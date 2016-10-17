Венгер: «Новый контракт Озила? Если у вас хороший банк, позвоните мне»

Гланый тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как обстоят дела в вопросе о продлении клубом контракта с лидером «канониров» Месутом Озилом:
«Не думаю, что Озила нужно в чем-то убеждать. Он хочет остаться в „Арсенале“. Если у вас хороший банк, позвоните мне.
Дело не только в деньгах. Конечно, „Арсенал“ может выигрывать титулы. Но мы выступаем в лиге, где никому ничего не гарантировано.
Мы держим руку на пульсе. В нужное время мы сообщим об этом. Конечно, мы хотим удержать своих лучших игроков. Но чем чаще я это говорю, тем настойчивей позиция Месута!»
есть хороший спрос? Арсенал всегда умел хорошо
продавать.Вроде, Бавария и Барселона были заинтересованны в Озиле...
Миллер "ГазпромБанк"-отличный банк,но Озил к нам не поедет,"
