Боккетти: «Каррера вытянул „Спартак“ из психологической ямы»

14 октября 2016, 19:46

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о принципах работы главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры:

«Массимо стал главным в сложный момент. По правде говоря, команда была выбита из колеи: никто не ожидал, что мы проиграем АЕКу в Лиге Европы и что Аленичев уйдет. Каррера помог нам пережить этот период, вытянул из психологической ямы, заставил снова поверить в себя. А теперь он требует не останавливаться, постоянно двигаться вперед. Принцип простой: каждые выходные во время матчей мы обязаны продемонстрировать, чему научились за неделю тренировок. 

Если коротко, то Каррера — настоящий итальянский тренер. Он одновременно и тактик, и мотиватор. Для нас это очень важно, потому что совершенствоваться необходимо и в плане психологии, и в понимании игры. Если мы сумеем реализовать его идеи, то добьемся многого.  

Каррера — боец. Он постоянно повторяет одно жизненное правило, известное каждому итальянцу: если ты упал, то обязан подняться. Все время выигрывать — не лучший путь. Если проиграл, но выдержал этот удар, то стал сильнее. По-моему, очень правильная мысль. Лично я всегда ей руководствуюсь».

Санчо Панса
Санчо Панса
15 октября 2016 в 17:52
Вытянул? Что то в последних трех матчах с участием Спартака это не сильно заметно! Даешь четвертое поражение к ряду, короче)
Footbolista
Footbolista ответ порт (раскрыть)
15 октября 2016 в 14:01
"Наиболее вероятно то, что менее всего желательно" ©
daba55
daba55
15 октября 2016 в 11:10
Вытащил? :) Ростов покажет, как вытащил!!!
Суеверный
Суеверный
15 октября 2016 в 10:34
Правило-то известное... Ему итальянцы особо следовали во второй мировой, сдаваясь целыми подразделениями союзникам и СССР. В футболе они конечно есть одна из ведущих стран, но и "загинать" не надо.
Dmitry Potapov
Dmitry Potapov
15 октября 2016 в 09:54
ВПЕРЕД СПАРТАК!!!
starche
starche
15 октября 2016 в 09:46
Много неоправданного оптимизма. Сегодня посмотрим..................
ФантомасКа
ФантомасКа
15 октября 2016 в 09:36
Век 21-й ещё не закончился :) Пусть там и остаются.
Валера Маяковский
Валера Маяковский
15 октября 2016 в 08:29, ред.
Сегодня будет горячий матч,посмотрим.Букмекеры ставят на Спартак.
nahan
nahan
15 октября 2016 в 05:21
Рано, что либо говорить, сезон только в разгаре.
Dj.Depp
Dj.Depp
14 октября 2016 в 23:00
Каррера — боец и это главное.
Великолепный
Великолепный
14 октября 2016 в 22:41
Еще не вытянул))
olegmih1987
olegmih1987 ответ spartak kursk (раскрыть)
14 октября 2016 в 22:39
Очень странно, что ты за Спартак болеешь с таким мнением! Когда каждую атаку срывают в центре поля,когда тебе не дают пробить 100% пенальти, когда на тебе 100% нарушение и твой соперник должен быть удален,а тебе через 10 секунд ставят в ворота пенальти,которое решает исход битвы! Почему и за что игрокам должно быть стыдно???
spartak kursk
spartak kursk
14 октября 2016 в 21:45
Каррера вытянул Спартак из психологической ямы.
Всё остальное должен сделать Спартак.
Нам стыдно,что миллионеры перекладывают свою ответственность на судей.
DIDI 23
DIDI 23
14 октября 2016 в 21:05
Когда Спартак проигрывает, он становится сильнее.....
Но, когда проигрываешь 15 лет, в подряд,...
Это уже Спартак должен стать Суперменом.
fanatcska94
fanatcska94
14 октября 2016 в 20:39
и этот говорит, что поражение от АЕКа было неожиданным.
вся Россия знала, что спартак как всегда опозорится и облажается, а сами спартачи думали что дальше пройдут)
Павел Амурский
Павел Амурский ответ mango (комментарий удален) (раскрыть)
14 октября 2016 в 20:27
Он мог всю страну одним словом загнать в ступор.
Димон Лебяга
Димон Лебяга
14 октября 2016 в 20:26
Боккети: Мы стояли на краю пропасти, а каррера требует двигаться вперед, не останавливаться)))
Александр Северный
Александр Северный ответ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЗЕНИТ (раскрыть)
14 октября 2016 в 20:25
15 лет.
порт
порт
14 октября 2016 в 20:16
Завтра Ростов опять загонит пищевых в яму.
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЗЕНИТ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЗЕНИТ
14 октября 2016 в 20:03
спартак в этой яме уже 14 лет сидит вуахаха
man11
man11
14 октября 2016 в 20:03
    romarez
    romarez ответ mango (комментарий удален) (раскрыть)
    14 октября 2016 в 20:01
    там вроде коники твои играют, а ты на ветке Спартака ошиваешься))
