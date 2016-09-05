Украина и Исландия обменялись голами

В поединке квалификации к ЧМ-2018 сборные Украины и Исландии победителя не выявили.
Киев, стадион НСК «Олимпийский».
Украина — Исландия — 1:1 (1:1)
Голы: Ярмоленко 41 — Финбогассон 5.
Украина: Пятов, Ракицкий, Соболь, Бутко, Кучер, Зинченко (Шахов 90), Сидорчук (Зозуля 63), Коноплянка, Степаненко, Ярмоленко, Коваленко.
Главный тренер: Андрей Шевченко.
Исландия: Хальдерссон, Скуласон (Магнуссон 41), Сэварссон, Сигурдссон, Арнасон, Сигурдссон, Гудмундссон (Хадльвредссон 85), Гуннарссон, Бьярнасон (Траустасон 75), Бедварссон, Финнбогасон.
Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.
Предупреждения: Кучер 12, Гуннарссон 22, Финнбогассон 59.
На 83-й минуте Коноплянка не реализовал пенальти (штанга)
Судья: Клеман Турпен.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, предлагаем Вам выбрать лучшего игрока в составе каждой из команд.
Исландия сыграла вничью с Украиной, которая на ЧЕ выиграла у Англии. То есть согласно твоей логике Украина сильнее Англии? При этом Казахстан сыграл вничью с Польшей, которая на ЧЕ выиграла у Украины значит Казахстан сильнее Украины? :)
Исландия сыграла вничью с Украиной, которая на ЧЕ выиграла у Англии. То есть согласно твоей логике Украина сильнее Англии? При этом Казахстан сыграл вничью с Польшей, которая на ЧЕ выиграла у Украины значит Казахстан сильнее Украины? :)
По игре два равных соперника. Украина больше контролировала ,Исландия опаснее контратаковала,счет 1-1 закономерен,несмотря на незабитый пенальти.
По игре два равных соперника. Украина больше контролировала ,Исландия опаснее контратаковала,счет 1-1 закономерен,несмотря на незабитый пенальти.
Такие команды,как украина,нужно обыгрывать с закрытыми глазами.
Такие команды,как украина,нужно обыгрывать с закрытыми глазами.