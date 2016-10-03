Де Бур: «Вскоре „Интер“ начнёт побеждать»

Главный тренер «Интера» Франк Де Бур подвел итоги поединка 7-го тура Серии А, в котором его подопечные на выезде уступили «Роме» (2:1):
«Мы допустили много ошибок, особенно при игре против Мохаммеда Салаха, который очень быстр.
После перерыва мы контролировали игру, но из-за глупого фола пропустили второй мяч.
Я увидел, как „Интер“ действовал очень хорошо в некоторых фазах игры, вскоре мы начнем побеждать.
„Рома“ — отличная команда, и когда вы допускаете грубые ошибки в матче против нее, вам будет очень сложно выиграть».
если тот же салах в 1 тайме кроме скорости использовал еще и мозги
то уже к перерыву был не приличный счет
а так, оптимизм есть...а всем интеристам, терпения и еще раз терпения, у де Бура все получится!!!
