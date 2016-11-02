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Асхабадзе: «Билялетдинов — самый неудачный трансфер „Спартака“ при мне»

02 ноября 2016, 14:51

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение о самом удачном и самом неудачном своем трансфере во время работы в клубе.

«Самый удачный, очевиден, по-моему. Я лично ездил разговаривать с руководством клуба, потом с игроком. Это была одна из самых сложных сделок, которая заняла время. Тем более там получилось, что я был один. Мне было тяжело связываться постоянно с нашими юристами. И так далее, и тому подобное. Ничего страшного, подписали игрока на хороших условиях. Сейчас игрок прогрессирует, является ведущим игроком „Спартака“. Очень многого бы не было у „Спартака“ без Квинси. Естественно, теперь игрок сам по себе стоит больших денег. Потому что он из „Спартака“ закрепился за сборной. В сборной Нидерландов считается основным игроком. Насколько я знаю, „Спартаку“ удалось продлить контракт с Промесом. Поэтому игрок остался на ещё какое-то определённое время. Трансферная стоимость игрока возросла.

У каждого клуба за столько времени было очень много неудачных трансферов. Почему – это уже другой вопрос. Стоит учитывать, какие условия, опять же, были. И возможности в тот момент у клуба, и договорённости с руководством высшим. Я не хочу никого обижать, но по КПД и по „выхлопу от данного трансфера“, наверное, и по затраченным средствам на этого игрока самым неудачным трансфером стал… Я думаю, что это Динияр Билялетдинов, который, к сожалению, в „Спартаке“ не показал того, чего мы от него ожидали, покупая из английского клуба к нам. Я думаю, остановимся на одном игроке… Говорить о других игроках, которые стоили дешевле, не стоит. Билялетдинов – самый неудачный трансфер».

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Все комментарии
Delight
Delight ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
03 ноября 2016 в 02:02
А как быть с трофеями, которые были выиграны, когда ты ещё в папе своём ходил???
Miaf
Miaf
02 ноября 2016 в 21:35, ред.
Луиш последнее время тоже стал хорошо себя показывать, а как завистники в прошлом сезоне орали,что Спартак просчитался.
Санчо Панса
Санчо Панса
02 ноября 2016 в 19:40, ред.
Это верно! Не смог Динияр после заграницы показать тот же уровень футбола, как в Локомотиве, а потом и в Эвертоне. Надо было в Локо идти, тогда! Самое интересное, что Павлюченко после Англии перебрался в Локомотив, а Билялетдинов в Спартак, хотя должно было быть наоборот)
Wolf77727 .
Wolf77727 . ответ Великолепный (раскрыть)
02 ноября 2016 в 19:39
а причем тут трансферы и кабинетные трансферы?
311
311
02 ноября 2016 в 19:20
Таксист вещает!)
spartak kursk
spartak kursk
02 ноября 2016 в 18:15
От таксиста до ГД клуба РПЛ-не самый быстрый рост в карьере.
Мутко впереди планеты всей.Пусть и не кухарка.))))
О спорт.Ты мир.
Nek35
Nek35
02 ноября 2016 в 17:44
Роман Асхабадзе самый не удачный директор Фк Спартак-откуда вылез все знают!!!
Великолепный
Великолепный
02 ноября 2016 в 17:44
Да у спартака 15 лет все трансферы неудачные, были бы удачные, как у ЦСКА который выиграл за 15 лет 20 титулов разговор был бы другой))
порт
порт
02 ноября 2016 в 17:40
Один из десяти удачный трансфер, остальные пустая трата денег.
Призрак Убитого Енота
Призрак Убитого Енота
02 ноября 2016 в 17:01
А Асхабадзе - самый удачный водитель Жедера
Супервайзер
Супервайзер
02 ноября 2016 в 16:43
Тогда всех российских игроков из английских клубов российские клубы брали по разнарядке свыше. Асхабадзе об этом мог не знать.
Pravdin_V
Pravdin_V ответ makkie (раскрыть)
02 ноября 2016 в 16:39
В чем Первак спец? В распиле Федуновского бабла?) Родионов отлично справляется. Вон Зе Луиш,Фернандо,отличные приобретения! И скандалов меньше стало
Остапчук 67
Остапчук 67
02 ноября 2016 в 15:41
Билялетдинов и в "Рубине" неудачный трансфер.
zen it
zen it
02 ноября 2016 в 15:28
разжирел-то как!)))
makkie
makkie
02 ноября 2016 в 15:24
Эх, подтянул бы Каррера толкового европейского гендиректора в свою команду.
А то Асхабадзе - бывший водитель, Родионов - тоже не профильный.
Нужен спец по типу Первака!
sir_Alex
sir_Alex
02 ноября 2016 в 15:17
Асхабадзе – самый неудачный ГД в истории "Спартака".
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