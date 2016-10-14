Боккетти: «Каррера вытянул „Спартак“ из психологической ямы»

1476463567

14 октября 2016, 19:46

Защитник московского «Спартака» рассказал о принципах работы главного тренера «красно-белых» :

«Массимо стал главным в сложный момент. По правде говоря, команда была выбита из колеи: никто не ожидал, что мы проиграем АЕКу в Лиге Европы и что Аленичев уйдет. Каррера помог нам пережить этот период, вытянул из психологической ямы, заставил снова поверить в себя. А теперь он требует не останавливаться, постоянно двигаться вперед. Принцип простой: каждые выходные во время матчей мы обязаны продемонстрировать, чему научились за неделю тренировок.

Если коротко, то Каррера — настоящий итальянский тренер. Он одновременно и тактик, и мотиватор. Для нас это очень важно, потому что совершенствоваться необходимо и в плане психологии, и в понимании игры. Если мы сумеем реализовать его идеи, то добьемся многого.

Каррера — боец. Он постоянно повторяет одно жизненное правило, известное каждому итальянцу: если ты упал, то обязан подняться. Все время выигрывать — не лучший путь. Если проиграл, но выдержал этот удар, то стал сильнее. По-моему, очень правильная мысль. Лично я всегда ей руководствуюсь».