Де Бур: «Вскоре „Интер“ начнёт побеждать»

03 октября 2016, 00:31
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Франк Де Бур подвел итоги поединка 7-го тура Серии А, в котором его подопечные на выезде уступили «Роме» (2:1):

«Мы допустили много ошибок, особенно при игре против Мохаммеда Салаха, который очень быстр.

После перерыва мы контролировали игру, но из-за глупого фола пропустили второй мяч.

Я увидел, как „Интер“ действовал очень хорошо в некоторых фазах игры, вскоре мы начнем побеждать.

„Рома“ — отличная команда, и когда вы допускаете грубые ошибки в матче против нее, вам будет очень сложно выиграть».

draglados21093
draglados21093 ответ INGUSH (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 17:25
ТВОЙ АНГУШТ КОПОШИТСЯ, ДО СИХ ПОР, ВНИЗУ ПФЛ ПРОИГРЫВАЯ ВСЕМ ПОДРЯД.
En Sabah Nur
En Sabah Nur ответ RUSTY8 (раскрыть)
03 октября 2016 в 19:05
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
draglados21093
draglados21093
03 октября 2016 в 15:54
ЧЕРТИ ЗАВИСТЛИВЫЕ, ТУРИНСКИЕ. ЧТО, МАФИЯ НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬ К СЕБЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СУДЕЙ КАК БЫЛО В 1995-2000 ГОДЫ? ))
Die Roten
Die Roten
03 октября 2016 в 14:54
ну ну))
если тот же салах в 1 тайме кроме скорости использовал еще и мозги
то уже к перерыву был не приличный счет
Sexual Harassment
Sexual Harassment
03 октября 2016 в 14:46
"Вот, только чемодан соберу"
Kwinto555
Kwinto555
03 октября 2016 в 12:33
Надежда всегда умерает последней.
Санчо Панса
Санчо Панса
03 октября 2016 в 10:51
Вскоре это когда, Франк? Может в матче с Миланом, Фиорентиной, Наполи, Лацио или в поединке против Саутгемптона в Лиге Европы) До сих пор не понимаю как Ювентус умудрился проиграть такому Интеру..
John Ust
John Ust
03 октября 2016 в 10:21
Что то слабо верится, ну посмотрим.
ДАША Д
ДАША Д
03 октября 2016 в 10:02
Не вылететь бы...
Cules2013
Cules2013
03 октября 2016 в 09:20
Де Бур конечно пока не бог весть какие результаты выдаёт, особенно в Лиге Европы, но с другой стороны тренер неплохой, и смысл его выгонять сейчас, на старте сезона? Как будто есть в запасе супер-тренер, который сразу приведёт клуб к большим победам - в лучшем случае найдут второго такого же. Да и Интер разве всерьёз претендовал на какой-то трофей до Де Бура? Что прямо хуже вот стало? А перспективы есть - пусть отработает хотя бы пол сезона. Вайнцирль в Шальке вообще начал с 5 поражений подряд, и ничего не выгнали. Вон у Мёнхенгладбаха 4-0 выиграли, и в еврокубках хорошо идут. Так что, спешить пока некуда, своё еврокубковое место Интер должен брать, а дальше будет видно.
RUSTY8
RUSTY8
03 октября 2016 в 08:48
де Бур пока тренирует месяц-полтора...но, в общем, есть надежда, по крайней мере игра поставлена, взаимопонимание между средней линией и нападением есть, осталось защиту подправить (наконец-то, хоть де Бур выставит за дверь Сантона с Раноккиа, и "напа" Паласио заодно), и самое главное, укрепить сыгранность, и по меньше экспериментов с составом))
а так, оптимизм есть...а всем интеристам, терпения и еще раз терпения, у де Бура все получится!!!
alboro
alboro
03 октября 2016 в 08:26
вскоре - это сколько?
Artemon9
Artemon9
03 октября 2016 в 06:40
С такими дырявыми оборонами я ожидал не менее 6 забитых мячей в этом матче, но не угадал.
Alcaron
Alcaron
03 октября 2016 в 00:36, ред.
Когда зен_аки на горе свистнет
