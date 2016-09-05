Украина и Исландия обменялись голами

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05 сентября 2016, 23:37

В поединке квалификации к ЧМ-2018 сборные Украины и Исландии победителя не выявили.

Киев, стадион НСК «Олимпийский».

Украина — Исландия — 1:1 (1:1)

Голы: Ярмоленко 41 — Финбогассон 5.

Украина: Пятов, Ракицкий, Соболь, Бутко, Кучер, Зинченко (Шахов 90), Сидорчук (Зозуля 63), Коноплянка, Степаненко, Ярмоленко, Коваленко.

Главный тренер: Андрей Шевченко.

Исландия: Хальдерссон, Скуласон (Магнуссон 41), Сэварссон, Сигурдссон, Арнасон, Сигурдссон, Гудмундссон (Хадльвредссон 85), Гуннарссон, Бьярнасон (Траустасон 75), Бедварссон, Финнбогасон.

Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.

Предупреждения: Кучер 12, Гуннарссон 22, Финнбогассон 59.

На 83-й минуте Коноплянка не реализовал пенальти (штанга)

Судья: Клеман Турпен.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, предлагаем Вам выбрать лучшего игрока в составе каждой из команд.