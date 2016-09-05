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Украина и Исландия обменялись голами

05 сентября 2016, 23:37
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 1Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

В поединке квалификации к ЧМ-2018 сборные Украины и Исландии победителя не выявили.

Киев, стадион НСК «Олимпийский».

Украина — Исландия — 1:1 (1:1)
Голы: Ярмоленко 41 — Финбогассон 5.

Украина: Пятов, Ракицкий, Соболь, Бутко, Кучер, Зинченко (Шахов 90), Сидорчук (Зозуля 63), Коноплянка, Степаненко, Ярмоленко, Коваленко.
Главный тренер: Андрей Шевченко.

Исландия: Хальдерссон, Скуласон (Магнуссон 41), Сэварссон, Сигурдссон, Арнасон, Сигурдссон, Гудмундссон (Хадльвредссон 85), Гуннарссон, Бьярнасон (Траустасон 75), Бедварссон, Финнбогасон.
Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.

Предупреждения: Кучер 12, Гуннарссон 22, Финнбогассон 59.

На 83-й минуте Коноплянка не реализовал пенальти (штанга)

Судья: Клеман Турпен.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, предлагаем Вам выбрать лучшего игрока в составе каждой из команд.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответ Alex 85 (раскрыть)
07 сентября 2016 в 00:12
Милевский с Алиевым уже сто лет в сборной не играют, в отличии от Мамая и Кокоры.
Alex 85
Alex 85 ответ 10 seconds to stars (раскрыть)
06 сентября 2016 в 19:35
У вас так же бухают,Милевский с Алиевым,правда беларус с нашим татариным,Зозулин вообще шизоид.
seregavj955
seregavj955 ответ Угнетатель (раскрыть)
06 сентября 2016 в 16:20
А ты чего психуешь))
seregavj955
seregavj955 ответ Руслан Алмазов (раскрыть)
06 сентября 2016 в 16:16
Согласен полностью
самуил кац
самуил кац ответ ULTRASteam (раскрыть)
06 сентября 2016 в 12:38
Кичиться перед каким-то хохлом ? Ты что, очумел ?
Exia
Exia ответ Знатог (раскрыть)
06 сентября 2016 в 12:27
Очередная великая логическая цепочка.

