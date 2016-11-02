Асхабадзе: «Билялетдинов — самый неудачный трансфер „Спартака“ при мне»

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02 ноября 2016, 14:51

Бывший генеральный директор «Спартака» выразил мнение о самом удачном и самом неудачном своем трансфере во время работы в клубе.

«Самый удачный, очевиден, по-моему. Я лично ездил разговаривать с руководством клуба, потом с игроком. Это была одна из самых сложных сделок, которая заняла время. Тем более там получилось, что я был один. Мне было тяжело связываться постоянно с нашими юристами. И так далее, и тому подобное. Ничего страшного, подписали игрока на хороших условиях. Сейчас игрок прогрессирует, является ведущим игроком „Спартака“. Очень многого бы не было у „Спартака“ без Квинси. Естественно, теперь игрок сам по себе стоит больших денег. Потому что он из „Спартака“ закрепился за сборной. В сборной Нидерландов считается основным игроком. Насколько я знаю, „Спартаку“ удалось продлить контракт с Промесом. Поэтому игрок остался на ещё какое-то определённое время. Трансферная стоимость игрока возросла.

У каждого клуба за столько времени было очень много неудачных трансферов. Почему – это уже другой вопрос. Стоит учитывать, какие условия, опять же, были. И возможности в тот момент у клуба, и договорённости с руководством высшим. Я не хочу никого обижать, но по КПД и по „выхлопу от данного трансфера“, наверное, и по затраченным средствам на этого игрока самым неудачным трансфером стал… Я думаю, что это Динияр Билялетдинов, который, к сожалению, в „Спартаке“ не показал того, чего мы от него ожидали, покупая из английского клуба к нам. Я думаю, остановимся на одном игроке… Говорить о других игроках, которые стоили дешевле, не стоит. Билялетдинов – самый неудачный трансфер».