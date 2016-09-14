Венгер: «Оспина — вратарь мирового класса»

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14 сентября 2016, 09:30

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги матча против ПСЖ (1:1), похвалив своего голкипера .

«В моем распоряжении есть два вратаря мирового класса, которым я могу предоставить игровую практику. Если кто-то из них не будет играть вообще, то нет смысла держать в составе двух таких голкиперов. У нас в клубе есть четкое правило, о котором вратари знают. Это касается того, кто будет играть. Очень важно иметь такого рода правила.

Будет ли Оспина выступать только в еврокубках? Пока не буду отвечать на этот вопрос. Однако он хорошо сыграл, а значит, заслужил выйти в старте в следующем матче Лиги чемпионов.

Что касается самого матча, то к нашей чести, мы сумели хорошо сыграть во втором тайме. Мы извлекли пользу из того, что парижане во второй половине сбавили обороты. Если вы начинаете плохо играть против такой мощной команды, то рискуете пропустить много голов. Но мы не растерялись и за счет опыта выстояли».