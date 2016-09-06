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Китайские инвесторы вложили в «Милан» ещё 85 млн евро

06 сентября 2016, 19:02

Китайские инвесторы Sino-Europe Sports доплатили 85 млн евро компании Fininvest, у которой приобрели «Милан». В рамках соглашения китайская сторона должна была выплатить владельцам «Милана» 100 млн евро. 15 млн было выплачено 5 августа, а оставшиеся 85 млн доплачены сегодня. Таким образом, к ноябрю сделка о передаче прав на «Милан» китайским владельцам будет завершена.

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Милан
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Все комментарии
nahan
nahan
07 сентября 2016 в 08:43
Поднимать нужно команду.
Avalanche85
Avalanche85
07 сентября 2016 в 04:45
Очень вовремя...
Juventus21
Juventus21
06 сентября 2016 в 19:42
Как вовремя они вложились.
Капитан Смоллетт
Капитан Смоллетт
06 сентября 2016 в 19:37
в наше время на эти деньги можно купить лишь одного более менее сильного игрока
Павел Амурский
Павел Амурский
06 сентября 2016 в 19:30
Туда, после Берлускони, хоть вагонами кидай.
commando
commando
06 сентября 2016 в 19:14
Больше смахивает на эстонских инвесторов;)
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