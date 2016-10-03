Де Бур: «Вскоре „Интер“ начнёт побеждать»

1475443913

03 октября 2016, 00:31

Главный тренер «Интера» подвел итоги поединка 7-го тура Серии А, в котором его подопечные на выезде уступили «Роме» (2:1):

«Мы допустили много ошибок, особенно при игре против Мохаммеда Салаха, который очень быстр.

После перерыва мы контролировали игру, но из-за глупого фола пропустили второй мяч.

Я увидел, как „Интер“ действовал очень хорошо в некоторых фазах игры, вскоре мы начнем побеждать.

„Рома“ — отличная команда, и когда вы допускаете грубые ошибки в матче против нее, вам будет очень сложно выиграть».