Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2016/2017

Венгер: «Новый контракт Озила? Если у вас хороший банк, позвоните мне»

17 октября 2016, 09:13

Гланый тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как обстоят дела в вопросе о продлении клубом контракта с лидером «канониров» Месутом Озилом:

«Не думаю, что Озила нужно в чем-то убеждать. Он хочет остаться в „Арсенале“. Если у вас хороший банк, позвоните мне.

Дело не только в деньгах. Конечно, „Арсенал“ может выигрывать титулы. Но мы выступаем в лиге, где никому ничего не гарантировано.

Мы держим руку на пульсе. В нужное время мы сообщим об этом. Конечно, мы хотим удержать своих лучших игроков. Но чем чаще я это говорю, тем настойчивей позиция Месута

Подписывайся в ВК
Все новости
Президент Франции Олланд: «Бензема не является примером для подражания»
17 октября 2016
Матюиди: «Зидан готов тренировать сборную Франции»
17 октября 2016
Монтелла: «Я почувствовал запах еврокубков»
17 октября 2016
Румменигге был разъярен после ничьи «Баварии» с «Айнтрахтом»
16 октября 2016
Чорлука: «Мечтаю выиграть РФПЛ»
16 октября 2016
Билич: «В матче с „Кристал Пэлас“ команда показала, что у нее есть уверенность, хладнокровие и командный дух»
16 октября 2016
Сортировать
Все комментарии
nahan
nahan
17 октября 2016 в 17:10
Все правильно сказал Венгер.
veron19
veron19
17 октября 2016 в 14:15
Так резко - это ошибка.
sany14
sany14
17 октября 2016 в 12:57
250к в неделю не так уж и много для лидеров, вон в других клубах песионеры получают по 750к
Die Roten
Die Roten
17 октября 2016 в 12:39
удерживай своих лучших игроков
Санчо Панса
Санчо Панса
17 октября 2016 в 12:33
Прекрасное чувство юмора у Арсена! Текущее положение его команды в АПЛ к этому безусловно располагает. Месута желательно бы удержать канонирам у себя и на более долгий срок)
starche
starche
17 октября 2016 в 11:43
Слов много, но понять ничего нельзя.
Mr Siberian
Mr Siberian
17 октября 2016 в 11:36
Месут с Алексисом хотят больше зарплату, так дай же её им.
Vector
Vector
17 октября 2016 в 11:23
Аппарат абанента выключен или находится вне зоны действия сети
Nariman555
Nariman555
17 октября 2016 в 10:55
Всё обусловлено игрой игрока.
lobsterdam
lobsterdam
17 октября 2016 в 10:45
ну а номер телефона-то не оставил?!
miggel
miggel
17 октября 2016 в 09:42, ред.
Во-первых, как же разговоры о том, что на счетах Арсенала куча денег? Во-вторых, если он так много хочет и начинает наглеть(на пару с Санчесом), то может лучше будет отправить его восвояси (как и Санчеса), пока на них
есть хороший спрос? Арсенал всегда умел хорошо
продавать.Вроде, Бавария и Барселона были заинтересованны в Озиле...
Казанский
Казанский
17 октября 2016 в 09:25
Дьяков "У нас хороший банк?"
Миллер "ГазпромБанк"-отличный банк,но Озил к нам не поедет,"
ФантомасКа
ФантомасКа
17 октября 2016 в 09:23
Правильный подход.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 