер Владивосток
Локомотивбургер-кинг
Черноморбургер-кинг
Камазбургер-кинг
Динамобургер-кинг
Рубинбургер-кинг
Уфабургер-кинг
Спартакбургер-кинг
Бургеркони-ЦСКинг
Барсебургерлона-кинг
Реал Бургер-кинг
Атлетико Бургер-кинг Мадрид
Осасуна Бургер-кинг
Бургерома-кинг
Арсеналбургер-кинг
Манчестербургер-кинг юнайтед
Астон-Бургер-кинг-Вила
Бургерусия-Дортмунд-кинг
Шалькебургер-Гельзенкингхен
Бургер-кинг 1860
Пари-Сэн-Жербургер-кинг-Мэн
Олимпик Бургер-кинг
АЗ-Алкмаарбургер-кинг
Гимараеш Бургер-кинг
Црвена Звезда Бургер-кинг
Партизан Бургер-кинг
Работнички Бургер-кинг
Надо бы вообще, применить к ним санкции или закрыть.
Надо бы вообще, применить к ним санкции или закрыть.