Исландия сыграла вничью с Украиной, которая на ЧЕ выиграла у Англии. То есть согласно твоей логике Украина сильнее Англии? При этом Казахстан сыграл вничью с Польшей, которая на ЧЕ выиграла у Украины значит Казахстан сильнее Украины? :)
ULTRASteam
ULTRASteam ответ самуил кац (комментарий удален) (раскрыть)
06 сентября 2016 в 12:18
Те кто реально что-то делал в первую/вторую чеченскую никогда этим не кичатся даже в кругу друзей, а уж тем более на подобных сайтах .... балабол ты
Вадим Ёлкин
Вадим Ёлкин ответ makerdream (комментарий удален) (раскрыть)
06 сентября 2016 в 12:10
А ваш удел 0.....
Руслан Алмазов
Руслан Алмазов
06 сентября 2016 в 11:58
Гребаные марианетки. Друг друга ненавидете и хотите что бы вас уважали. Когда грызутся два брата,это выглядеть по меньшей мере некрасиво. А когда они грызутся из за людей которые это все планируют,то это ещё и признак деградации! Анжи-Вперед!!! Всем добра
starche
starche
06 сентября 2016 в 11:39
Что-то Конопля все больше деградирует.
самуил кац
самуил кац ответ vik1974 (комментарий удален) (раскрыть)
06 сентября 2016 в 10:43
В Донбассе ты, с...(собл.правила)..а, совсем другие песни поешь ! Вы , скакуны, смелые и правильные, только когда дома, или когда вас 100 на одного.И вообще, кто тебя пустил на русскоязычный сайт ? Пиши у себя на своей "мове" и общайся с такими -же " свидомыми".
Знатог
Знатог
06 сентября 2016 в 10:41, ред.
В данный момент объективно Исландия сильнее России. Исландия выиграла у Австрии на ЧЕ а Россия проиграла им оба матча в отборе.
Угнетатель
Угнетатель ответ seregavj955 (раскрыть)
06 сентября 2016 в 10:02
а с чего это вдруг ты указываешь кому за кого болеть? тебя забыли спросить
FERIS
FERIS
06 сентября 2016 в 09:55
Раньше жил и болел за Украину,Шева мой бывший кумир,а сейчас желаю им не попасть на наш ЧМ.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответ Alex 85 (раскрыть)
06 сентября 2016 в 09:53, ред.
На деле ничья 1-1 с участником 1/4 евро при пустых трибунах. А вашим деревьям только в Ницце бухать остаётся.
seregavj955
seregavj955
06 сентября 2016 в 09:13
Почитал комменты и офигел!Ребят вы за кого болеете?Как Исландия нафиг?Ну не нравится вам сборная Украины,не болейте,не нужно грязью поливать.Вы думаете наша сборная вызывает восторг в Исландии?Вы ошибаетесь,там нас ненавидят еще больше. А желать из -за политики плохого когда-то братскому нам народу это мелко и гнусно!
По игре два равных соперника. Украина больше контролировала ,Исландия опаснее контратаковала,счет 1-1 закономерен,несмотря на незабитый пенальти.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
06 сентября 2016 в 08:56
Исландия чуть расслабилась и дала сравнять счет явно более слабому сопернику.
herlok-viza
herlok-viza
06 сентября 2016 в 08:52
Игра понравилась
самуил кац
самуил кац ответ vik1974 (раскрыть)
06 сентября 2016 в 08:28
А что это у нас бандерятки делают ? Ты в Донбасс поезжай и оттуда что-нибудь напиши, если успеешь .
Alex 85
Alex 85
06 сентября 2016 в 07:47
Многие наши эксперты утверждали что Украина сильней России,мол у них звёзды Ярмолов,Зазулин,Коноплинский.На деле оказалось что они ещё хуже чем Кокорин с Мамаевым.
Андрей Вязков
Андрей Вязков
06 сентября 2016 в 07:45
Шевченко с почином! Привлек много молодежи,не побоялся.Игра была "живинькая",.Посмотрел не пожалел,хотя много еще ошибок в передачах"обрезок",команды высшего уровня не простили-бы.Первый тайм не очень,во втором прибавили-очень не плохо смотрелись..По сравнению с командой Фоменко -команда Шевченко смотрелась на много интереснее .Конечно по первой игре не судят,после игр с турками и хорватами можно будет уже точно делать определенные выводы...ну а пока МОЛОДЦЫ ...Результат закономерен,пенальти в конце не реализовали , могли-бы и вырвать победу.УДАЧИ В БУДУЩЕМ!!!
ДАША Д
ДАША Д
06 сентября 2016 в 07:36
Получился матч равных соперников.
Знатог
Знатог
06 сентября 2016 в 06:48
Не посмотрел жаль, спать сильно хотелось. Все поливают г...ном Украину, а забыли как наши с турками сыграли? Турки могли забить, если бы забили, наши бы не отыгрались, это точно.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 сентября 2016 в 06:45
Игра понравилась, живо бегали каждый мог выиграть
Павел Амурский
Павел Амурский
06 сентября 2016 в 06:40
Что Исландия сделает с украиной у себя дома!!!!
Александр Северный
Александр Северный
06 сентября 2016 в 06:38
Жаль Исландию, упустила победу.
Ко Чегара
Ко Чегара
06 сентября 2016 в 06:34
Исландцы,ну что же вы так...
Такие команды,как украина,нужно обыгрывать с закрытыми глазами.
yudin_duda
yudin_duda
06 сентября 2016 в 06:27, ред.
Судья был агент Кремля, великая окраина заслужила победу))))
R1d3r
R1d3r
06 сентября 2016 в 04:49
!00% судья был агентом Кремля и все игроки сборной Исландии тоже
Угнетатель
Угнетатель
06 сентября 2016 в 04:46
Хохлы лучше сразу занимайте последнее место в группе для вашего же здоровья будет безопаснее))
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