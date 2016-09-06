Китайские инвесторы вложили в «Милан» ещё 85 млн евро

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06 сентября 2016, 19:02

Китайские инвесторы Sino-Europe Sports доплатили 85 млн евро компании Fininvest, у которой приобрели «Милан». В рамках соглашения китайская сторона должна была выплатить владельцам «Милана» 100 млн евро. 15 млн было выплачено 5 августа, а оставшиеся 85 млн доплачены сегодня. Таким образом, к ноябрю сделка о передаче прав на «Милан» китайским владельцам будет завершена.