Венгер: «Новый контракт Озила? Если у вас хороший банк, позвоните мне»

1476684791

17 октября 2016, 09:13

Гланый тренер «Арсенала» рассказал о том, как обстоят дела в вопросе о продлении клубом контракта с лидером «канониров» :

«Не думаю, что Озила нужно в чем-то убеждать. Он хочет остаться в „Арсенале“. Если у вас хороший банк, позвоните мне.

Дело не только в деньгах. Конечно, „Арсенал“ может выигрывать титулы. Но мы выступаем в лиге, где никому ничего не гарантировано.

Мы держим руку на пульсе. В нужное время мы сообщим об этом. Конечно, мы хотим удержать своих лучших игроков. Но чем чаще я это говорю, тем настойчивей позиция Месута!»