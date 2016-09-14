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Венгер: «Оспина — вратарь мирового класса»

14 сентября 2016, 09:30
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча против ПСЖ (1:1), похвалив своего голкипера Давида Оспину.

«В моем распоряжении есть два вратаря мирового класса, которым я могу предоставить игровую практику. Если кто-то из них не будет играть вообще, то нет смысла держать в составе двух таких голкиперов. У нас в клубе есть четкое правило, о котором вратари знают. Это касается того, кто будет играть. Очень важно иметь такого рода правила. 

Будет ли Оспина выступать только в еврокубках? Пока не буду отвечать на этот вопрос. Однако он хорошо сыграл, а значит, заслужил выйти в старте в следующем матче Лиги чемпионов. 

Что касается самого матча, то к нашей чести, мы сумели хорошо сыграть во втором тайме. Мы извлекли пользу из того, что парижане во второй половине сбавили обороты. Если вы начинаете плохо играть против такой мощной команды, то рискуете пропустить много голов. Но мы не растерялись и за счет опыта выстояли».

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Все комментарии
Mr Siberian
Mr Siberian
15 сентября 2016 в 09:44
Чеха нужно ставить в АПЛ и ЛЧ, а Оспину во всех остальных турнирах.
sir_Alex
sir_Alex ответ 4ever Ars (раскрыть)
15 сентября 2016 в 06:14
А результаты те же.
4ever Ars
4ever Ars ответ sir_Alex (раскрыть)
14 сентября 2016 в 16:22
Только вот танкист еще и игрой защитников руководит. Возможно, именно поэтому у Кавани столько моментов было.
Munutd
Munutd
14 сентября 2016 в 13:58
за счет опыта и кривоногости Каванни
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября 2016 в 11:57
Это же хорошо, два голкипера мирового уровня в составе
sir_Alex
sir_Alex
14 сентября 2016 в 10:04
Ничем не хуже танкиста.
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